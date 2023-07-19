«Зенит» завтра объявит о переходе Эраковича за 7 млн евро, защитник уже в Петербурге. Зарплата – 1,1 млн (Sport24)
«Зенит» завтра объявит о переходе Страхини Эраковича из «Црвены Звезды» за 7 млн евро.
Защитник сборной Сербии уже прибыл в Санкт-Петербург, как сообщает Sport24.
Контракт с 22-летним игроком будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один. Зарплата футболиста – 1,1 млн евро.
При этом первую половину следующего сезона Эракович проведет в «Црвене Звезде» на правах аренды. Ранее защитника хотел подписать «Спартак».
«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?
ну, и толковый полузащитник не помешает на смену Малкому, к нему тоже московским скаутам стоит присмотреться
Может подскажите хоть один клуб, который "зарабатывает"?
Про то, что Зенит предложил 1,5 вижу.
Про то, что Спартак предложил 1 не вижу. Вижу, что предложил те же самые 1,5.
Интересно, как вы умудряетесь так избирательно помнить?
Понятно, что надо будет заменить Малкома, Вендела и Кузяева. Кузяева по функционалу могут заменить молодые Коваленко и Васильев, но пока что в перспективе. Так что я не ожидаю, что купят кого-то на замену Кузяеву.
Вот Вендела будет заменить сложнее, Ду Кейрос пока что непонятный фрукт, но вроде может играть на любой позиции в центре поля, надо будет смотреть как он адаптируется и что покажет.
Нападающий конечно нужен, но даже никаких слухов не было. Сергеев хорошая рабочая лошадка, намного полезнее Кассьерры, больше забивает, отдает, прессинугет намного лучше, чем колумбиец, но он скорее форвард ротации/подмены, но очень хорош в этой роли. Вместо Кассьерры нужен нап, но кажется Семаку почему-то нравится Кассьерра, хотя я вообще не понимаю почему. В итоге, возможно даже не собираются покупать напа.
Малкома надо будет заменять игроком похожего уровня. Вот вроде какой-то слух про Нереса из Бенфики, неплохой вариант. Плюс надо будет держать в уме, что зимой приедет Педро, хотя он слева играет, но Мантуан может справа играть.