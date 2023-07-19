Губерниев об Исинбаевой: «Разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной НАШЕЙ спортсменки?»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Дмитрий Губерниев Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев высказался о том, что Елена Исинбаева живет в Испании.

«К Елене Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне... Но разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной НАШЕЙ спортсменки?

Как считаете? Казнить нельзя помиловать? Где ставить запятую? Кто для вас Исинбаева?» – написал комментатор.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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81 комментарий

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Beloded2007
Про спортивное величие никто и не говорит. Терешкову тоже не за полёт в космос терпеть не могут
+110
-3
+107
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Ебздрогыч
Ответ Beloded2007
Про спортивное величие никто и не говорит. Терешкову тоже не за полёт в космос терпеть не могут
Валентине Терешковой
За полёт космический
Подарил Хрущёв Никита
### автоматический.
+39
-3
+36
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Евгений - 79
Поступила задача переобуться на лету. 🤣
+27
-2
+25
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Кирковский Александр
Ответ Korn-pop
Чаще всего, человеческое отношение перечеркивает любые другие достижения, она повернулось задом к нашей армии, которая защищала, защищает и будет защищать Россию, + ей еще и платили ЗП из бюджета армии, для меня лично, как человек она гов….
А на Россию кто-то нападал?
+18
-1
+17
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AndreyBSC
К спортивному достижению претензий у людей ноль, они касаются только того, что она имела отношение к изменению основного закона страны, в которой сама не живет.
Плюс входила в состав команды президента и оч много пафосных речей было в сторону запада из серии «не забудем, не простим».
+14
0
+14
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Vadim Krivitsky
Двуличие, одна из основных скреп
+13
0
+13
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Валентина Николаевна
Перечеркивают лишь доступ к кормушке
+12
-1
+11
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lenson
Ответ GullitRuud
да перечеркивают . ее больше нет .
Там у Шойгу дочка гражданка Литвы.
У Зама Шойгу Иванова жена гражданка Израиля, а дети живут во Франции.
У другого зама Криворучки дочка гражданка США и хата в Майами. А вы про какую-то Исимбаеву
+11
0
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Gambler08
Перечеркивает ли подмахивание Губерниева Путину на Z-шабашах его орущие репортажи с биатлона?
Да, перечеркивает.
+11
-1
+10
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senderoluminoso
Если так дальше пойдёт то скоро и Терешкова заявит что она в космос не летала, и вообще она Оззи Осборн, а не Терешкова
+10
-1
+9
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GullitRuud
да перечеркивают . ее больше нет .
+15
-7
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Viks
Исинбаева обкакала воинское звание майора, которое ей дал Шойга. А заодно и всех других спортсменов со званиями. А заодно и тех, кто эти звания давал. И Исинбаевой это выйдет боком.
+6
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+6
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Duck Nightingale
Это всего лишь особь женского пола которая лучше всех прыгала с помощью длинной палки через другую длинную палку. Чего ждать от спортсменов какой-то совестливой гражданской позиции. Спорт это шоу. Посмотрели, порадовались, попереживали и забыли, все. И тогда не придется потом разочаровываться.
+6
-1
+5
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Bakos
Номинальная военнослужащая, номинальный майор, номинальная зарплата за звание и номинальная Родина - Вот такая номинальная жизнь!
+4
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Abdul Suleymanov
Ответ Korn-pop
Чаще всего, человеческое отношение перечеркивает любые другие достижения, она повернулось задом к нашей армии, которая защищала, защищает и будет защищать Россию, + ей еще и платили ЗП из бюджета армии, для меня лично, как человек она гов….
от кого защищает?
+3
0
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Aleksandr Aleksandr
Она хочет жить в свободной стране!Присвойте ей звание иноагента к тем 3 млн.что уже покинули Россию.
+3
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старые кеды
партбилет и погоны на стол. лишить пенсий и выплат. и пусть гражданин мира живет где хочет.
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Dinamik1
А сейчас все перевертыши в почете власть на них не реагирует.Кто такие Единая Россия это сбежавшие из КПСС тоесть бывшие переобувшиеся коммунисты.
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senderoluminoso
История с Исинбаевой показала цену т. н. патриотов, переобуваютсяся моментально..
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помню джанашия
Ответ Ебздрогыч
Валентине Терешковой За полёт космический Подарил Хрущёв Никита ### автоматический.
Бабка вышла помолиться
На вечернюю звезду
Валентина Терешкова
Показала ей #####.
+2
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Viks
Но, позвольте, как же она служила в Очистке? В смысле, в комиссии по изменению конституции и очистке Путина от прошлых лет президенства?
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Даня Чебыкин
Ответ senderoluminoso
Если так дальше пойдёт то скоро и Терешкова заявит что она в космос не летала, и вообще она Оззи Осборн, а не Терешкова
В это поверю.
+2
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nmnackjbxkasbk
Ответ Ебздрогыч
Валентине Терешковой За полёт космический Подарил Хрущёв Никита ### автоматический.
за пролет кармический
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selso99
В нашей стране, в 99% случаев, как только спортсмен заканчивает карьеру, это уже другой человек.
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Vlad_rus
Елена величина международного масштаба и выдающаяся спортсменка. Человек она тоже хороший.
Но к "людям мира" - тошнотворное отношение. И вашим и нашим за 3 рубля спляшем. Тут сейчас не тот период.
С заявлением про номинальность погон, она конечно совсем влетела...Звучало как оправдание перед западом, стремлением "сохраниться" и там...а здесь типа итак всё норм вроде, куда я денусь. Но спортсменка, хли...мимо одного из 2х стульев точно села.
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