Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Ответные матчи. БАТЭ примет «Партизани», «Ференварош» Черчесова в среду сыграет с «КИ Клаксвик»
На этой неделе пройдут ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Во вторник «Жальгирис» сыграет в гостях против македонской «Струги», «Шериф» примет румынский «Фарул», а БАТЭ сыграет против «Партизани».
В среду «Ференцварош» Станислава Черчесова примет на своем поле «КИ Клаксвик», а тбилисское «Динамо» сыграет с «Астаной».
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 18 июля, 18.00, «Stadion Biljanini Izvori»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 18 июля, 20.00, «А Ле Кок Арена»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 18 июля, 20.00, «Шериф»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 18 июля, 20.00, «Самми Офер»
Первый матч: 4:0
- Дата проведения
- 18 июля, 21.00, «Парк Холл»
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
- 18 июля, 21.00, «Биели Бриег»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 18 июля, 21.00, «Городской стадион Мезекевешд»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 18 июля, 22.15, «Копавогсволлюр»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 19 июля, 18.00, «J. Daliņa stadions»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 19 июля, 19.00, «Групама-Арена»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 19 июля, 19.00, «Олимпийский стадион Баку»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 19 июля, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 19 июля, 21.00, «Лудогорец Арена»
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 19 июля, 21.00, «Stade de Luxembourg»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 19 июля, 21.30, «Солитюд»
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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