Слезы Роналду после проигрыша в финале, Рублев вылетел с «РГ», ЦСКА ведет 3-0 у УНИКСа, чеченца подозревают в подготовке теракта во время ОИ и другие новости

1. «Аль-Наср» Роналду уступил «Аль-Хилалю» Малкома по пенальти в игре за Кубок короля Саудовской Аравии. Криштиану плакал несколько минут после поражения: сначала – лежа на поле, затем – сидя на скамейке. У португальца пока только 1 трофей в Саудовской Аравии.

2. РФС опубликовал отчет о финансах клубов Мир РПЛ: У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й, у ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд; «Зенит» – первый по операционным доходам и расходам, «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам; «Спартак» – лучший по доходам в дни матчей (1,76 млрд рублей), «Зенит» – 2-й, «Краснодар» – 3-й; «Зенит» получил 14,59 млрд рублей от спонсоров – больше всех, «Спартак» на 2-м месте – 6,76 млрд.

3. НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Даллас» в пятом матче финала Запада (3:1, 3-2) и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Нюджент-Хопкинс сделал дубль в большинстве, до этого команды по ходу серии не реализовали ни одной попытки.

4. Алькарас, Циципас, Муте вышли в 4-й круг на «Ролан Гаррос», Котов уступил Синнеру, Рублев тоже выбыл. Потапова, Швентек, Гауфф, Жабер пробились в 4-й круг, Самсонова выбыла.

5. ЦСКА на домашней арене обыграл УНИКС благодаря 26 очкам Мело Тримбла и ведет со счетом 3-0 в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

6. Во Франции арестовали 18-летнего чеченца, подозреваемого в подготовке теракта во время Олимпиады. Планировал нападение на стадион «Сент-Этьена», сообщает RMC Sport.

7. Роман Ротенберг выложил турнирную таблицу КХЛ за 16 сезонов: СКА – 1-й с 1370 очками и 642 победами в 930 играх. Тренер СКА объяснил: «Наша система – работа на длительной дистанции. Она дает результат, приводит спонсоров».

8. Трансферы. Моуринью возглавит «Фенербахче». Черчесов близок к назначению в сборную Казахстана с зарплатой 1,2 млн евро в год. Хвича согласен перейти в «ПСЖ», но «Наполи» не продаст вингера дешевле 150 млн евро. Николич может возглавить ЦСКА. Конте и «Наполи» все согласовали.

9. Уехавшие из России в США фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида не выступят на Олимпиаде-2024.

10. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта освобожден от уголовной ответственности по делу Негрейры. «Реал» и Ла Лига выступали против.

11. «Бостон» встретится с «Далласом» в финале НБА. Серия начнется 7 июня.

12. Ислам Махачев и Дастин Порье едва не устроили потасовку на битве взглядов. Россиянин пригрозил дать пощечину американцу – ему не понравилось, что соперник назвал его Motherfucker.

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