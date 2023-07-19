«Ландскрона» о «Вираже»: «Договоренности с топ-менеджментом «Зенита» оказались пустыми словами. «Объективные причины» не отменяют скотского отношения к фанатам»
«Ландскрона» раскритиковала отношение руководства «Зенита» к болельщикам.
Ранее клуб прекратил продажу билетов на «Вираж» на игру Фонбет Кубка России с «Ахматом» в связи с «невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены».
Сообщалось, что таким образом «Зенит», следуя указаниям, наказывает активных фанатов за выкрики против Fan ID во время матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА в прошлую субботу.
«Вынуждены сообщить, что договоренности с топ-менеджментом «Зенита» касаемо возвращения «Виража» на кубковую игру с «Ахматом» оказались пустыми словами со стороны клуба.
Доподлинно неизвестно, с чем связана ситуация: с давлением со стороны силовиков или какими-либо другими «объективными причинами». На наш взгляд, любой из этих вариантов не отменяет скотского отношения клуба к своим фанатам.
Верность «Зениту» на протяжении 43 лет истории организованного фанатского движения не дает права клеймить «предателями» из-за сложившейся ситуации с Fan ID тех, кому определенно не понаслышке знакомы понятия верности, чести и патриотизма.
Ранее наши отношения с руководством клуба выстраивались на взаимоуважении и преследовали общую цель, на чем и строилась наша совместная история.
В связи со сложившейся ситуацией считаем, что мы должны озвучить свою позицию и, в свою очередь, имеем право услышать в ответ реальное мнение Алексея Борисовича Миллера о фанатах и «Вираже».
Мы были и остаемся верны команде вне зависимости от того, как складывались и будут складываться наши отношения с руководством клуба», – говорится в заявлении «Ландскроны».
Сцена вместо «Виража» теперь даже в Кубке. «Зенит» не может провести демонтаж – возможно, из-за выкриков болельщиков против Fan ID
Это не означает, что с фанатскими группировками нужно нянчиться и потакать каждому капризу. Но в этой ситуации, когда руководство Зенита (под давлением чинуш или нет) откровенно наплевало на своих самых верных сторонников и списало всё на "техническую невозможность убрать сцену", я на стороне Ландскроны. Люди не заслуживают того, чтобы с ними обращались как со скотом.
Да, фанатские виражи нередко шалили, Из-за чего приходилось выплачивать штрафы и тд. Но без активной поддержки на стадионах находиться попросту скучно, скоро на выход потянутся кузьмичи, а распространять билеты по муниципалитетам и школам в долгой перспективе попросту бессмысленно. Fan ID должен быть отменён