«Реал» интересуется Тео Эрнандесом (Николо Скира)

«Реал» может перехватить Тео Эрнандеса у «Баварии».

Мадридцы интересуются левым защитником « », сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает 26-летнего игрока сборной Франции на случай ухода Альфонсо Дэвиса.

Эрнандес уже выступал за «Реал» в сезоне-2017/18. Его статистика – здесь.