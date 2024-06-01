Карло Анчелотти: «Винисиус страдает от оскорблений, но остается сосредоточенным. Он очень опасен в штрафной»
Карло Анчелотти высоко отозвался о Винисиусе.
«Я много работаю с Винисиусом. Он очень сосредоточен на том, что делает. Винисиус много страдает от оскорблений, но на тренировках всегда очень сосредоточен. Мы много работали с ним. Он стал лучше играть.
Вначале он играл только на фланге, а теперь приспособился к действиям в штрафной. Винисиус очень опасен в штрафной, потому что может забивать голы с одного паса. Он будет продолжать совершенствоваться», – сказал тренер «Реала».
Блин, даже страшно представить, как Вини всех разносить начнёт, когда вырастет не только как футболист, но и как человек
Sha, sha-ba-da, sha-ba-da-ca, feel good
Sha, sha-ba-da, sha-ba-da-ca, feel good
Sha, sha-ba-da, sha-ba-da-ca, feel good
Sha, sha-ba-da, sha-ba-da-ca, feel good
Группа с говорящим названием)