ХК ЦСКА передал батальону «Эспаньола» автобус с буквами Z и V и надписью «Наша цель – победа»

Хоккейный ЦСКА передал микроавтобус батальону «Эспаньола».

«Эспаньола» – добровольческое подразделение, в которое входят фанаты различных клубов. Оно было сформировано на Донбассе осенью 2022 года.

«7 июля хоккейный клуб передал батальону микроавтобус в знак поддержки и солидарности. Надпись на автомобиле гласит: «Наша цель – победа», – сообщается на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хотим поблагодарить Игоря Вячеславовича Есмантовича за предоставленный нам автобус. Спасибо также коллективу хоккейного клуба ЦСКА за поддержку.

Парни, мы очень рады, что вы о нас помните. С вашей помощью мы будем приближать победу! Также хотим поздравить с завоеванием Кубка Гагарина. ЦСКА всегда будет первым!» – говорится в заявлении бойцов подразделения.