«Спартак» не купит Рожерио: «В «Сассуоло» сказали, что переговоров не будет из-за ситуации на Украине»

«Спартаку» не удастся купить Рожерио да Силву по политическим причинам.

Как утверждает журналист , красно-белые были близки к заключению сделки с «Сассуоло», но итальянская команда в конечном счете решила не соглашаться на продажу защитника.

«В итоге в «Сассуоло» сказали, что переговоров с Россией не будет из-за ситуации на Украине. Это абсурд. Сделка была готова.

Мы намеревались приехать в Москву на этой неделе. Игрок очень расстроен», – заявил агент Винисиус Пратес.

«Спартак» предлагает Рожерио 2,3 млн евро в год и бонусы. «Сассуоло» получит 8 млн (Metaratings)