«Спартак» не купит Рожерио: «В «Сассуоло» сказали, что переговоров не будет из-за ситуации на Украине»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Джанлука Ди Марцио агенты Политика Рожерио да Силва Футбол

«Спартаку» не удастся купить Рожерио да Силву по политическим причинам.

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, красно-белые были близки к заключению сделки с «Сассуоло», но итальянская команда в конечном счете решила не соглашаться на продажу защитника.

«В итоге в «Сассуоло» сказали, что переговоров с Россией не будет из-за ситуации на Украине. Это абсурд. Сделка была готова.

Мы намеревались приехать в Москву на этой неделе. Игрок очень расстроен», – заявил агент Винисиус Пратес.

«Спартак» предлагает Рожерио 2,3 млн евро в год и бонусы. «Сассуоло» получит 8 млн (Metaratings)

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28 комментариев

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Aleksandr Danilov
Я уже раздел девушку, сам разделся, но потом она сказала что секса не будет из за ситуации на Украине
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ПравдоРуб
Неделю назад Спартак почти подписал Рожерио и Серба, сегодня мы проснулись и уже завтра будем опять наблюдать потуги Джикии в обороне
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Kahn01
А почему менеджеры из Сассуоло не имея ни политического, ни уж тем более военного образования, считают нормальным решать что там за конфликт между двумя странами случился? Клоуны
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Ебздрогыч
Такое впечатление, что переговоры вели с эстонским клубом и они только узнали
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Amnesiac
Что мешало тогда сразу отказать? Хотели видимо напоследок ещё больше деньжат срубить, но не получилось. Крайне не профессионально, а прикрываться Украйной это расписаться в своей некомпетентности.
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Леонид Романов
Ответ angry horse
спартаку сассуоло😎
конь педальный))
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Жорег Борщофф
Очередная блестящая работа менеджмента. Можете обвинять Сассуоло, Црвену Звезду, Зенит, но результата нет.
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Arnoldinho
Сассуоло и Спартак в одном предложении. А ведь как сезон встретишь, так его и проведёшь)
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RAMIK
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Rafael Yukhananov
Идиоты
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Никитос Полунин
продолжать играть нам с такой "защитой"как она есть то есть никакой.Масловы,Хлусевичи,Денисовы и Гуарани наше все,с такими дырками о чемпионство можно забыть,увы..
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Димаааааасик Смирнов
Давайте через параллельный импорт его
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