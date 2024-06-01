Защитник «Оренбурга» Перес – лидер РПЛ по отборам, перехватам и заблокированным ударам

В прошедшем чемпионате России защитник «Оренбурга» стал лучшим сразу по трем статистических показателям.

Аргентинец совершил больше всех отборов (79), опередив (« », 71) и (« », 70).

Также Перес сделал больше всех перехватов (43), превзойдя Алексея Грицаенко (« », 41) и Сашу Здьелара (ЦСКА, 40).

Кроме того, защитник « » стал лучшим по заблокированным ударам (32), опередив Евгения Морозова («Локомотив») и Сергея Божина («Факел», оба – по 30).