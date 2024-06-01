Защитник «Оренбурга» Перес – лидер РПЛ по отборам, перехватам и заблокированным ударам

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия Факел Оренбург Сергей Божин Вильмар Барриос Саша Здьелар Алексей Грицаенко Сочи Матиас Перес II Кирилл Кравцов Евгений Морозов Футбол

В прошедшем чемпионате России защитник «Оренбурга» Матиас Перес стал лучшим сразу по трем статистических показателям.

Аргентинец совершил больше всех отборов (79), опередив Вильмара БарриосаЗенит», 71) и Кирилла КравцоваСочи», 70). 

Также Перес сделал больше всех перехватов (43), превзойдя Алексея Грицаенко («Рубин», 41) и Сашу Здьелара (ЦСКА, 40).

Кроме того, защитник «Оренбурга» стал лучшим по заблокированным ударам (32), опередив Евгения Морозова («Локомотив») и Сергея Божина («Факел», оба – по 30).

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2 комментария
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Ответ CoMoBo3
Не пойму родной клуб, если не подпишут этого биста 😎
Да рано ему в родной Ланус, в РПЛ ещё попылит )
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