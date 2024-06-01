«Реал» интересуется Тео Эрнандесом (Николо Скира)
«Реал» может перехватить Тео Эрнандеса у «Баварии».
Мадридцы интересуются левым защитником «Милана», сообщает журналист Николо Скира.
Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает 26-летнего игрока сборной Франции на случай ухода Альфонсо Дэвиса.
Эрнандес уже выступал за «Реал» в сезоне-2017/18. Его статистика – здесь.
Ждем хороших новостей
Но посмотрите статистику - он в среднем по 5 матчей в сезоне из-за микротравм пропускает, плохое свойство
его жена, кстати, влюблена в Милан, и не хочет никуда переезжать. надо сильно постараться, чтобы его (ее) уговорить.