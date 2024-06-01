Защитник «Оренбурга» Перес – лидер РПЛ по отборам, перехватам и заблокированным ударам
В прошедшем чемпионате России защитник «Оренбурга» Матиас Перес стал лучшим сразу по трем статистических показателям.
Аргентинец совершил больше всех отборов (79), опередив Вильмара Барриоса («Зенит», 71) и Кирилла Кравцова («Сочи», 70).
Также Перес сделал больше всех перехватов (43), превзойдя Алексея Грицаенко («Рубин», 41) и Сашу Здьелара (ЦСКА, 40).
Кроме того, защитник «Оренбурга» стал лучшим по заблокированным ударам (32), опередив Евгения Морозова («Локомотив») и Сергея Божина («Факел», оба – по 30).