Губерниев об Исинбаевой: «Разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной НАШЕЙ спортсменки?»
Дмитрий Губерниев высказался о том, что Елена Исинбаева живет в Испании.
«К Елене Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне... Но разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной НАШЕЙ спортсменки?
Как считаете? Казнить нельзя помиловать? Где ставить запятую? Кто для вас Исинбаева?» – написал комментатор.
Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках
За полёт космический
Подарил Хрущёв Никита
### автоматический.
Плюс входила в состав команды президента и оч много пафосных речей было в сторону запада из серии «не забудем, не простим».
У Зама Шойгу Иванова жена гражданка Израиля, а дети живут во Франции.
У другого зама Криворучки дочка гражданка США и хата в Майами. А вы про какую-то Исимбаеву
Да, перечеркивает.
На вечернюю звезду
Валентина Терешкова
Показала ей #####.
Но к "людям мира" - тошнотворное отношение. И вашим и нашим за 3 рубля спляшем. Тут сейчас не тот период.
С заявлением про номинальность погон, она конечно совсем влетела...Звучало как оправдание перед западом, стремлением "сохраниться" и там...а здесь типа итак всё норм вроде, куда я денусь. Но спортсменка, хли...мимо одного из 2х стульев точно села.