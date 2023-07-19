«Атлетико» одобрил аренду Феликса в «Барселону» с правом выкупа. Сделку могут заключить на этой неделе

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс может оказаться в «Барселоне» уже на этой неделе.

Как сообщает As, «Атлетико» одобрил переход полузащитника в каталонскую команду. Речь идет об аренде с правом выкупа.

Клубы могут заключить сделку уже на этой неделе. Сам игрок с нетерпением ждет трансфера.

Феликс выступает за мадридскую команду с сезона-2019/20. «Атлетико» уже отдавал его в аренду – «Челси» в прошлом сезоне.

Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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77 комментариев

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10ztv
Ответ corazón blanco
Наныл)
это у португальцев в крови)
+96
-11
+85
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corazón blanco
Наныл)
+52
-15
+37
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Василий Смирнов
Вот это поворот)
+26
-4
+22
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Fan_barça_
Да ну нафиг...
+18
-2
+16
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Данил Бакуров
Ответ Inside 88 LW
Блин ну это будет очень даже не плохо. Кому-то из парочки Фати/Феран уже нужно собирать вещи. После слухов о Караско - если возьмут Феликса, прям топчик)
Просто может выйти так, что у барселоны появится ещё один игрок банки с огромной зарплатой, как у того же торреса. К тому же если учитывать что он не развивается(Феликс я имею ввиду)
+14
0
+14
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Отец Абду
Ожидание: Месси, Бернарду, Неймар
Реальность: Феликс:)
+19
-5
+14
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Inside 88 LW
Блин ну это будет очень даже не плохо.
Кому-то из парочки Фати/Феран уже нужно собирать вещи.
После слухов о Караско - если возьмут Феликса, прям топчик)
+16
-6
+10
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Пошлю любого, кто против футбола!
Чем Барса будет расплачиваться и зачем он им нужен?🤦
+8
-2
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серёга124
а зачем он нужен?????
+6
-1
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прощай Роналду
Ответ 10ztv
это у португальцев в крови)
Хорош! 💪🏻🤣
+8
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Бронислав Каминский
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Он игрок для команд,которые в атаку играют.Такой никогда не раскроется в автобусах типа атм или чивси.
+9
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Негрейра
Одновременно интересно и страшно, что из этого выйдет
+5
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Inside 88 LW
Ответ Данил Бакуров
Просто может выйти так, что у барселоны появится ещё один игрок банки с огромной зарплатой, как у того же торреса. К тому же если учитывать что он не развивается(Феликс я имею ввиду)
Он не развивался в АМ - это не его клуб.
За Челси - я вообще не хочу в принципе говорить )
Игрок талантливый и хорошо нацелен на атакующий футбол - в Барсу зайдет как влитой. Тем более конкуренция у него Феран и Фати, грубо говоря позиция левого вингера его.
Симпатизирует Феликс как футболист, думаю если трансфер осуществится - выиграют обе стороны.
+7
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Overkiller
Ответ Отец Абду
Ожидание: Месси, Бернарду, Неймар Реальность: Феликс:)
Странные у вас были ожидания...
+2
0
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Tristan...
Ого. Неожиданный поворот. Всегда казался интересным игроком. Может, в Барсе раскроется
+5
-4
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прощай Роналду
Ответ Kaka_GOAT
На ЗМ очередь в барселоне, сначала Роке,гави,педри,фати, Иньиго только потом Феликс
Да хоть Торрес, лишь бы результат был хороший у клуба)
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ML26
Интересно как он покажет себя в Барсе, ведь они по сути играют без его родной и любимой позиции. Опять будут на фланг пихать как Гризманна?
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Человек1991
Рафинья,Феликс, Дембеле, Фати , Ферран. Левандовски, может быть Месси ещё подъедет зимой на концовку сезона и можно на классе выигрывать Лигу Чемпионов и Ла Лигу.)
+1
0
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Александр Опёнышев
Ответ XavIniesta2008-2015
Гави, Феликс, Фати, Торрес, Абде, Дембеле Куда Барселоне 6 человек на позицию левого вингера ? Понятно, что все эти игроки могут на разных позициях играть, но это перебор
Начнём с того, что Гави восьмёрка, и играл часть прошлого сезона слева из-за необходимости, но это не его позиция
Ферран амбидекстер играет и слева, и справа, Абде ещё не факт что оставят, и того получается, что номинально слева играют только Фати и Ферран, Дембеле вообще-то правый вингер, если что, об экспериментах Хави с Дембеле слева говорить не надо, это уже показало провал затеи
Ну а Фелиш вообще не вингер, а оттянутый напад, то что он может сыграть на фланге скорее доп опция, а не основная позиция
+1
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Jack Daniels
на то и право выкупа, а не обязательство попользуют годик и вернут
Зачем?) Отдадут в аренду бесплатно? И главный вопрос зачем он им, у которого однин хороший сезона в Бенфике!?
+1
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Inside 88 LW
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Карась сильнее Феликса как бы)
Да у нас уже есть карась такой же - Ферран :)
Прессинг машина)
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Sanya Alexandr-Sancho
Ответ Бронислав Каминский
Он игрок для команд,которые в атаку играют.Такой никогда не раскроется в автобусах типа атм или чивси.
С момента его перехода в Атлетико, была мысль, что нечего ему там делать. Парню нужно дать свободу и пространство, тогда покажет свои лучшие качества
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Jack Daniels
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Чем Барса будет расплачиваться и зачем он им нужен?🤦
на то и право выкупа, а не обязательство

попользуют годик и вернут
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Din Rizaev
зачем он нужен 🤔
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Blaumerc
Ответ ML26
Интересно как он покажет себя в Барсе, ведь они по сути играют без его родной и любимой позиции. Опять будут на фланг пихать как Гризманна?
гризманн и феликс игроки абсолютно разного амплуа.
при схеме 4-3-3 вингеры спокойно смещаются в центр, могут играть ложную 9-ку или оттянутого форварда при позиционных атаках.
Согласен, Гризманн в начале своей карьеры, свои лучшие годы провёл в Атлетико как оттянутый форвард. Но потом он переквалифицировался более разнопланового игрока, как например в сборной на ЧМ в Катаре.
Например, То что Рафинья показывал в прошлых сезонах, показывает именно его как очень ограниченного вингера, который хорош в контратакующих командах, при наличии соответствующих игроков в центре поля.
лично я ожидал от Рафиньи немного больше креатива, нежели проброс и навес, или смещение и удар.
опять же, Феликс в этом плане более разносторонний игрок, в плане интеллекта в розыгрыше и подыгрыше он превосходит Рафинью.
остальное зависит от Хави и самого Феликса (если переход состоится).
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