  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» в день рождения Жоты: «Сегодня, как и каждый день, мы вспоминаем Диогу, которому исполнилось бы 29 лет. Навсегда в наших сердцах, наш номер 20»
Фото
4

«Ливерпуль» в день рождения Жоты: «Сегодня, как и каждый день, мы вспоминаем Диогу, которому исполнилось бы 29 лет. Навсегда в наших сердцах, наш номер 20»

«Ливерпуль» в день рождения Жоты: навсегда в наших сердцах, наш номер 20.

«Ливерпуль» выложил пост по случаю дня рождения Диогу Жоты. Скончавшемуся летом в результате ДТП форварду сегодня исполнилось бы 29 лет. 

«Сегодня, как и каждый день, мы вспоминаем Диогу Жоту, которому исполнилось бы 29 лет.

Вся наша любовь, мысли и молитвы по-прежнему с его женой Рут, его детьми, родителями и всей его семьей и друзьями, а также с семьей его брата Андре.

Навсегда в наших сердцах, навсегда наш номер 20», – говорится в публикации. 

Изображение: x.com/LFC

Кто выиграет ЧМ-2026?25179 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Ливерпуля»
logoДиогу Жота
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хаманн о «Ливерпуле»: «Возвращение Клоппа было бы историей десятилетия. Какова вероятность этого? Понятия не имею. Думаю, они уже общались с Юргеном»
28 ноября, 10:23
Роналду подарил роскошные часы каждому партнеру по сборной. Семье Жоты тоже
27 ноября, 19:25
Руни о Салахе: «Мохамед не помогает в обороне – какой сигнал получают новички «Ливерпуля», сидя на скамейке и видя, что он не отрабатывает? На месте Слота я принял бы важное решение»
24 ноября, 16:36
Главные новости
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
13 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
29 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
38 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
38 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
39 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
39 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
40 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
40 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
сегодня, 17:38
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» уходит на перерыв лидером РПЛ в 3-м сезоне подряд
2 минуты назад
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3 минуты назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
12 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
12 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
12 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
14 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
18 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
18 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
28 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
43 минуты назад