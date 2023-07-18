Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Ответные матчи. БАТЭ примет «Партизани», «Ференварош» Черчесова в среду сыграет с «КИ Клаксвик»

На этой неделе пройдут ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Во вторник « » сыграет в гостях против македонской «Струги», « » примет румынский « », а сыграет против «Партизани».

В среду « » Станислава Черчесова примет на своем поле «КИ Клаксвик», а тбилисское «Динамо» сыграет с «Астаной».

Лига чемпионов

1-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Первый матч: 0:0

Первый матч: 0:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 4:0

Первый матч: 1:3

Первый матч: 1:0

Первый матч: 1:1

Первый матч: 1:0

Первый матч: 1:2

Первый матч: 0:0

Первый матч: 2:1

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:2

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов