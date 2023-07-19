«Ференцварош» Черчесова вылетел из ЛЧ, проиграв фарерскому «КИ Клаксвик» дома (0:3) в 1-м раунде квалификации

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Венгрия Ференцварош высшая лига Фарерские острова КИ Клаксвик Футбол

«Ференцварош» Станислава Черчесова разгромно проиграл в квалификации Лиги чемпионов.

Команда под руководством российского специалиста встретилась с «КИ Клаксвик» в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Ответная игра, состоявшаяся в Будапеште, закончилась победой команды с Фарерских островов – 3:0.

В первом матче команды сыграли вничью – 0:0. Венгерский клуб вылетел из турнира.

В прошлом сезоне «Ференцварош» Черчесова выиграл чемпионат Венгрии.

Ференцварош Венгрия – КИ Клаксвик Фарерские острова 0:3 (0:3, 0:0)
Дата проведения
19 июля, 19.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 8, пенальти Фредериксберг, 0:2 – 32 Фредериксберг, 0:3 – 45 Касси.
ФеренцварошДибус, Ботка, Ммаэ, Кнустер, Чивич (Маркиньос, 75), Гояк (Makreckis, 46), Сакариассен (Листеш, 57), Абу-Фани, Барат (Бен-Ромдан, 46), Траоре (Овусу, 57), Варга.
КИ Клаксвик – Johansson, Даниэльсен, Форрен, Петерсен, Фэре, Юнсен (да Сильва, 73), Павлович (Ханссон, 46), Андреасен, Кронберг (Ahmed, 90), Фредериксберг (Миккельсен, 56), Касси (Гуссиос, 73).
Предупреждения:
Ботка (79), Ммаэ (86), Абу-Фани (88).

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156 комментариев

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dudufufu
Не вылетел из Лиги чемпионов, а вышел в Лигу конференций.
+111
-5
+106
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blaugrano
Не вылетел, а вышел.
В ЛЕ.
+85
-8
+77
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blaugrano
Ответ 113k
Нет, в этом раунде все вылетают в ЛК.
Это остальные вылетают, а Ференцварош - выходит!
+71
-3
+68
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Криштиану Роналду
Полевой командир облажался уже в первом важном сражении.
Ватерлоо Черчесова
+69
-2
+67
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Криштиану Роналду
Полевой командир облажался уже в первом важном сражении.
+58
-9
+49
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113k
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Ответ blaugrano
Не вылетел, а вышел. В ЛЕ.
Нет, в этом раунде все вылетают в ЛК.
+48
-2
+46
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stason79
осмысленный шаг большого мастера
+48
-5
+43
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Саня Беляков
Наших клубов в еврокубках нет , но дело наше живёт)))
Красавец, Стас!
+44
-2
+42
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Mikko
Стас пробил-таки дно. За 2 игры не забить фарерскому клубу - это надо еще постараться.
+36
0
+36
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Chuha-Motibg
Не вылетел, а счел неуважением продолжать играть в турнире под эгидой УЕФА, которое не допустило на соревнования клубы из его страны
+30
-2
+28
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max bogomazov
Смотрел оба матча Клаксвика. Они вообще ничего не дали сделать венграм. Оборону сложно вскрыть и играют на контраатаках топ. С проходом!
+18
0
+18
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QWertY
Очередной мятеж полевого командира обернулся провалом. Да что ж такое!
+17
0
+17
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Игорь Новиков
Это фиаско
+19
-6
+13
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Moffo
Ответ realsila
не вылетел, а проиграл в упорной битве на вражеском поле
Не сработает. Дома в Будапеште отлетели.
+12
0
+12
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realsila
Ответ Moffo
Не сработает. Дома в Будапеште отлетели.
Отступили на свою землю чтобы нанести ответный удар, но соперник раскрыл план и добил
+11
-1
+10
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realsila
не вылетел, а проиграл в упорной битве на вражеском поле
+13
-4
+9
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Дмитрий Шеховцов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Как можно слить команде из Фарерских островов? Ференцварошу нужна встряска. Там этот Клаксвик такой сильный что ли?
+9
0
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savik-A.M.
вот это конечно да , это надо умудриться
+7
-2
+5
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Barceloneta
15 лет назад он со Спартаком от Динамо Киев в отборе ЛЧ пролетел... Потом мы его машину при выезде с Лужи не выпускали, а Карпин уволил... если то было позором, то это что...?
+5
0
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v.belorussky
Не вылетел, а сделал стратегическое отступление!
+4
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Крамбопулос Майкл
Не вылетел, а перегруппировал войска
+4
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tolobas
Усатый на буков сыграл, падла. Кэф на П2 больше 10 был!
+4
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metalg
Ответ Дмитрий Шеховцов
Как можно слить команде из Фарерских островов? Ференцварошу нужна встряска. Там этот Клаксвик такой сильный что ли?
Такой тренер уже встряска...
+4
0
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yumurta
последний матч Стаса
+5
-1
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vas1105
Ответ max bogomazov
Смотрел оба матча Клаксвика. Они вообще ничего не дали сделать венграм. Оборону сложно вскрыть и играют на контраатаках топ. С проходом!
А Вы гурман)
+3
0
+3
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