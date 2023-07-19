«Зенит» завтра объявит о переходе Эраковича за 7 млн евро, защитник уже в Петербурге. Зарплата – 1,1 млн (Sport24)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Страхиня Эракович Футбол

«Зенит» завтра объявит о переходе Страхини Эраковича из «Црвены Звезды» за 7 млн евро.

Защитник сборной Сербии уже прибыл в Санкт-Петербург, как сообщает Sport24.

Контракт с 22-летним игроком будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один. Зарплата футболиста – 1,1 млн евро.

При этом первую половину следующего сезона Эракович проведет в «Црвене Звезде» на правах аренды. Ранее защитника хотел подписать «Спартак».

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?

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95 комментариев

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Игорь Новиков
Ответ ivannumber1
Самое эпичное - оставят в аренде в Црвене. Т.е. он им лесом не нужен, просто решили ПОДГАДИТЬ другим. Вся суть питерских. Однако, бумеранг, имеет свойство возвращаться.
Конечно, он был Зениту не нужен. Именно поэтому ещё год назад его вели и получили приоритетное право выкупа! Так сильно не нужен был!
+55
-17
+38
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Лев Бабенко
Убедительная просьба к московским клубам: пожалуйста, срочно заинтересуйтесь юрким и техничным нападающим, на Касьеру уже больно смотреть

ну, и толковый полузащитник не помешает на смену Малкому, к нему тоже московским скаутам стоит присмотреться
+57
-22
+35
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IceBear27
Сейчас Мишка и Кузьмич объяснят как ущемили спартак газовые господа в 100500 раз. Или уже выкатили свой плач?
+64
-46
+18
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Андрей Балабаев
Ответ Slavnov
Ну хоть кому-то продали за три трансферные окна
Переобувание от тушинских. За сутки стал от восходящей звезды никем😂
+31
-13
+18
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Vhlam
Ответ Лев Бабенко
Убедительная просьба к московским клубам: пожалуйста, срочно заинтересуйтесь юрким и техничным нападающим, на Касьеру уже больно смотреть ну, и толковый полузащитник не помешает на смену Малкому, к нему тоже московским скаутам стоит присмотреться
Судя по перечисленным скилам, вам нужны Кокорин и Мамаев, вроде не заняты.
+18
-4
+14
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градус ненависти
Ответ ivannumber1
Самое эпичное - оставят в аренде в Црвене. Т.е. он им лесом не нужен, просто решили ПОДГАДИТЬ другим. Вся суть питерских. Однако, бумеранг, имеет свойство возвращаться.
Возможно, что и оставят. Это называется - игрок на вырост, и он нужен клубу в будущем. Продажа его в другой клуб этот план роста перечеркивает. Но кб, похоже, таких простых вещей не понимают
+16
-2
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Трент Резнор
Ответ Spartakus1984
Кто из зенита в топ клуб перешёл в принципе?))
Паредес, Шкртел, Тимощук, Аршавин…своих назови)
+8
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Pigmalion
Ответ ivannumber1
Самое эпичное - оставят в аренде в Црвене. Т.е. он им лесом не нужен, просто решили ПОДГАДИТЬ другим. Вся суть питерских. Однако, бумеранг, имеет свойство возвращаться.
Кому "другим"? Одному вечно обиженному клубу? Црвене Звезде наоборот так лучше .
+8
-1
+7
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Дима Чумаченко
Ответ ivannumber1
Самое эпичное - оставят в аренде в Црвене. Т.е. он им лесом не нужен, просто решили ПОДГАДИТЬ другим. Вся суть питерских. Однако, бумеранг, имеет свойство возвращаться.
Аренда на полгода для еврокубков
+10
-3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Егор Егор
А есть пруфы права выкупа, помимо слов Карпа? Это не попытка подколоть, это просто вопрос.
Да, слова президента Црвены звезды
+6
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alexus-1990
Ответ Андрей Балабаев
Переобувание от тушинских. За сутки стал от восходящей звезды никем😂
да тут 90 процентов юзеров и знать такого не знали) потом вдруг он стал топом, потом опять середняком)
+6
-2
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Жорег Борщофф
Ответ ivannumber1
Самое эпичное - оставят в аренде в Црвене. Т.е. он им лесом не нужен, просто решили ПОДГАДИТЬ другим. Вся суть питерских. Однако, бумеранг, имеет свойство возвращаться.
А ты смешной. =)
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Groznyi2024
На презентацию игрока нужно отправить приглашение Зареме. Если бы я был в медиа Зенита, я бы потроллил
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schwein
Ответ bond77
А это не раздутая? Не раздутая она будет тогда, когда Зенит эти деньги будет зарабатывать, а не получать от государственного спонсора.
Простите, а зарабатывать это как? Шарфики продавать? Или гамбургеры на стадионе?
Может подскажите хоть один клуб, который "зарабатывает"?
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-2
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Фёдор Кузнецов
Ответ ivannumber1
Самое эпичное - оставят в аренде в Црвене. Т.е. он им лесом не нужен, просто решили ПОДГАДИТЬ другим. Вся суть питерских. Однако, бумеранг, имеет свойство возвращаться.
это обычная практика, приведу пример из европейского футбола, нужен ли прямо сейчас Реалу Эндрик? Нет,но за него была конкуренция с другими клубами, и Реал понимал, что если не взять Эндрика сейчас, он уйдут в другой клуб, а игрок очень талантливый, и нужный Реалу в будущем, поэтому клуб понимал,что лучше сейчас купить его и оставить в Бразилии, чем дать ему уйти в условный ПСЖ и пытаться взять его уже за сумму в 2-3 раза больше, так и тут, Зенит понимает что игрок понадобится в будущем, поэтому покупает его сейчас
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Cst Cap
Ответ Spartakus1984
Кто из зенита в топ клуб перешёл в принципе?))
Шкртел. Ещё напомнить?
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Фёдор Кузнецов
Ответ kilo_gilo
ну, неплохая замена Малкому)))))
по слухам Нерес из Бенфики будет заменой Малкома
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Owen_the_Simple
Ответ Roman Araslanov
«При этом первую половину следующего сезона Эракович проведёт в «Црвене Звезде» на правах аренды.» Это всё что нужно знать об трансфере. зениту 6 цз не нужен(логично), и взят он по принципу «сам не ам и другим не дам»
Это всё, что нужно знать о вашем понимании селекционной работы. Вы бы на секунду за все эти дни могли задуматься "А зачем вообще существует такой инструмент как приоритетное право выкупа? Почему просто не берут игрока сразу?". Думать полезно. Попробуйте.
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Игорь Новиков
Ответ schwein
В смысле зарплата 1,1 млн евро? Нам же из каждого утюга орут, что в Зените раздутые зарплаты.
Сейчас расскажут, что в конверте ему ещё 5 млн в год давать будут))
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schwein
Ответ Игорь М.
вчера писали про зп 1,5 миллиона))) и, мол, это главный фактор отказа игрока Спартаку, который давал 1 миллион
https://www.sports.ru/football/1115304022-czrvena-zvezda-prodaet-erakovicha-v-zenit-iz-za-soglasiya-kluba-na-are.html
Про то, что Зенит предложил 1,5 вижу.
Про то, что Спартак предложил 1 не вижу. Вижу, что предложил те же самые 1,5.
Интересно, как вы умудряетесь так избирательно помнить?
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BORGOMI
Ответ Поцелуй Оздоева
Добро пожаловать в лучший клуб России!
Причем тут Шинник?
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градус ненависти
Ответ Егор Егор
А есть пруфы права выкупа, помимо слов Карпа? Это не попытка подколоть, это просто вопрос.
Конечно, ещё два года назад сербы объявляли об этом
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Pigmalion
Новый Йованович?
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Никита Алексеев
Ответ Mr Бордец
Надеюсь смогут Терри увести из под носа, тогда на долгие годы зацементируем оборону
Актуально и смешно
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Fjordy
Ответ unreality
Смешно) Если бы ЦЗ был нужен, его бы в аренду не отдавали, ты когда свой коммент писал, противоречий в нем не видел?) Скорее всего, его подписали с прицелом на будущее, а прямо сейчас он не нужен. Да и у Зенита сейчас проблема не в ЦЗ вообще. Если Малком уходит, то с учетом минус Кузяев и по ходу минус Вендел, полузащита становится проблемой. Еще и не понятно, что там за Кейрос и чего он может. ФАктически там нужно все перестраивать. Резерва там толком нет. Ну и нападающий. Его можно сказать что и нет. Сергеев забивает вспышками, Кассьера -- без комментариев.
ЦЗ в любом случае нужен как сейчас, так и в перспективе. Чистяков с Алипом максимум игроки подмены. Родригао как-то часто стал травмы получать, и остается молодой Ренан. В том же СК неплохо так возили нашу оборону и только Керж выручал.

Понятно, что надо будет заменить Малкома, Вендела и Кузяева. Кузяева по функционалу могут заменить молодые Коваленко и Васильев, но пока что в перспективе. Так что я не ожидаю, что купят кого-то на замену Кузяеву.

Вот Вендела будет заменить сложнее, Ду Кейрос пока что непонятный фрукт, но вроде может играть на любой позиции в центре поля, надо будет смотреть как он адаптируется и что покажет.

Нападающий конечно нужен, но даже никаких слухов не было. Сергеев хорошая рабочая лошадка, намного полезнее Кассьерры, больше забивает, отдает, прессинугет намного лучше, чем колумбиец, но он скорее форвард ротации/подмены, но очень хорош в этой роли. Вместо Кассьерры нужен нап, но кажется Семаку почему-то нравится Кассьерра, хотя я вообще не понимаю почему. В итоге, возможно даже не собираются покупать напа.

Малкома надо будет заменять игроком похожего уровня. Вот вроде какой-то слух про Нереса из Бенфики, неплохой вариант. Плюс надо будет держать в уме, что зимой приедет Педро, хотя он слева играет, но Мантуан может справа играть.
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