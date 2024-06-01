Семшов о 6-м месте ЦСКА: «Надо оставить Федотова. Основная проблема не в тренере, а в короткой скамейке»
Игорь Семшов считает, что Владимир Федотов не виноват в 6-м месте ЦСКА в сезоне РПЛ.
— Тренерский штаб не хотел, чтобы ЦСКА по итогам сезона занял шестое место. В прошлом розыгрыше чемпионата армейцы выступили успешнее. Основная проблема ЦСКА не в тренере, а в короткой скамейке. Иногда некоторые футболисты разрывались на два фронта. Надо оставить Федотова. Было бы хорошо, если бы у ЦСКА была длинная скамейка.
— Понимаете, почему Виктор Гончаренко может заменить Федотова?
— Это утка. После «Урала» Гончаренко должен выдохнуть. В России беда с тем, что тренеры постоянно ходят по кругу. Иногда один специалист отправляет одну команду в Первую лигу, потом возглавляет другой клуб и потом с ним снова опускается в Первую лигу. Нужно тщательно выбирать тренеров, – сказал бывший игрок сборной России.