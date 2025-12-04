Дмитриев о Станковиче: «Только положительные воспоминания. Он поверил в меня, я ему благодарен»
Дмитриев о Станковиче: только положительные воспоминания.
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, какие воспоминания остались о бывшем главном тренере команды Деяне Станковиче.
«Со Станковичем персонально не удалось попрощаться, тогда я был в сборной. Какие воспоминания остались о нем? Только положительные.
Это тот тренер, который поверил в меня, при нем я очень много играл. Поэтому я ему благодарен», – сказал Дмитриев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
