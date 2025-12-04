  • Спортс
  • Роналду инвестировал в Perplexity – поисковик на основе ИИ. На сайте запустили страницу с вопросами о португальце – о его «менталитете тигра», биологическом возрасте и другом
67

Криштиану Роналду вложился в поисковик с искусственным интеллектом.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил, что инвестировал в поисковой сервис на основе искусственного интеллекта Perplexity AI. 

«Любопытство – обязательное условие величия. Ты побеждаешь, когда продолжаешь задавать новые вопросы каждый день. Именно поэтому я с гордостью объявляю о своем инвестиционном участии в Perplexity.

Perplexity подпитывает любопытство всего мира, и вместе мы вдохновим каждого задавать более смелые и амбициозные вопросы», – написал Роналду в соцсетях.

На сайте поисковика появилась отдельная страница, на которой указано несколько вопросов о Роналду. При переходе на страницу появляется фраза «Откройте для себя жизнь легенды». 

В частности, на странице указаны следующие вопросы, на которые Perplexity дает ответ: 

  • Как перенять «менталитет тигра», как у Криштиану Роналду?

  • Как Криштиану Роналду изменил представление о величии спортсменов?

  • Как Криштиану Роналду хочет запомниться за пределами футбола?

  • Согласно имеющимся данным, каков биологический возраст Криштиану Роналду и как он его поддерживает?

  • Как Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в социальных сетях?

Биологический возраст 40-летнего Роналду – 28,7 года, сообщил производитель фитнес-трекеров Whoop. Криштиану ответил: «Данные не лгут😜»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Криштиану Роналду в Х
