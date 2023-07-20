Фиаско и увольнение Черчесова, «ПСЖ» может посадить Мбаппе в запас, допуск российских гимнастов и другие новости

1. «Ференцварош» Станислава Черчесова сенсационно вылетел в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов, крупно проиграв дома фарерскому клубу «КИ Клаксвик» (0:3). Фанаты венгерской команды скандировали «Русские – домой». Руководство клуба уволило российского специалиста, хотя сам Черчесов уходить в отставку не собирался. За два сезона в Венгрии он дважды выиграл чемпионат страны, а также Кубок.

Все результаты игрового дня Лиги чемпионов – здесь.

2. «ПСЖ» может посадить в запас Килиана Мбаппе, если форвард сборной Франции не уйдет летом или не продлит контракт. Неужели до этого дойдет?

3. Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.

4. Трансферы. «Барселона» подписала 31-летнего хавбека «Жироны» Ромеу. Бенжамен Менди перешел в «Лорьян», экс-защитник «Ман Сити» не играл 2 года из-за обвинений в изнасилованиях. Экс-защитник «Юве» Куадрадо перешел в «Интер». «Милан» купил хавбека Рейндерса у АЗ за 19+4 млн евро. «Атлетико» одобрил аренду Феликса в «Барселону» с правом выкупа. «Ман Сити» и «Лейпциг» согласовали трансфер Гвардиола.

Малком будет получать 18 млн евро в год в случае перехода в саудовский «Аль-Хилаль», «Зенит» хочет получить за хавбека больше 50 млн. Клуб из Петербурга думал на замену купить другого бразильца, Нереса, за 25 млн евро, но «Бенфика» потребовала 100 млн. Клаудиньо согласовал контракт с «Фламенго». «Зенит» подпишет сербского защитника Эраковича за 7 млн евро с зарплатой 1,1 млн. «Спартак» не купит защитника Рожерио – «Сассуоло» отказался от переговоров из-за ситуации на Украине. «Спартаку» предложили экс-форварда «Реала» Йовича. «Динамо» интересен вратарь «Сочи» Адамов, его могут перехватить у «Зенита».

5. Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев снова обвиняется в нанесении телесных повреждений – на этот раз бывшей девушке и матери его дочери Бренде Патеа. Это уже вторая девушка с подобными заявлениями.

6. Фанаты «Зенита» раскритиковали клуб за отказ убрать сцену и вернуть «Вираж»: «Договоренности с топ-менеджментом оказались пустыми словами. «Объективные причины» не отменяют скотского отношения к фанатам». Есть инсайд, как все было: Алексей Миллер отчитал Александра Медведева за намерение демонтировать сцену на «Вираже» на играх Фонбет Кубка России – на главу «Газпрома» могли повлиять силовики; говорят, менеджеры даже поссорились, но сцена останется.

7. В Министерстве спорта России создана комиссия по работе с новыми территориями. Общий объем финансирования на физическую культуру и спорт – 3,2 млрд рублей.

8. ХК ЦСКА передал батальону «Эспаньола» автобус с буквами Z и V и надписью «Наша цель – победа». Экс-хоккеиста «Молота» Владислава Григорьева задержали за уклонение от армии, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

9. Мир РПЛ заработает 7,2 млрд рублей от сотрудничества с «Матч ТВ» в сезоне-2023/24. Клубы РПЛ получат 9,3 млрд рублей от лиги в новом сезоне – на 206 млн больше, чем в прошлом. Матчи Премьер-лиги-2023/24 покажут в Италии, на Балканах и в Казахстане, российская лига заработает 78 млн рублей на телеправах.

10. Комментаторы «Формулы-1» Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились.

11. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл шахматную партию на глубине 700 м в руднике в Заполярье.

12. Австриец Феликс Галль из AG2R Citroën выиграл 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс», британец Саймон Йейтс – 2-й, испанец Пейо Бильбао – 3-й.

13. Чемпион мира по боксу Александр Усик подписал контракт с украинским футбольным клубом «Полесье».

14. «Севилья» – первый обладатель Кубка вызова. Испанская команда по пенальти обыграла «Индепендьенте дель Валье» из Эквадора в матче между победителями Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

Цитаты дня:

Губерниев об Исинбаевой: «Разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной НАШЕЙ спортсменки?»

Федотов считает подготовку в российской армии более серьезной, чем у «морских котиков» США: «Трудно представить, как ежедневно работать на таком уровне»

Евгений Устюгов на заседании CAS о высоком гемоглобине: «Стоит мне постоять босиком, ноги выглядят как у инвалида или трупа, полностью синие»

Олег Матыцин: «Первая задача спорта – обороноспособность страны, ее граждане должны быть сильными, морально и физически подготовленными»

Чернышенко заявил, что Fan ID не отменят: «Результаты хорошие, почти полное отсутствие инцидентов. В хоккее другая культура посещения»

Вероника Степанова: «В метро или аэропорту у меня всегда шок – как много вокруг молодых людей с явными признаками ожирения»

Владимир Минеев: «Мы сражаемся за свою Россию, а не ту, которую нам хотят навязать»