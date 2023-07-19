«Зенит» продает Малкома и может подписать Карраскаля, стадион имени Исинбаевой переименуют, УЕФА оценит ситуацию с крымскими клубами, Погребняк развелся с женой и другие новости

1. Малком уходит из «Зенита» – от «исключительного предложения» из Саудовской Аравии питерцы не смогли отказаться. О том, что стороны близки к договоренности, пишут и саудовские, и российские медиа.

2. Усилить атаку «Зенит» может Карраскалем – его, правда, попробуют купить, только если уйдет Клаудиньо. Интересен колумбиец и «Динамо», однако речь скорее о желании ЦСКА «избавиться от токсичного актива».

3. Исинбаева продолжит работу в МОК – там решили, что она не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале. По мнению Дмитрия Васильева, олимпийская чемпионка не понимает серьезность офицерского звания, а Александр Тихонов призвал ее носить звание майора с гордостью.

4. УЕФА отреагировал на участие крымских клубов в чемпионате России и оценивает ситуацию. Олег Матыцин считает, что команды из Крыма нужно допустить до всех российских турниров.

5. Павел Погребняк разводится с женой Марией после 17 лет брака. Свободного агента ждет новый медиафутбольный клуб «Чисто Питер».

6. Комитет Европарламента призвал МОК не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024. По словам Томаса Баха, главное сейчас – строить мосты, а не сжигать их, однако в любом случае россияне и белорусы не смогут поехать на Игры, если их не допустят международные федерации. Решение по участию россиян в Олимпиаде в Париже примут не раньше сентября.

7. «Спартак» победил «Нефтчи» на «Открытие Банк Арене» (2:0). На матч пришли почти 20 тысяч человек, во втором тайме игру прерывали из-за использования пиротехники. Некоторых болельщиков задержала полиция.

8. «Зенит» прекратил продажу билетов на «Вираж» на матч с «Ахматом» в Кубке России в связи «с невозможностью провести демонтаж сцены». Возможно, что реальная причина – выкрики болельщиков против Fan ID.

9. Трансферы. «Барселона» рассматривает бесплатное подписание Кейна в 2024 году. Жоау Феликс хочет перейти в каталонский клуб уже сейчас. «Интер Майами» ведет переговоры с Суаресом и уже скоро подпишет Альбу. «Тоттенхэм» готов продать Санчеса «Спартаку» за 13,3 млн евро. Тухель хочет, чтобы «Бавария» купила Тчуамени у «Реала». Пока тренеру привезли Ким Мин Чжэ из «Наполи». «Спартак» подтвердил, что не подпишет Эраковича – «Зенит» выиграл гонку, пообещав «Црвене Звезде» оставить игрока в аренде.

10. Фанаты «Интера» сравнили Лукаку с Брутом: «Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз».

11. «Зенит» обыграл шутки о весе Марио в комментариях на Sports.ru и показал, что он весит 85,25 кг.

12. Федерация фигурного катания России перечислила ЦСП компенсацию за подготовку Дэвис и Смолкина.

13. Никита Гусев подписал контракт с «Динамо» на год. Хоккеист заработает в следующем сезоне 50 млн рублей.

14. Бывший пилот «Формулы-1» Николас Латифи приостановил гоночную карьеру и поступил в Лондонскую школу бизнеса.

Цитаты дня

Бекхэм о Месси: «В Интер Майами» перешел величайший игрок в истории. Его презентацию посмотрели 3,5 миллиарда зрителей»

Гаджиев поддержал переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале: «Понимаю людей, которые возмущаются высказываниями лиц, относящихся безразлично к своей Родине»

Фетисов об Олимпиаде: «Нам предлагают чуть ли не статус беженцев, унизительно. Мы должны быть с флагом и гимном. Или выступать за какую-нибудь Сирию все вместе»

Александр Мостовой: «Шалимов сильнее Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша. Они ноунеймы, а Игорь 10 лет играл в Италии»

Зарема об Эраковиче: «Зенит» – как цыгане, уводят то коней, то игроков. Подписывают тех, кто им совершенно не нужен»

Роналду о звездах в Саудовской Аравии: «Знал, что так будет. Серия А была мертва, когда я переходил, а потом возродилась. Криштиану создает интерес»