Фиаско и увольнение Черчесова, «ПСЖ» может посадить Мбаппе в запас, допуск российских гимнастов и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «Ференцварош» Станислава Черчесова сенсационно вылетел в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов, крупно проиграв дома фарерскому клубу «КИ Клаксвик» (0:3). Фанаты венгерской команды скандировали «Русские – домой». Руководство клуба уволило российского специалиста, хотя сам Черчесов уходить в отставку не собирался. За два сезона в Венгрии он дважды выиграл чемпионат страны, а также Кубок.

Все результаты игрового дня Лиги чемпионов – здесь.

2. «ПСЖ» может посадить в запас Килиана Мбаппе, если форвард сборной Франции не уйдет летом или не продлит контракт. Неужели до этого дойдет?

3. Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.

4. Трансферы. «Барселона» подписала 31-летнего хавбека «Жироны» Ромеу. Бенжамен Менди перешел в «Лорьян», экс-защитник «Ман Сити» не играл 2 года из-за обвинений в изнасилованиях. Экс-защитник «Юве» Куадрадо перешел в «Интер». «Милан» купил хавбека Рейндерса у АЗ за 19+4 млн евро. «Атлетико» одобрил аренду Феликса в «Барселону» с правом выкупа. «Ман Сити» и «Лейпциг» согласовали трансфер Гвардиола.

Малком будет получать 18 млн евро в год в случае перехода в саудовский «Аль-Хилаль», «Зенит» хочет получить за хавбека больше 50 млн. Клуб из Петербурга думал на замену купить другого бразильца, Нереса, за 25 млн евро, но «Бенфика» потребовала 100 млн. Клаудиньо согласовал контракт с «Фламенго». «Зенит» подпишет сербского защитника Эраковича за 7 млн евро с зарплатой 1,1 млн. «Спартак» не купит защитника Рожерио – «Сассуоло» отказался от переговоров из-за ситуации на Украине. «Спартаку» предложили экс-форварда «Реала» Йовича. «Динамо» интересен вратарь «Сочи» Адамов, его могут перехватить у «Зенита».

5. Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев снова обвиняется в нанесении телесных повреждений – на этот раз бывшей девушке и матери его дочери Бренде Патеа. Это уже вторая девушка с подобными заявлениями.

6. Фанаты «Зенита» раскритиковали клуб за отказ убрать сцену и вернуть «Вираж»: «Договоренности с топ-менеджментом оказались пустыми словами. «Объективные причины» не отменяют скотского отношения к фанатам». Есть инсайд, как все было: Алексей Миллер отчитал Александра Медведева за намерение демонтировать сцену на «Вираже» на играх Фонбет Кубка России – на главу «Газпрома» могли повлиять силовики; говорят, менеджеры даже поссорились, но сцена останется.

7. В Министерстве спорта России создана комиссия по работе с новыми территориями. Общий объем финансирования на физическую культуру и спорт – 3,2 млрд рублей.

8. ХК ЦСКА передал батальону «Эспаньола» автобус с буквами Z и V и надписью «Наша цель – победа». Экс-хоккеиста «Молота» Владислава Григорьева задержали за уклонение от армии, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

9. Мир РПЛ заработает 7,2 млрд рублей от сотрудничества с «Матч ТВ» в сезоне-2023/24. Клубы РПЛ получат 9,3 млрд рублей от лиги в новом сезоне – на 206 млн больше, чем в прошлом. Матчи Премьер-лиги-2023/24 покажут в Италии, на Балканах и в Казахстане, российская лига заработает 78 млн рублей на телеправах.

10. Комментаторы «Формулы-1» Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились.

11. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл шахматную партию на глубине 700 м в руднике в Заполярье.

12. Австриец Феликс Галль из AG2R Citroën выиграл 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс», британец Саймон Йейтс – 2-й, испанец Пейо Бильбао – 3-й.

13. Чемпион мира по боксу Александр Усик подписал контракт с украинским футбольным клубом «Полесье».

14. «Севилья» – первый обладатель Кубка вызова. Испанская команда по пенальти обыграла «Индепендьенте дель Валье» из Эквадора в матче между победителями Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

Цитаты дня:

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Олег Матыцин: «Первая задача спорта – обороноспособность страны, ее граждане должны быть сильными, морально и физически подготовленными»

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23 комментария

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Agent Smith
Нет российских команд в еврокубках. Но, Черчесов принес колорит поражений от Сант-Галенов и прочих Аполлонов.
+22
-1
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greatst
Во-первых, до свиданья)
+5
0
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Radik_2.0
это фиаско, братан
+3
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Александр Васильев
мы с другом смеялись во время перерыва матча Ференца, что тот уже с чемоданами подбегает к вокзалу)
Легию тренировал, Ференц тоже.... Лудогорец впереди или Славия с Дуклой?)
+4
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Игорь Пичугин
На каких полях теперь ждать командира?
+2
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Ювенский Туринтус
Ответ Agent Smith
Нет российских команд в еврокубках. Но, Черчесов принес колорит поражений от Сант-Галенов и прочих Аполлонов.
Я прям тоже словил флешбеки тех времен. Как будто не венгры прое-ли, а наши
+5
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Северный болельщик
Надо отдать должное Черчесову и откинуть сарказм (если только чутка оставить). Очень мало Российских тренеров выигрывали зарубежные чемпионаты. Да, провал с рыбаками. Но объективности ради, у ФВ сильно сменился состав, команда не вошла в сезон, что до Саламыча с ней случалось регулярно. Его успех - выход с группового этапа Лиги Европы в прошлом году - самый лучшее достижение ФВ за последние десятки лет в международных турнирах.
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justbored
Ответ Papaphil
Динамо может перехватить у Зенита игрока Сочи.. ой не могу..😂
в обстановке чрезвычайной секретности, конечно. чтоб у кого-то подгорело ))
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bagi
Ответ Трент Резнор
Кинь ссылку. Везде усатый, где я вижу.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3176780.html
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Трент Резнор
Ответ bagi
посмотри на фото - без них
Кинь ссылку. Везде усатый, где я вижу.
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Трент Резнор
Ответ bagi
он давно уже сбрил усы
С накладными ходит?
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bagi
Ответ Трент Резнор
Венгры недостойны усов надежды.
он давно уже сбрил усы
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Трент Резнор
Венгры недостойны усов надежды.
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justbored
Фиаско у сайта было, с ошибкой 504 ))

Ну а новости обычные - поженились, разругались, подрались.
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Антон Фалафель
Со Стасиком не стали сюсюкаться как в России. Моментально вышвырнули.
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Без украины мир будет чище
зерновая сделка закончилась, началась кондиционерная в бандеровских портах)
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Анри Карлайл
Эх Штасш Штасш...
Ну что ш ты, Штасш, Штасш...
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Papaphil
Динамо может перехватить у Зенита игрока Сочи.. ой не могу..😂
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bagi
Ответ Трент Резнор
С накладными ходит?
посмотри на фото - без них
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Трент Резнор
Ответ bagi
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3176780.html
Ого, прилично укоротил. Наверное это и сгубило.
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Питер Пэн
Ответ Северный болельщик
Надо отдать должное Черчесову и откинуть сарказм (если только чутка оставить). Очень мало Российских тренеров выигрывали зарубежные чемпионаты. Да, провал с рыбаками. Но объективности ради, у ФВ сильно сменился состав, команда не вошла в сезон, что до Саламыча с ней случалось регулярно. Его успех - выход с группового этапа Лиги Европы в прошлом году - самый лучшее достижение ФВ за последние десятки лет в международных турнирах.
Вот что ты несешь?? А выход в Лигу Чемпионов без Черчесова - это фигня?
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