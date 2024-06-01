Сарри и «Панатинаикос» могут подписать 3-летний контракт с зарплатой 4,5 млн евро

Маурицио Сарри может возглавить «Панатинаикос».

Афинский клуб предлагает 65-летнему итальянцу 3-летний контракт с зарплатой 4,5 млн евро после уплаты налогов. Если Сарри согласится, то станет самым высокооплачиваемым тренером в истории греческого спорта.

Экс-тренер «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» уже встречался с руководством « » и взял несколько дней на раздумья.

Последним местом работы Сарри был «Лацио», который он покинул в марте.

В минувшем чемпионате Греции «Панатинаикос» занял 4-е место.