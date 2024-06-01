Семак о «Реале» и «Дортмунде» в финале ЛЧ: «У меня нет предпочтений. Больше переживал за «Ман Сити»

Теги Боруссия Дортмунд Сергей Семак Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Сергей Семак высказался в преддверии финала Лиги чемпионов.

Сегодня в решающем матче «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».

— 1 июня состоится финал Лиги чемпионов. Будете ли его смотреть и кому отдадите большее предпочтение — «Боруссии» или «Реалу»?

— Конечно, будем смотреть. Это будет накануне нашей игры. Мое предпочтение… Я больше переживал за «Манчестер Сити». 

В этой игре — посмотрим. Буду смотреть на хороший и качественный футбол. Именно в этой паре у меня нет предпочтений, – сказал главный тренер «Зенита».

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2 комментария
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Семак на рефлекторном уровне выбрал голубой денежный мешок.
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Странно, что за Сити... Может из за схожести цвета формы?)
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