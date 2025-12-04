«Ливерпуль» в день рождения Жоты: «Сегодня, как и каждый день, мы вспоминаем Диогу, которому исполнилось бы 29 лет. Навсегда в наших сердцах, наш номер 20»

«Ливерпуль» в день рождения Жоты: навсегда в наших сердцах, наш номер 20.

«Ливерпуль » выложил пост по случаю дня рождения Диогу Жоты. Скончавшемуся летом в результате ДТП форварду сегодня исполнилось бы 29 лет.

«Сегодня, как и каждый день, мы вспоминаем Диогу Жоту , которому исполнилось бы 29 лет.

Вся наша любовь, мысли и молитвы по-прежнему с его женой Рут, его детьми, родителями и всей его семьей и друзьями, а также с семьей его брата Андре.

Навсегда в наших сердцах, навсегда наш номер 20», – говорится в публикации.

Изображение: x.com/LFC