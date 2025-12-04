Роналду инвестировал в Perplexity – поисковик на основе ИИ. На сайте запустили страницу с вопросами о португальце – о его «менталитете тигра», биологическом возрасте и другом
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил, что инвестировал в поисковой сервис на основе искусственного интеллекта Perplexity AI.
«Любопытство – обязательное условие величия. Ты побеждаешь, когда продолжаешь задавать новые вопросы каждый день. Именно поэтому я с гордостью объявляю о своем инвестиционном участии в Perplexity.
Perplexity подпитывает любопытство всего мира, и вместе мы вдохновим каждого задавать более смелые и амбициозные вопросы», – написал Роналду в соцсетях.
На сайте поисковика появилась отдельная страница, на которой указано несколько вопросов о Роналду. При переходе на страницу появляется фраза «Откройте для себя жизнь легенды».
В частности, на странице указаны следующие вопросы, на которые Perplexity дает ответ:
Как перенять «менталитет тигра», как у Криштиану Роналду?
Как Криштиану Роналду изменил представление о величии спортсменов?
Как Криштиану Роналду хочет запомниться за пределами футбола?
Согласно имеющимся данным, каков биологический возраст Криштиану Роналду и как он его поддерживает?
Как Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в социальных сетях?
Биологический возраст 40-летнего Роналду – 28,7 года, сообщил производитель фитнес-трекеров Whoop. Криштиану ответил: «Данные не лгут😜»