Криштиану Роналду вложился в поисковик с искусственным интеллектом.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил, что инвестировал в поисковой сервис на основе искусственного интеллекта Perplexity AI.

«Любопытство – обязательное условие величия. Ты побеждаешь, когда продолжаешь задавать новые вопросы каждый день. Именно поэтому я с гордостью объявляю о своем инвестиционном участии в Perplexity.

Perplexity подпитывает любопытство всего мира, и вместе мы вдохновим каждого задавать более смелые и амбициозные вопросы», – написал Роналду в соцсетях.

На сайте поисковика появилась отдельная страница , на которой указано несколько вопросов о Роналду. При переходе на страницу появляется фраза «Откройте для себя жизнь легенды».

В частности, на странице указаны следующие вопросы, на которые Perplexity дает ответ:

Как перенять «менталитет тигра», как у Криштиану Роналду?

Как Криштиану Роналду изменил представление о величии спортсменов?

Как Криштиану Роналду хочет запомниться за пределами футбола?

Согласно имеющимся данным, каков биологический возраст Криштиану Роналду и как он его поддерживает?

Как Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в социальных сетях?

Биологический возраст 40-летнего Роналду – 28,7 года, сообщил производитель фитнес-трекеров Whoop. Криштиану ответил: «Данные не лгут😜»