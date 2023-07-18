Фернандес перешел в «Зенит» и взбесил фанатов ЦСКА, жалоба УАФ на РФС в УЕФА и ФИФА, слова Федотова об армии и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. Марио Фернандес перешел в «Зенит». Защитник 10 лет играл за ЦСКА.

Бразилец, выступавший за сборную России, взбесил фанатов московского клуба не только отказом от возвращения в клуб, но и спорным заявлением о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло». Болельщики запустили петицию с требованием убрать граффити с Фернандесом с «ВЭБ Арены». ЦСКА попрощался с Марио, напомнив про нарушение джентльменских соглашений, а футболист публично ответил: «У ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел, предлагал мне оплатить часть отступных «Интернасьоналу» из своего кармана».

2. Украинская ассоциация футбола после первых матчей двух крымских клубов в чемпионате России попросила УЕФА и ФИФА рассмотреть исключение РФС.

3. В Госдуме РФ готовят законопроект, обязывающий спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства.

4. Вратарь ЦСКА Иван Федотов высказался о службе: «Все военнообязанные должны отдать долг родине. Закон есть закон. Каждый в той или иной мере долг родине отдает». Хоккеист также порассуждал о том, причастен ли ЦСКА к его отправке в армию: «Это не имеет значения – кто приложил руку, кто нет». И не отказался от мыслей об НХЛ и «Филадельфии»: «Цель остается целью и мечтой». Тренер ЦСКА Сергей Федоров добавил: «Человек отдал долг родине. Раньше мы служили по два года, молодчик, красава! Армия всем идет на пользу, это факт», «В СССР и России правила отличаются. Я служил два года – да, так получилось, что я играл в хоккей в это время. Случилось как случилось».

5. Беспилотник ударил по Крымскому мосту на глазах игроков ростовского СКА, возвращавшихся с матча Второй лиги. Автобус с футболистами чуть не провалился.

6. Трансферы. «Зенит» увел у «Спартака» талантливого защитника. «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Страхини Эраковича за 7 млн евро, но потом сербы отменили сделку – «Зенит» использовал приоритетное право подписания футболиста сборной Сербии. Московский клуб был шокирован таким исходом дела.

«ПСЖ» потеряет 175 млн евро в случае бесплатного ухода Мбаппе. «Париж» готов отдать за Кейна 100+ млн евро, но Харри не хочет в «ПСЖ», а «Бавария» предложит 90 млн за форварда «Тоттенхэма». «Барса» согласовала трансфер хавбека «Жироны» Ромеу. «Интер» предложит 34 млн фунтов за Балогуна, «Арсенал» оценивает форварда в 50 млн.

7. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила, что возобновит работу в МОК в сентябре 2023 года: «В отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное». Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал: «Исинбаева, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так?»

8. Прибыль «Реала» в сезоне-2022/23 составила 12 млн евро. Доход клуба – 843 млн, долг сократился с 263 до 47 млн.

9. «Динамо» за 10 тысяч рублей выменяло защитника Игоря Ожиганова у СКА. Клуб из Санкт-Петербурга на 350 млн рублей превышает потолок зарплат КХЛ за полтора месяца до начала сезона.

10. Ультрас «ПСЖ» пообещали отрезать Влаховичу три пальца. Это отсылка к сербскому приветствию и фото Душана в футболке с Косово в составе Сербии. А ему точно стоит переезжать в Париж из «Ювентуса»?

11. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру. Александра Трусова и Марк Кондратюк побывали в зооприюте.

12. Летняя лига НБА. Финал. 28 очков и 11 подборов Айзейи Мобли помогли «Кливленду» обыграть «Хьюстон» и стать чемпионом.

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«Геи боятся раскрывать ориентацию. Невозможно представить, что на 20 клубов Серии А один гомосексуалист, Янкто». Экс-хавбек «Юве» Тарделли про каминг-аут

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15 комментариев

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Сергей Сурков
мерзкий клуб зенит всё-таки
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Alexander Tryapyshko
Я бы на месте Влаховича сфоткался бы с контурами Франции без, например, Прованса. Умирать так красиво!
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la_masia
Фернандес красавчик 👍
Вот человек ясно дал понять, что он вернётся за деньги. И выбрал деньги. И в ЦСКА он был за деньги, а в сборной за возможность выступить на большом турнире, вот и всё. А то что болельщики там себе навыдумывали, это их проблемы. Фернандес не русский и не обязан чтить выдуманные "понятия", российских болельщиков.
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Просто Космос
Зенит традиционно пылесосит из всех клубов игроков. Как неожиданно!😺
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Verhovn
Припозднились сегодня с дайджестом. Игорь проспал что ли?))
Марио как будто троллит свой бывший клуб. Болел за Зенит.. гыы😄
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Вячеслав Шатовкин
Сверхролитизированный спорц.ру никак не мог пройти мимо теракта на крымском мосту 😄
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Злобный Конь
Короче в Бразилии Фернандес был как Вовка Быстров после возвращения в "Зенит". Инородное тело.
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Просто Космос
Ответ la_masia
Вот молодец он, не стал лапшу вешать, что едет за новым вызовом и то, что "С детства за Зенит".
В смысле? Он так и сделал, заявив , что «всей душой за еенит»
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