Вторая бывшая девушка обвинила Зверева в нанесении телесных повреждений. Немецкая прокуратура проводит проверку

Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев снова обвиняется в нанесении телесных повреждений – на этот раз бывшей девушке и матери его дочери Бренде Патеа. Представители Патеа подтвердили информацию, но отказались от комментариев.

Государственный обвинитель в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела, прокуратура проводит проверку. На данный момент выпущен ордер на штраф, при оплате которого фигурант будущего дела может быть освобожден от присутствия в суде. Bild сообщает, что сумма штрафа, рассчитываемая исходя из тяжести преступления и уровня доходов обвиняемого, для Зверева составляет 480 000 евро. В течение двух недель Зверев может ордер оспорить.

В 2020-м Зверева уже обвиняла в домашнем насилии его другая бывшая девушка Ольга Шарыпова. В отличие от Патеа, она не обращалась в правоохранительные органы, поэтому единственное расследование ее обвинений через год после их появления запустила мужская тенннисная ассоциация (ATP). Через 15 месяцев оно завершилось «ввиду отсутствия надежных доказательств и свидетельств очевидцев».

«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе