Карло Анчелотти: «Винисиус страдает от оскорблений, но остается сосредоточенным. Он очень опасен в штрафной»

Карло Анчелотти высоко отозвался о Винисиусе.

«Я много работаю с . Он очень сосредоточен на том, что делает. Винисиус много страдает от оскорблений, но на тренировках всегда очень сосредоточен. Мы много работали с ним. Он стал лучше играть.

Вначале он играл только на фланге, а теперь приспособился к действиям в штрафной. Винисиус очень опасен в штрафной, потому что может забивать голы с одного паса. Он будет продолжать совершенствоваться», – сказал тренер « ».