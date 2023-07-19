ХК ЦСКА передал батальону «Эспаньола» автобус с буквами Z и V и надписью «Наша цель – победа»

Теги ЦСКА болельщики видео КХЛ Кубок Гагарина Политика Игорь Есмантович Хоккей

Хоккейный ЦСКА передал микроавтобус батальону «Эспаньола».

«Эспаньола» – добровольческое подразделение, в которое входят фанаты различных клубов. Оно было сформировано на Донбассе осенью 2022 года.

«7 июля хоккейный клуб ЦСКА передал батальону микроавтобус в знак поддержки и солидарности. Надпись на автомобиле гласит: «Наша цель – победа», – сообщается на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хотим поблагодарить Игоря Вячеславовича Есмантовича за предоставленный нам автобус. Спасибо также коллективу хоккейного клуба ЦСКА за поддержку.

Парни, мы очень рады, что вы о нас помните. С вашей помощью мы будем приближать победу! Также хотим поздравить с завоеванием Кубка Гагарина. ЦСКА всегда будет первым!» – говорится в заявлении бойцов подразделения.

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53 комментария

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Алексей Толстюк
Так спорт же вне политики. А потом задаетесь вопросом че Украина топит чтобы спортсменов не допускали в международные соревнования.
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rdyabin@icloud.com
Ответ Авл Агерий
Интересно, что они понимают под победой. Окупацию всей территории Украины? Так это нереально.
Мб и нереально, но будут пытаться, даже если обе страны утилизировать надо будет. Все ради сохранения режима личной власти деда.
+68
-10
+58
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Сергей Логинов
🤮
+72
-19
+53
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Авл Агерий
Интересно, что они понимают под победой. Окупацию всей территории Украины? Так это нереально.
+58
-11
+47
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Aleksandr Aleksandr
Z и V символы фашиской Германии!Посмотрите сериал "Семнадцать мгновений весны" и вы увидите на рукавах фашистов символ V,а фашиских машинах символ Z.Это что было?
+48
-12
+36
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Евгений Кириенко
Такие автобусы в ритуальных услугах используют...
+37
-8
+29
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Любитель шпилей
А потом ровно эти же люди будут громче всех плакать "ах за что же нас не пускают на ЧМ? спорт вне политики!"
+32
-8
+24
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Белый офицер
Ответ Aleksandr Aleksandr
Z и V символы фашиской Германии!Посмотрите сериал "Семнадцать мгновений весны" и вы увидите на рукавах фашистов символ V,а фашиских машинах символ Z.Это что было?
Так нынешняя власть в России все переняла в той Германии ( вплоть до Гитлер(путин)Юген ) а лучше бы брали пример с современной Германии.
+24
-7
+17
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Barvex
Ответ Авл Агерий
Интересно, что они понимают под победой. Окупацию всей территории Украины? Так это нереально.
Полное уничтожение армии РФ. Для этого и задумана СВО.
+20
-6
+14
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*MVP*
Ответ Why always me?!
Сказал мужик с хохляцкой фамилией. Даже если бы спортсмены не выступали в поддержку российской армии и Путина, хохлы бы все равно требовали отстранения наших спортсменов.
мда, не там нужна "денацификация"
+18
-5
+13
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Eugenio Ar
Это лютый зашквар
+16
-6
+10
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Duck Nightingale
В принципе для страны в которой самые популярные сериалы до сих пор были про тюрягу и про войну это естесственное развитие событий
+17
-9
+8
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YOKODZUMA
Ответ Авл Агерий
Интересно, что они понимают под победой. Окупацию всей территории Украины? Так это нереально.
Скоро я так понимаю будут просто за вопрос: что значит победа для рф? давать лет пять
+6
-1
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SadButTrue
Ответ Евгений Кириенко
Такие автобусы в ритуальных услугах используют...
Автобус идёт в ад
+2
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гилберт
Ответ Авл Агерий
Интересно, что они понимают под победой. Окупацию всей территории Украины? Так это нереально.
Они не понимают.
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Kappa Pride
Ответ Aleksandr Aleksandr
Z и V символы фашиской Германии!Посмотрите сериал "Семнадцать мгновений весны" и вы увидите на рукавах фашистов символ V,а фашиских машинах символ Z.Это что было?
в мультфильме Сокровища затонувших кораблей 73-го года тоже есть хорошие слова про последнюю букву английского алфавита
+1
0
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Трент Резнор
Ответ Охладите траханье
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В твоём
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catcher69
Щ это щедрость !!!!!!!!!!!!
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VictorVallecano
Спасибо! Благодаря автобусу ребята быстрее демобилизуются.
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Охладите траханье
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гилберт
Ответ Алексей Толстюк
Так спорт же вне политики. А потом задаетесь вопросом че Украина топит чтобы спортсменов не допускали в международные соревнования.
А причём тут политика?
+4
-4
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brig_Mercury
Чиновники от ЦСКА передали, чиновники от Министерства обороны доложили о получении и поблагодарили. Не им же участвовать в этом во всем. Белая кость, голубая кровь, понимать надо.
+1
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Белый офицер
Буковки что бы было четко видно цель для FPV дронов
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TOEWS
То есть продолжаем воевать до последнего гражданина РФ?
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maksim shavkun
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