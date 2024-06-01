Семак о «Реале» и «Дортмунде» в финале ЛЧ: «У меня нет предпочтений. Больше переживал за «Ман Сити»
Сергей Семак высказался в преддверии финала Лиги чемпионов.
Сегодня в решающем матче «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».
— 1 июня состоится финал Лиги чемпионов. Будете ли его смотреть и кому отдадите большее предпочтение — «Боруссии» или «Реалу»?
— Конечно, будем смотреть. Это будет накануне нашей игры. Мое предпочтение… Я больше переживал за «Манчестер Сити».
В этой игре — посмотрим. Буду смотреть на хороший и качественный футбол. Именно в этой паре у меня нет предпочтений, – сказал главный тренер «Зенита».