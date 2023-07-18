Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Ответные матчи. БАТЭ примет «Партизани», «Ференварош» Черчесова в среду сыграет с «КИ Клаксвик»

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На этой неделе пройдут ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Во вторник «Жальгирис» сыграет в гостях против македонской «Струги», «Шериф» примет румынский «Фарул», а БАТЭ сыграет против «Партизани».

В среду «Ференцварош» Станислава Черчесова примет на своем поле «КИ Клаксвик», а тбилисское «Динамо» сыграет с «Астаной».

Лига чемпионов

1-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Струга Северная Македония – Жальгирис Вильнюс Литва
Дата проведения
18 июля, 18.00, «Stadion Biljanini Izvori»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:0

Флора Эстония – Ракув Польша
Дата проведения
18 июля, 20.00, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Шериф Молдова – Фарул Румыния
Дата проведения
18 июля, 20.00, «Шериф»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Маккаби Хайфа Израиль – Хамрун Спартанс Мальта
Дата проведения
18 июля, 20.00, «Самми Офер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 4:0

Нью Сэйнтс Уэльс – Хэкен Швеция
Дата проведения
18 июля, 21.00, «Парк Холл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:3

Зриньски Босния и Герцеговина – Урарту Армения
Дата проведения
18 июля, 21.00, «Биели Бриег»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:0

БАТЭ Беларусь – Партизани Албания
Дата проведения
18 июля, 21.00, «Городской стадион Мезекевешд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

Брейдаблик Исландия – Шэмрок Роверс Ирландия
Дата проведения
18 июля, 22.15, «Копавогсволлюр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:0

Валмиера Латвия – Олимпия Словения
Дата проведения
19 июля, 18.00, «J. Daliņa stadions»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

Ференцварош Венгрия – КИ Клаксвик Фарерские острова
Дата проведения
19 июля, 19.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:0

Карабах Азербайджан – Линкольн Гибралтар
Дата проведения
19 июля, 19.00, «Олимпийский стадион Баку»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

Динамо Тбилиси Грузия – Астана Казахстан
Дата проведения
19 июля, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

Лудогорец Болгария – Балкани Косово
Дата проведения
19 июля, 21.00, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:2

Свифт Эсперанж Люксембург – Слован Братислава Словакия
Дата проведения
19 июля, 21.00, «Stade de Luxembourg»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

Ларн Северная Ирландия – ХИК Финляндия
Дата проведения
19 июля, 21.30, «Солитюд»
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Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов

1 комментарий

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ljolik888
Вперёд Флора! Дома можно сотворить сенсацию и выйти в следующий раунд .
+2
0
+2
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