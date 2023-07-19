Матчи РПЛ-2023/24 покажут в Италии, на Балканах и в Казахстане. Лига заработает 78 млн рублей на телеправах («РБ Спорт»)

Мир РПЛ заработает 78 миллионов рублей от продажи международных медиаправ в новом сезоне.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на проект бюджета РПЛ, матчи лиги будут транслироваться в Казахстане, Италии и странах Балканского полуострова.

Наиболее крупный контракт заключен с вещателем в Казахстане – его сумма составила более 50 млн рублей. Балканские страны заплатили за права на показ матчей РПЛ 280 тысяч долларов (более 25 млн рублей), Италия – 30 тысяч евро (более 3 млн рублей).

По сравнению с прошлым сезоном РПЛ потеряет около 9 миллионов рублей, поскольку матчи чемпионата не будут транслироваться в Гонконге. Также расторгнут контракт с Google на показ игр международной аудитории в YouTube – в сезоне-2022/23 лига заработала по нему 4,65 млн рублей.