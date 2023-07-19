Матчи РПЛ-2023/24 покажут в Италии, на Балканах и в Казахстане. Лига заработает 78 млн рублей на телеправах («РБ Спорт»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия бизнес телевидение Организация РПЛ Динамо Москва Краснодар Google деньги Футбол

Мир РПЛ заработает 78 миллионов рублей от продажи международных медиаправ в новом сезоне.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на проект бюджета РПЛ, матчи лиги будут транслироваться в Казахстане, Италии и странах Балканского полуострова.

Наиболее крупный контракт заключен с вещателем в Казахстане – его сумма составила более 50 млн рублей. Балканские страны заплатили за права на показ матчей РПЛ 280 тысяч долларов (более 25 млн рублей), Италия – 30 тысяч евро (более 3 млн рублей).

По сравнению с прошлым сезоном РПЛ потеряет около 9 миллионов рублей, поскольку матчи чемпионата не будут транслироваться в Гонконге. Также расторгнут контракт с Google на показ игр международной аудитории в YouTube – в сезоне-2022/23 лига заработала по нему 4,65 млн рублей.

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34 комментария

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Саня Беляков
В Италии по местному Рен ТВ? Типо " необъяснимо, но факт " ))))
+48
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Фёдор Кузнецов
в Италии чтоб Кокорин смотрел?
+34
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+33
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Очки Дани Алвеса
Опытный дедушка Джакомо приведет своего юного озорника Николо к большому экрану, включит РПЛ, и Николо больше никогда не захочет быть озорником.
С этого дня он знает, что с дедулей шутки плохи.
+28
0
+28
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Тухель
То есть они даже 1 млн долларов не заработают? Это же смех.
+12
-2
+10
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Murat11
Ответ Фёдор Кузнецов
в Италии чтоб Кокорин смотрел?
Это для букмекеров, мне каж
+9
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+8
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Jonny Babka
В Италии это максимум ставочники лудоманы посмотрят и то не факт)
+8
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Барсик Юрана
Ответ Саня Беляков
В Италии по местному Рен ТВ? Типо " необъяснимо, но факт " ))))
После полуночи
+10
-2
+8
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Redmurza
Ответ D-eisler@yandex.ru
А ФНЛ?????????????????
Не придумали еще таких чисел, чтобы описать выручку за телеправа ФНЛ
+6
0
+6
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Ivan Stasuk
Хвича наверно оплатил чтобы Рубин смотреть свой любимый из Италии
+7
-1
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Мелкие лавочники
Китай вроде еще 10 тысяч предлагал...
+5
0
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Bartez1986
Всё-таки Кокорин - молодец. 3 ляма за трансляции выкинул
+3
0
+3
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D-eisler@yandex.ru
А ФНЛ?????????????????
+4
-1
+3
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TowelieRU
Вот вроде 78 миллионов рублей сумма, но если пересчитать в ЕВРО - получается всего 780 тысяч с примерно 5 стран (непонятно, сколько балканских стран в контракте). Цифры максимально смешные. А ведь по идее это должен быть чуть ли не основной источник дохода для нашего футбола
+2
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БляхаджинсКарпина
Ответ D-eisler@yandex.ru
А ФНЛ?????????????????
Никто кроме россиян не достоин смотреть ФНЛ! Не доросли еще
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catcher69
шахимат уефа !!!!!!!!!!!!!!!!!
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*** Ruslan ***
Ответ Саня Беляков
В Италии по местному Рен ТВ? Типо " необъяснимо, но факт " ))))
А если без прикола, кому в Италии интересен РПЛ? Не просто так же они права покупают?🤔
+1
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Millencolin
ну, хоть где-то еще увидят как прекрасен футбол с фан-айди!
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Александр Шеффер
Mamma mia
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Cearvm
А почему такие ничтожные числа? Это же просто мизерный заработок, неужели он всегда таким был? Я думал, РПЛ хотя бы за несколько миллионов евро в сумме продает сезон лиги на ТВ, не говоря уже о букмекерах.

3 миллионов рублей из Италии - это буквально какие-то незначительные работы на одном объекте благоустройства в городе, а тут целый год трансляций. И вы предлагаете это смотреть? Да я лучше посмотрю на укладку асфальта, это буквально более премиальное шоу получается)
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Торна
Сколько? 😂😂😂 это зарплата скамеечника в Факеле
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mascinista
Да покажут в Италии несколько игр, чтоб затыкать в случае свои телеокна.
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Savardus
Геостратегами и тут пахнет - расторгли контракт с самой популярной в мире вещательной платформой.
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Зизуха
Ответ D-eisler@yandex.ru
А ФНЛ?????????????????
Италия не достойна лучшей лиги мира
+1
-1
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И. Сергей
Ответ *** Ruslan ***
А если без прикола, кому в Италии интересен РПЛ? Не просто так же они права покупают?🤔
Кокорин смотреть хочет
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Фёдор Кузнецов
Ответ *** Ruslan ***
А если без прикола, кому в Италии интересен РПЛ? Не просто так же они права покупают?🤔
Скаутам например, в Италии много игроков из РПЛ пришло
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