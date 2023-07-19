«Ландскрона» о «Вираже»: «Договоренности с топ-менеджментом «Зенита» оказались пустыми словами. «Объективные причины» не отменяют скотского отношения к фанатам»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Ахмат Алексей Миллер Газпром Арена (Крестовский) Ландскрона Fan ID Футбол

«Ландскрона» раскритиковала отношение руководства «Зенита» к болельщикам.

Ранее клуб прекратил продажу билетов на «Вираж» на игру Фонбет Кубка России с «Ахматом» в связи с «невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены».

Сообщалось, что таким образом «Зенит», следуя указаниям, наказывает активных фанатов за выкрики против Fan ID во время матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА в прошлую субботу.

«Вынуждены сообщить, что договоренности с топ-менеджментом «Зенита» касаемо возвращения «Виража» на кубковую игру с «Ахматом» оказались пустыми словами со стороны клуба.

Доподлинно неизвестно, с чем связана ситуация: с давлением со стороны силовиков или какими-либо другими «объективными причинами». На наш взгляд, любой из этих вариантов не отменяет скотского отношения клуба к своим фанатам.

Верность «Зениту» на протяжении 43 лет истории организованного фанатского движения не дает права клеймить «предателями» из-за сложившейся ситуации с Fan ID тех, кому определенно не понаслышке знакомы понятия верности, чести и патриотизма.

Ранее наши отношения с руководством клуба выстраивались на взаимоуважении и преследовали общую цель, на чем и строилась наша совместная история.

В связи со сложившейся ситуацией считаем, что мы должны озвучить свою позицию и, в свою очередь, имеем право услышать в ответ реальное мнение Алексея Борисовича Миллера о фанатах и «Вираже».

Мы были и остаемся верны команде вне зависимости от того, как складывались и будут складываться наши отношения с руководством клуба», – говорится в заявлении «Ландскроны».

Сцена вместо «Виража» теперь даже в Кубке. «Зенит» не может провести демонтаж – возможно, из-за выкриков болельщиков против Fan ID

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37 комментариев

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Петроград
Ответ FunyaFun
«Мы не придем на матч! но мы все равно придем на матч и ух как вам всем покажем!» (с) лицемерное (зачеркнуто) принципиальное фанатское движение клуба с берегов Невы.
Чего-чего?
+27
-4
+23
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Gerald1
Никогда такого не было и вот опять
+21
-2
+19
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Тимофей Барсуков
всем чиновникам плевать на фанатов
+18
-3
+15
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Лев Бабенко
Любой, кто хоть раз был на футболе, знает: без активной фанатской поддержки за играми (особенно российского чемпионата) наблюдать невероятно скучно. Именно фанатские виражи создают тот самый неповторимый антураж внутри стадиона, ради которого многие десятилетиями и в жару, и в холод ходят на трибуны.

Это не означает, что с фанатскими группировками нужно нянчиться и потакать каждому капризу. Но в этой ситуации, когда руководство Зенита (под давлением чинуш или нет) откровенно наплевало на своих самых верных сторонников и списало всё на "техническую невозможность убрать сцену", я на стороне Ландскроны. Люди не заслуживают того, чтобы с ними обращались как со скотом.

Да, фанатские виражи нередко шалили, Из-за чего приходилось выплачивать штрафы и тд. Но без активной поддержки на стадионах находиться попросту скучно, скоро на выход потянутся кузьмичи, а распространять билеты по муниципалитетам и школам в долгой перспективе попросту бессмысленно. Fan ID должен быть отменён
+16
-3
+13
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Заремыч
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Кузьмичи с хотдогами которые все хавают лучше - подумал Медведев.
Так футбол это шоу для большинства обычных зрителей, а не для кучки обезьян мнящих себя сектой.
+26
-16
+10
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Новый тренер ФК Спартак
Кузьмичи с хотдогами которые все хавают лучше - подумал Медведев.
+18
-10
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А я ясные дни оставляю себе
Надо отдать должное Газпрому. Эффектно указали на своё место поклонникам, выпустив ЛГБТ группу петь и плясать на фанатской трибуне. Зенит существует, чтобы Алексей Борисович в ладошки радостно хлопал под пристальным вниманием телекамер, а не для гулливеров. Понимать надо.
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Валерий Охотин
Ответ prus_3
Мать моя женщина... Ландскрона — это что, политическая партия, коммерческая организация, благотворительный фонд? А по мне так честнее было бы высказать свои претензии так: "Мы 43 года были эдаким постоянно беспокоящим наш любимый клуб геморроем, а теперь вы отказались от этого модного раздражителя? Как же так?!"
Я что то в 1980-1983 годах , на 33-34 секторах не видел и не слышал никакой ландскроны....Не подскажите почему я этих лохов не видел и не слышал?
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Rt Simpson
Ответ NIK7478
Ландскрона какая-то)). Вы кто такие вообще, чтобы с вами разговаривали назначенные вами руководители клуба?! Клоуны ...
А ты кто такой? Клоун
+12
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.ru
боюсь реальное мнение Алексея Борисовича Миллера о фанатах и Вираже не всякий фанат вслух повторить сможет...
+6
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Михаил Иванов
Ландскрона привет от Кузьмичей!
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Сергей Лимонников
Ответ градус ненависти
обезьяна это ты, куколд. не забудь дудку и шапку с рогами
не забудь очередной фаер в (-) запихать
+2
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Лев Бабенко
Ответ Михаил Комкин
Им в отказано в карте болельщика? Я просто не в курсе на чей стороне сейчас камень? Или это руководство зенита ввело этот паспорт? 43 годы разменять на пять минут МФЦ, хер его знает, что там за принципы
Дело не в похоже в МФЦ, а в нежелании подчиняться непрозрачной системе деления граждан России на людей и нелюдей. Введение Fan ID - это очень опасный прецедент, который может усугубить расслоение общества
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Валерий Охотин
Ответ градус ненависти
обезьяна это ты, куколд. не забудь дудку и шапку с рогами
О опытный товарыщ, слова то какие куколд....Вот вы и есть куколды , что не пускают на футбол ? Главное не сдавайтесь , попробуйте головой об стену .
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Лев Бабенко
Ответ Валерий Охотин
Ты приходишь футбол смотреть ? Или на виражи смотреть ?
Я прихожу на шоу. Театр начинается с вешалки и буффета, обязательные атрибуты хорошего матча - яркая аудиовизуальная поддержка команд
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Заремыч
Так футбол это шоу для большинства обычных зрителей, а не для кучки обезьян мнящих себя сектой.
Но и не театр. На стадион ходят за эмоциями а не как «обычные» зрители глотают хотдоги и лишний раз поднять мягкое место не могут, чтобы поддержать активность на трибуне.
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Заремыч
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Но и не театр. На стадион ходят за эмоциями а не как «обычные» зрители глотают хотдоги и лишний раз поднять мягкое место не могут, чтобы поддержать активность на трибуне.
Знаешь когда я мелким пацаном в 87-м был на кирова Зенит-Cпартак, то болел кричал и свистел весь стадион, и атмосфера как в Воронеже сейчас. А сейчас фанаты типа болельщицкая элита, которая по сути приватизировала эмоции на стадионе. Потому что обычные "кузмичи" скорее постесняются быть похожими на фаната.
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Валерий Охотин
Ответ Иосиф Сталин
У Зенита нет фанатов)
У ЦСКА есть легенды , но они почему то для фанатов ЦСКА не легенды .....Почему?
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Валерий Охотин
Ответ Лев Бабенко
Любой, кто хоть раз был на футболе, знает: без активной фанатской поддержки за играми (особенно российского чемпионата) наблюдать невероятно скучно. Именно фанатские виражи создают тот самый неповторимый антураж внутри стадиона, ради которого многие десятилетиями и в жару, и в холод ходят на трибуны. Это не означает, что с фанатскими группировками нужно нянчиться и потакать каждому капризу. Но в этой ситуации, когда руководство Зенита (под давлением чинуш или нет) откровенно наплевало на своих самых верных сторонников и списало всё на "техническую невозможность убрать сцену", я на стороне Ландскроны. Люди не заслуживают того, чтобы с ними обращались как со скотом. Да, фанатские виражи нередко шалили, Из-за чего приходилось выплачивать штрафы и тд. Но без активной поддержки на стадионах находиться попросту скучно, скоро на выход потянутся кузьмичи, а распространять билеты по муниципалитетам и школам в долгой перспективе попросту бессмысленно. Fan ID должен быть отменён
Ты приходишь футбол смотреть ? Или на виражи смотреть ?
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Михаил Комкин
Ответ Лев Бабенко
Дело не в похоже в МФЦ, а в нежелании подчиняться непрозрачной системе деления граждан России на людей и нелюдей. Введение Fan ID - это очень опасный прецедент, который может усугубить расслоение общества
Отличный ответ, в принципе это все объясняет. Если не желаешь делать, зачем орать об этом на каждом углу. Пару сезонов и займут места активных болельщиков, что уже происходит, пока не очень, ну это просто новый виток истории
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Валерий Охотин
Ответ Лев Бабенко
Я прихожу на шоу. Театр начинается с вешалки и буффета, обязательные атрибуты хорошего матча - яркая аудиовизуальная поддержка команд
Что что аудиови...., ты что мне ерунду пишешь ? Футбол смотри , футбол ....Шоу хочешь ,сходи в цирк.
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