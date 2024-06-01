Масалитин о сезоне ЦСКА: «Есть такая поговорка – «Федот, да не тот».Игра в течение сезона, особенно в концовке, никому не нравилась» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Валерий Масалитин Владимир Федотов Футбол

Валерий Масалитин оценил 6-е место ЦСКА в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

«Есть такая русская поговорка «Федот, да не тот». Если кратко оценивать сезон для ЦСКА, то можно ей и обойтись.

Если более глубоко рассматривать результаты, то нужно начинать с того, кто отвечал за комплектацию состава, какие задачи ставились, какие условия обещали, были ли они выполнены или нет, какие средства выделили на трансферы и так далее.

Результат просто неудовлетворительный. А кто за результат отвечает? Тренер. И сама игра в течение сезона и особенно в его концовке никому не нравилась», – сказал бывший нападающий ЦСКА.

Ивич и Осинькин – среди претендентов на пост тренера ЦСКА на случай увольнения Федотова (Иван Карпов)

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