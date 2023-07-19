«Ландскрона» о «Вираже»: «Договоренности с топ-менеджментом «Зенита» оказались пустыми словами. «Объективные причины» не отменяют скотского отношения к фанатам»

«Ландскрона» раскритиковала отношение руководства «Зенита» к болельщикам.

Ранее клуб прекратил продажу билетов на «Вираж» на игру Фонбет Кубка России с «Ахматом» в связи с «невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены».

Сообщалось, что таким образом «Зенит», следуя указаниям, наказывает активных фанатов за выкрики против Fan ID во время матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА в прошлую субботу.

«Вынуждены сообщить, что договоренности с топ-менеджментом « » касаемо возвращения «Виража» на кубковую игру с « » оказались пустыми словами со стороны клуба.

Доподлинно неизвестно, с чем связана ситуация: с давлением со стороны силовиков или какими-либо другими «объективными причинами». На наш взгляд, любой из этих вариантов не отменяет скотского отношения клуба к своим фанатам.

Верность «Зениту» на протяжении 43 лет истории организованного фанатского движения не дает права клеймить «предателями» из-за сложившейся ситуации с Fan ID тех, кому определенно не понаслышке знакомы понятия верности, чести и патриотизма.

Ранее наши отношения с руководством клуба выстраивались на взаимоуважении и преследовали общую цель, на чем и строилась наша совместная история.

В связи со сложившейся ситуацией считаем, что мы должны озвучить свою позицию и, в свою очередь, имеем право услышать в ответ реальное мнение Алексея Борисовича Миллера о фанатах и «Вираже».

Мы были и остаемся верны команде вне зависимости от того, как складывались и будут складываться наши отношения с руководством клуба», – говорится в заявлении «Ландскроны».

Сцена вместо «Виража» теперь даже в Кубке. «Зенит» не может провести демонтаж – возможно, из-за выкриков болельщиков против Fan ID