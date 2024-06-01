34-летний Панченко покинет «Химки», но хочет продолжить карьеру

Теги Химки возможные трансферы Первая лига Кирилл Панченко Футбол

Форвард «Химок Кирилл Панченко в межсезонье намерен сменить клуб.

34-летний игрок пока не намерен завершать карьеру, он либо уйдет в аренду, либо, что более вероятно, расторгнет контракт с подмосковным клубом, рассчитанный до июня 2025 года, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

В 19 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Панченко 2 гола и 1 ассист.

Также «Химки» этим летом покинут Артем Кулишев, Лев Скворцов, бразилец Андраде и подписавший контракт с «Локомотивом» Антон Митрюшкин.

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3 комментария
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Панча, выпускаю тебя на 7 секунд, устрой на поле настоящий ад, разорви и растерзай оборону соперника
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есть же медиа-лига!
в Добрый путь!
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Ответ Roman
Панча, выпускаю тебя на 7 секунд, устрой на поле настоящий ад, разорви и растерзай оборону соперника
Порви их всех, Панча!!!!
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