«Ференцварош» Черчесова вылетел из ЛЧ, проиграв фарерскому «КИ Клаксвик» дома (0:3) в 1-м раунде квалификации
«Ференцварош» Станислава Черчесова разгромно проиграл в квалификации Лиги чемпионов.
Команда под руководством российского специалиста встретилась с «КИ Клаксвик» в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
Ответная игра, состоявшаяся в Будапеште, закончилась победой команды с Фарерских островов – 3:0.
В первом матче команды сыграли вничью – 0:0. Венгерский клуб вылетел из турнира.
В прошлом сезоне «Ференцварош» Черчесова выиграл чемпионат Венгрии.
- Дата проведения
- 19 июля, 19.00, «Групама-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 8, пенальти Фредериксберг, 0:2 – 32 Фредериксберг, 0:3 – 45 Касси.
-
Ференцварош –
Дибус, Ботка, Ммаэ, Кнустер, Чивич (Маркиньос, 75), Гояк (Makreckis, 46), Сакариассен (Листеш, 57), Абу-Фани, Барат (Бен-Ромдан, 46), Траоре (Овусу, 57), Варга.
-
КИ Клаксвик –
Johansson, Даниэльсен, Форрен, Петерсен, Фэре, Юнсен (да Сильва, 73), Павлович (Ханссон, 46), Андреасен, Кронберг (Ahmed, 90), Фредериксберг (Миккельсен, 56), Касси (Гуссиос, 73).
В ЛЕ.
Красавец, Стас!