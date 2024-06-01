Семак о «Реале» и «Дортмунде» в финале ЛЧ: «У меня нет предпочтений. Больше переживал за «Ман Сити»

Сергей Семак высказался в преддверии финала Лиги чемпионов.

Сегодня в решающем матче «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».

— 1 июня состоится финал чемпионов. Будете ли его смотреть и кому отдадите большее предпочтение — « » или « »?

— Конечно, будем смотреть. Это будет накануне нашей игры. Мое предпочтение… Я больше переживал за « ».

В этой игре — посмотрим. Буду смотреть на хороший и качественный футбол. Именно в этой паре у меня нет предпочтений, – сказал главный тренер «Зенита».