Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились
Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились. Фотографии со свадьбы появились в официальной группе ВК Алексея Попова «Гаснут огни». Предположительно, свадьба состоялась 14 июля.
Попов и Фабричнова долгое время вместе комментировали гонки «Формулы-1» на российском телевидении – однако затем серия разорвала контракт на показ «Ф-1» в России.
Алексей Попов: «Ферстаппен наехал на Расселла заранее, чтобы тот боялся. Мне кажется, Макс не настолько был зол, как показывал»
года с 10-11
Отличный тандем и в профессии, и, судя по всему, по жизни
Я думал, просто коллеги, как, например, Губерниев и Орзул.
Но без Натальи у него получается лучше комментировать гонку
Имхо
P.s. Но уже в субботу квалификация, ждём в эфире)
Сегодня огни пусть не гаснут!!!!