34-летний Панченко покинет «Химки», но хочет продолжить карьеру

Форвард «Химок Кирилл Панченко в межсезонье намерен сменить клуб.

34-летний игрок пока не намерен завершать карьеру, он либо уйдет в аренду, либо, что более вероятно, расторгнет контракт с подмосковным клубом, рассчитанный до июня 2025 года, сообщает « с Ильевым».

В 19 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Панченко 2 гола и 1 ассист.

Также « » этим летом покинут Артем Кулишев, Лев Скворцов, бразилец Андраде и подписавший контракт с «Локомотивом» Антон Митрюшкин.