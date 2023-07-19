Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились

Алексей Попов и поженились. Фотографии со свадьбы появились в официальной группе ВК Алексея Попова «Гаснут огни». Предположительно, свадьба состоялась 14 июля.

Попов и Фабричнова долгое время вместе комментировали гонки «Формулы-1» на российском телевидении – однако затем серия разорвала контракт на показ «Ф-1» в России.

Алексей Попов: «Ферстаппен наехал на Расселла заранее, чтобы тот боялся. Мне кажется, Макс не настолько был зол, как показывал»