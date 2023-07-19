Губерниев об Исинбаевой: «Разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной НАШЕЙ спортсменки?»

Дмитрий Губерниев высказался о том, что Елена Исинбаева живет в Испании.

«К Елене Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне... Но разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной НАШЕЙ спортсменки?

Как считаете? Казнить нельзя помиловать? Где ставить запятую? Кто для вас Исинбаева?» – написал комментатор.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках