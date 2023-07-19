Вторая бывшая девушка обвинила Зверева в нанесении телесных повреждений. Немецкая прокуратура проводит проверку

Теги происшествия ATP Александр Зверев Теннис

Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев снова обвиняется в нанесении телесных повреждений – на этот раз бывшей девушке и матери его дочери Бренде Патеа. Представители Патеа подтвердили информацию, но отказались от комментариев.

Государственный обвинитель в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела, прокуратура проводит проверку. На данный момент выпущен ордер на штраф, при оплате которого фигурант будущего дела может быть освобожден от присутствия в суде. Bild сообщает, что сумма штрафа, рассчитываемая исходя из тяжести преступления и уровня доходов обвиняемого, для Зверева составляет 480 000 евро. В течение двух недель Зверев может ордер оспорить. 

В 2020-м Зверева уже обвиняла в домашнем насилии его другая бывшая девушка Ольга Шарыпова. В отличие от Патеа, она не обращалась в правоохранительные органы, поэтому единственное расследование ее обвинений через год после их появления запустила мужская тенннисная ассоциация (ATP). Через 15 месяцев оно завершилось «ввиду отсутствия надежных доказательств и свидетельств очевидцев».

«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе

18 комментариев

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Beloded2007
Двойная ошибка
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Гамарджоба Генацвале
Прямо Зверев какой-то.
+17
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Назар Игорь
Ответ LSV
Интересно, почему все эти девушки молчали, пока ещё не были бывшими.
Брошенная женщина страшнее раненного носорога.
+14
-1
+13
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LSV
Интересно, почему все эти девушки молчали, пока ещё не были бывшими.
+10
-6
+4
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Stas Salesov
Сегодня у Бена Ротенберга будет очень хороший день, дождался)) А Адидасу снову придется Кискина с рекламок убирать..
+3
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kyckoba
Ответ LSV
Интересно, почему все эти девушки молчали, пока ещё не были бывшими.
Так они молчали ещё и пару лет после этого.
+1
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Gornostaev
Первая девушка, вторая девушка, первая бывшая девушка, вторая бывшая девушка, сегодняшняя девушка, сегодняшняя вторая девушка... Все недовольны 😂...
P.S. Аккуратней с первой будущей девушкой и второй будущей девушкой, Саша!
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Renki
Они что, на свет лезут?
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LSV
У одной не прокатило, вторая решила на удачу попробовать. Видимо, считает, что у неё будет больше шансов.
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Renki
Зверев в шоке...
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Alexander Blem
Не хилый аппетит у дамочки.Пол ляма евро.
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Лыко в строку
На лбу написано "садист". Читали?
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LSV
Ответ Назар Игорь
Брошенная женщина страшнее раненного носорога.
Видимо, в этом все и дело.
+2
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Ярик01
Ответ LSV
Интересно, почему все эти девушки молчали, пока ещё не были бывшими.
Он эту избил, будучи "бывшими", недавно
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Veld
Ответ LSV
Видимо, в этом все и дело.
может быть миллион причин. может в этом, а может ещё в 999999 причинах, кто его знает, чужая семья - потёмки
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