Семшов о 6-м месте ЦСКА: «Надо оставить Федотова. Основная проблема не в тренере, а в короткой скамейке» 

Теги ЦСКА Игорь Семшов премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

Игорь Семшов считает, что Владимир Федотов не виноват в 6-м месте ЦСКА в сезоне РПЛ.

— Тренерский штаб не хотел, чтобы ЦСКА по итогам сезона занял шестое место. В прошлом розыгрыше чемпионата армейцы выступили успешнее. Основная проблема ЦСКА не в тренере, а в короткой скамейке. Иногда некоторые футболисты разрывались на два фронта. Надо оставить Федотова. Было бы хорошо, если бы у ЦСКА была длинная скамейка.

— Понимаете, почему Виктор Гончаренко может заменить Федотова?

— Это утка. После «Урала» Гончаренко должен выдохнуть. В России беда с тем, что тренеры постоянно ходят по кругу. Иногда один специалист отправляет одну команду в Первую лигу, потом возглавляет другой клуб и потом с ним снова опускается в Первую лигу. Нужно тщательно выбирать тренеров, – сказал бывший игрок сборной России.

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