«Зенит» завтра объявит о переходе Эраковича за 7 млн евро, защитник уже в Петербурге. Зарплата – 1,1 млн (Sport24)

«Зенит» завтра объявит о переходе Страхини Эраковича из «Црвены Звезды» за 7 млн евро.

Защитник сборной уже прибыл в Санкт-Петербург, как сообщает Sport24.

Контракт с 22-летним игроком будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один. Зарплата футболиста – 1,1 млн евро.

При этом первую половину следующего сезона проведет в « » на правах аренды. Ранее защитника хотел подписать «Спартак».

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?