Карло Анчелотти: «Винисиус страдает от оскорблений, но остается сосредоточенным. Он очень опасен в штрафной»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти высоко отозвался о Винисиусе.

«Я много работаю с Винисиусом. Он очень сосредоточен на том, что делает. Винисиус много страдает от оскорблений, но на тренировках всегда очень сосредоточен. Мы много работали с ним. Он стал лучше играть.

Вначале он играл только на фланге, а теперь приспособился к действиям в штрафной. Винисиус очень опасен в штрафной, потому что может забивать голы с одного паса. Он будет продолжать совершенствоваться», – сказал тренер «Реала».

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9 комментариев
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Винисиус страдает не от оскорблений, а от собственной инфантильности и тупости. Почему-то мы не слышим нытья от Камавинги, Чуамени, Родриго, Рюдигера и Менди.

Блин, даже страшно представить, как Вини всех разносить начнёт, когда вырастет не только как футболист, но и как человек
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Ответ Nacho13
Честно говоря, не уверен, что есть смысл смотреть финал завтра. Думаю, Реал победит.
Будет величайший апсет года, скринь
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Feel good
Sha, sha-ba-da, sha-ba-da-ca, feel good
Sha, sha-ba-da, sha-ba-da-ca, feel good
Sha, sha-ba-da, sha-ba-da-ca, feel good
Sha, sha-ba-da, sha-ba-da-ca, feel good

Группа с говорящим названием)
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Честно говоря, не уверен, что есть смысл смотреть финал завтра. Думаю, Реал победит.
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Ну папа очень деликатен. винни талантливое избалованное тельце.
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Да господя,канун финала,журналюги роями задают вопросы один банальнее другого...Папа Карло расхлёбывает с максимальной корректностью.Я бы послал всех к ебеням..и готовился к финалу)
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