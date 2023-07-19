«Атлетико» одобрил аренду Феликса в «Барселону» с правом выкупа. Сделку могут заключить на этой неделе
Жоау Феликс может оказаться в «Барселоне» уже на этой неделе.
Как сообщает As, «Атлетико» одобрил переход полузащитника в каталонскую команду. Речь идет об аренде с правом выкупа.
Клубы могут заключить сделку уже на этой неделе. Сам игрок с нетерпением ждет трансфера.
Феликс выступает за мадридскую команду с сезона-2019/20. «Атлетико» уже отдавал его в аренду – «Челси» в прошлом сезоне.
Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Реальность: Феликс:)
Кому-то из парочки Фати/Феран уже нужно собирать вещи.
После слухов о Караско - если возьмут Феликса, прям топчик)
За Челси - я вообще не хочу в принципе говорить )
Игрок талантливый и хорошо нацелен на атакующий футбол - в Барсу зайдет как влитой. Тем более конкуренция у него Феран и Фати, грубо говоря позиция левого вингера его.
Симпатизирует Феликс как футболист, думаю если трансфер осуществится - выиграют обе стороны.
Ферран амбидекстер играет и слева, и справа, Абде ещё не факт что оставят, и того получается, что номинально слева играют только Фати и Ферран, Дембеле вообще-то правый вингер, если что, об экспериментах Хави с Дембеле слева говорить не надо, это уже показало провал затеи
Ну а Фелиш вообще не вингер, а оттянутый напад, то что он может сыграть на фланге скорее доп опция, а не основная позиция
Прессинг машина)
попользуют годик и вернут
при схеме 4-3-3 вингеры спокойно смещаются в центр, могут играть ложную 9-ку или оттянутого форварда при позиционных атаках.
Согласен, Гризманн в начале своей карьеры, свои лучшие годы провёл в Атлетико как оттянутый форвард. Но потом он переквалифицировался более разнопланового игрока, как например в сборной на ЧМ в Катаре.
Например, То что Рафинья показывал в прошлых сезонах, показывает именно его как очень ограниченного вингера, который хорош в контратакующих командах, при наличии соответствующих игроков в центре поля.
лично я ожидал от Рафиньи немного больше креатива, нежели проброс и навес, или смещение и удар.
опять же, Феликс в этом плане более разносторонний игрок, в плане интеллекта в розыгрыше и подыгрыше он превосходит Рафинью.
остальное зависит от Хави и самого Феликса (если переход состоится).