  Дмитриев о Станковиче: «Только положительные воспоминания. Он поверил в меня, я ему благодарен»
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, какие воспоминания остались о бывшем главном тренере команды Деяне Станковиче.

«Со Станковичем персонально не удалось попрощаться, тогда я был в сборной. Какие воспоминания остались о нем? Только положительные.

Это тот тренер, который поверил в меня, при нем я очень много играл. Поэтому я ему благодарен», – сказал Дмитриев.

