«Реал» интересуется Тео Эрнандесом (Николо Скира)

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Тео Эрнандес Футбол

«Реал» может перехватить Тео Эрнандеса у «Баварии».

Мадридцы интересуются левым защитником «Милана», сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает 26-летнего игрока сборной Франции на случай ухода Альфонсо Дэвиса.

Эрнандес уже выступал за «Реал» в сезоне-2017/18. Его статистика – здесь.

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12 комментариев
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Ответ Greg Jackson
1 раз он уже провалился. Не хватило?
Тогда ему было 20, а сейчас у него за плечами больше 150 игр за Милан, Серия А, серебро ЧМ, и статус одного из лучших крайков Европы, чувствуешь разницу ?
+19
-3
+16
Игрок классом круче и лучше чем Девис.

Ждем хороших новостей
+17
-3
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Ответ Greg Jackson
1 раз он уже провалился. Не хватило?
Он не провалился. Он почти не играл, ибо основой был топовый Марсело.
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Вот это отличная новость! Вообще надо Реалу вернуть на фланги Тео и Хакими!
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Отлично, если получится перехватить! Тео лучше Девиса!
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Я не путаю его с братом, серьезных травм у него не было.
Но посмотрите статистику - он в среднем по 5 матчей в сезоне из-за микротравм пропускает, плохое свойство
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100 млн и забирайте
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Ещё Хакими вернуть Реалу и будет круть. Тео будет получше Дэвиса смотреться по игре.
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электричка Тео 😎

его жена, кстати, влюблена в Милан, и не хочет никуда переезжать. надо сильно постараться, чтобы его (ее) уговорить.
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