«Зенит» продает Малкома и может подписать Карраскаля, стадион имени Исинбаевой переименуют, УЕФА оценит ситуацию с крымскими клубами, Погребняк развелся с женой и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Малком уходит из «Зенита» – от «исключительного предложения» из Саудовской Аравии питерцы не смогли отказаться. О том, что стороны близки к договоренности, пишут и саудовские, и российские медиа.

2. Усилить атаку «Зенит» может Карраскалем – его, правда, попробуют купить, только если уйдет Клаудиньо. Интересен колумбиец и «Динамо», однако речь скорее о желании ЦСКА «избавиться от токсичного актива».

3. Исинбаева продолжит работу в МОК – там решили, что она не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале. По мнению Дмитрия Васильева, олимпийская чемпионка не понимает серьезность офицерского звания, а Александр Тихонов призвал ее носить звание майора с гордостью.

4. УЕФА отреагировал на участие крымских клубов в чемпионате России и оценивает ситуацию. Олег Матыцин считает, что команды из Крыма нужно допустить до всех российских турниров.

5. Павел Погребняк разводится с женой Марией после 17 лет брака. Свободного агента ждет новый медиафутбольный клуб «Чисто Питер».

6. Комитет Европарламента призвал МОК не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024. По словам Томаса Баха, главное сейчас – строить мосты, а не сжигать их, однако в любом случае россияне и белорусы не смогут поехать на Игры, если их не допустят международные федерации. Решение по участию россиян в Олимпиаде в Париже примут не раньше сентября.

7. «Спартак» победил «Нефтчи» на «Открытие Банк Арене» (2:0). На матч пришли почти 20 тысяч человек, во втором тайме игру прерывали из-за использования пиротехники. Некоторых болельщиков задержала полиция.

8. «Зенит» прекратил продажу билетов на «Вираж» на матч с «Ахматом» в Кубке России в связи «с невозможностью провести демонтаж сцены». Возможно, что реальная причина – выкрики болельщиков против Fan ID.

9. Трансферы. «Барселона» рассматривает бесплатное подписание Кейна в 2024 году. Жоау Феликс хочет перейти в каталонский клуб уже сейчас. «Интер Майами» ведет переговоры с Суаресом и уже скоро подпишет Альбу. «Тоттенхэм» готов продать Санчеса «Спартаку» за 13,3 млн евро. Тухель хочет, чтобы «Бавария» купила Тчуамени у «Реала». Пока тренеру привезли Ким Мин Чжэ из «Наполи». «Спартак» подтвердил, что не подпишет Эраковича – «Зенит» выиграл гонку, пообещав «Црвене Звезде» оставить игрока в аренде.

10. Фанаты «Интера» сравнили Лукаку с Брутом: «Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз».

11. «Зенит» обыграл шутки о весе Марио в комментариях на Sports.ru и показал, что он весит 85,25 кг.

12. Федерация фигурного катания России перечислила ЦСП компенсацию за подготовку Дэвис и Смолкина.

13. Никита Гусев подписал контракт с «Динамо» на год. Хоккеист заработает в следующем сезоне 50 млн рублей.

14. Бывший пилот «Формулы-1» Николас Латифи приостановил гоночную карьеру и поступил в Лондонскую школу бизнеса.

Цитаты дня

Бекхэм о Месси: «В Интер Майами» перешел величайший игрок в истории. Его презентацию посмотрели 3,5 миллиарда зрителей»

Гаджиев поддержал переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале: «Понимаю людей, которые возмущаются высказываниями лиц, относящихся безразлично к своей Родине»

Фетисов об Олимпиаде: «Нам предлагают чуть ли не статус беженцев, унизительно. Мы должны быть с флагом и гимном. Или выступать за какую-нибудь Сирию все вместе»

Александр Мостовой: «Шалимов сильнее Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша. Они ноунеймы, а Игорь 10 лет играл в Италии»

Зарема об Эраковиче: «Зенит» – как цыгане, уводят то коней, то игроков. Подписывают тех, кто им совершенно не нужен»

Роналду о звездах в Саудовской Аравии: «Знал, что так будет. Серия А была мертва, когда я переходил, а потом возродилась. Криштиану создает интерес»

13 комментариев

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Bashibuzuck
Ответ OLD Apple52NN
А будут ли ОИ-24? Безопасность спортсменов превыше всего! Вспомните мюнхенскую Олимпиаду 1972 года! Лучше бы израильские спортсмены оставались дома.
Пока что даже не понятно будет ли 2024й год вообще😏
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Кеша
Сегодня 19 июля 2023 года в главной новости дня хочу вспомнить о Владимире Маяковском . В этот день 130 лет назад родился великий русский и советский поэт в Кутаисской губернии РИ . И его яркий стих для многих из нас отложившийся в памяти - «Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись любая бумажка. Но эту…
Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза». Жаль , что такую великую страну просрали в Беловежской пуще.
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Jonny Babka
Жаль когда когда игроки уровня Малкома уходят из нашего чемпионата .
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Трент Резнор
Хороший игрок Малком, но «исключительное предложение» нельзя упускать. Халк, Паредес, теперь Малком, умеет Зенит продавать за дорого.
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Трент Резнор
А если майор Исинбаева вернется командовать батальоном и штурмовать опорники, стадион снова переименуют?
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justbored
Ответ Бибис
Эх, надо было больше просить за Малкома…
Члены правления Газпрома столько на завтрак тратят. Надо было ещё на ужин попросить, да.
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Фредди Пушной
Ответ Jonny Babka
Жаль когда когда игроки уровня Малкома уходят из нашего чемпионата .
Аж "такого" уровня, что никому из Европы не был нужен?😂 Наш чемп конечно слаб, поэтому футболисты типа Малкома - умеющие хоть как-то нормально играть, сильно выделяются на фоне остальных, но общий уровень такой, что в Европе они никому не нужны.
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