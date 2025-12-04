«Ливерпуль» в день рождения Жоты: «Сегодня, как и каждый день, мы вспоминаем Диогу, которому исполнилось бы 29 лет. Навсегда в наших сердцах, наш номер 20»
«Ливерпуль» в день рождения Жоты: навсегда в наших сердцах, наш номер 20.
«Ливерпуль» выложил пост по случаю дня рождения Диогу Жоты. Скончавшемуся летом в результате ДТП форварду сегодня исполнилось бы 29 лет.
«Сегодня, как и каждый день, мы вспоминаем Диогу Жоту, которому исполнилось бы 29 лет.
Вся наша любовь, мысли и молитвы по-прежнему с его женой Рут, его детьми, родителями и всей его семьей и друзьями, а также с семьей его брата Андре.
Навсегда в наших сердцах, навсегда наш номер 20», – говорится в публикации.
Изображение: x.com/LFC
Кто выиграет ЧМ-2026?25179 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Ливерпуля»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости