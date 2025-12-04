Месси о ЧМ-2026: «Надеюсь, что приму участие. В худшем случае посмотрю его вживую»
Лионель Месси: хочу сыграть на ЧМ-2026, но в худшем случае буду его смотреть.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, сыграет ли он на ЧМ-2026.
«Я надеюсь, что смогу принять участие в нем. Я уже говорил, что хотел бы этого.
В худшем случае я посмотрю его вживую. Чемпионат мира особенный для всех, для любой страны, особенно для нас, потому что мы переживаем его по-своему», – сказал Месси.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Месси о ЧМ-2026: «Аргентина попытается победить еще раз, но любая мелочь может оставить вас за бортом. Победа на ЧМ-2022 сняла огромный груз с наших плеч»
Кто выиграет ЧМ-2026?25079 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
