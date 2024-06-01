Агкацев о Сафонове в «ПСЖ»: «Очень хороший вратарь, способный закрепиться на уровне такого сильного клуба. Я готов быть 1-м номером «Краснодара»

Станислав Агкацев высказался о предстоящем переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Как вы думаете, потянет уровень ?

— Думаю, он очень хороший вратарь. И способен закрепиться на уровне такого сильного клуба, как ПСЖ. Все зависит только от него.

— Как отреагировали, когда пошли слухи о его переходе туда?

— У нас шла завершающая часть сезона, борьба за медали, за первое место. Старался сосредоточиться на этом и ни о чем другом не думал. И не только я — вся команда, включая Матвея. Он настоящий профессионал. И всегда думает в первую очередь об игре. Что и показали последние матчи, которые он отыграл на очень высоком уровне.

— Готовы теперь быть постоянным первым номером после его ухода?

— Конечно, готов! Я ради этого и тренируюсь. Не был бы в «Краснодаре», если бы не был готов, – сказал вратарь « ».