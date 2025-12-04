Лука Модрич: «После «Реала» любой клуб – это шаг назад, но «Милан» по статусу и истории близок к «Мадриду». Я любил этот клуб с детства»

Модрич: после «Реала» любой клуб – это шаг назад, но «Милан» близок к «Мадриду».

Лука Модрич высказался об уходе из «Реала» и переходе в «Милан » летом.

– Древняя китайская пословица гласит: «С вершины горы любая тропа ведет вниз». Так что после «Реала» все может идти только по нисходящей.

Однако, когда появилась возможность перейти в «Милан», это ощущалось как естественный выбор, как будто так и должно быть – из-за статуса клуба и того, что «Милан» принадлежит к тому небольшому кругу клубов, которые стоят на одном уровне с «Реалом» или чуть ниже него, независимо от текущей формы. Вы бы сказали, что это сопоставимый клуб?

– Абсолютно. Я всегда говорил, что переход куда-либо после «Реала» – это шаг назад, тут нет никаких сомнений. Любой игрок, который там был, скажет вам то же самое.

Но я искренне считаю, что перешел в клуб, статус и история которого находятся близко к «Мадриду», и для меня это была максимально идеальная ситуация. Особенно потому, что я любил «Милан» с детства. Я вырос на итальянском футболе. «Милан» всегда был моей командой, моим любимым клубом, – сказал Модрич в беседе со Славеном Биличем.