«Атлетико» одобрил аренду Феликса в «Барселону» с правом выкупа. Сделку могут заключить на этой неделе

Жоау Феликс может оказаться в «Барселоне» уже на этой неделе.

Как сообщает As, « » одобрил переход полузащитника в каталонскую команду. Речь идет об аренде с правом выкупа.

Клубы могут заключить сделку уже на этой неделе. Сам игрок с нетерпением ждет трансфера.

выступает за мадридскую команду с сезона-2019/20. «Атлетико» уже отдавал его в аренду – «Челси» в прошлом сезоне.

Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.