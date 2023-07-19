Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились

Теги Алексей Попов Формула-1 Наталья Фабричнова Авто

Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились. Фотографии со свадьбы появились в официальной группе ВК Алексея Попова «Гаснут огни». Предположительно, свадьба состоялась 14 июля.

Попов и Фабричнова долгое время вместе комментировали гонки «Формулы-1» на российском телевидении – однако затем серия разорвала контракт на показ «Ф-1» в России.

Алексей Попов: «Ферстаппен наехал на Расселла заранее, чтобы тот боялся. Мне кажется, Макс не настолько был зол, как показывал»

41 комментарий

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WINWOLF
Свершилось, а то столько лет шифровались под простодрузей))
+57
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Фанат Сан-Марино
Шипперинг годам не прошёл даром
+38
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Максим Макеев
классика жанра ибо уж слишком долго вместе работали
года с 10-11
+26
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+26
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Kemal Gul
Ответ Иван Алейников
Поздравления! Но без Натальи у него получается лучше комментировать гонку Имхо
Ну не знаю, Наталья отлично работает эдаким редактором прям по ходу эфира, исправляет ошибки Попова, которых в последнее время че-т многовато бывает))
Отличный тандем и в профессии, и, судя по всему, по жизни
+20
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Serge Vendino
Ответ Максим Макеев
классика жанра ибо уж слишком долго вместе работали года с 10-11
Не просто так они вместе работать стали) Попов сколько лет один комментировал до этого.
+15
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mike I.
Вот так новость!
Я думал, просто коллеги, как, например, Губерниев и Орзул.
+9
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Too F
теперь Алексей точно попадет в очковую зону
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Arti22
Я в шоке
+8
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jemz
Е- мое(,(написал бы нецезурно,но не могу).,Счастья и всего самого наилучшего.Вот честно,рад за вас по настоящему.Еще и шифровались долго.Реально рад за вас.И да, Алексей,Вы мой самый лучший и любимый журналист,искренне желаю счастья!!!!!!!!
+6
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Иван Алейников
Поздравления!
Но без Натальи у него получается лучше комментировать гонку
Имхо
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Mr.Alien
Очень рад за них! Поздравляю молодых!

P.s. Но уже в субботу квалификация, ждём в эфире)
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Nandomo
Ответ Кую коней
Вот это поворот! Всегда казалось что Попов как-то снисходительно относится к Фабричновой в трансляциях
Просто она не жила в одном доме с Алези, как тут не быть снисходительным
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Сергей Орлов
Они давно вместе, это было видно)
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Садковский Ян
Формула любви -1. Хорошая пара
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achrustalev
Столько лет прикидывались просто комментаторами. Счастья молодым!
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alexus-1990
можно в свадебное путешествие в Венгрию сгонять)
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alexus-1990
Ответ bettini
Вот так новость! Я думал, что Попов женат. У него же два пацана. Еще всегда удивлялся, как жена его отпускала в командировки с Фабричновой)
три пацана у него, во Франции вроде живут с матерью
+3
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Armeec1991
Топ-10 пранков вышедших из-под контроля. Но событие конечно крутое, можно только поздравить
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bettini
Вот так новость! Я думал, что Попов женат. У него же два пацана. Еще всегда удивлялся, как жена его отпускала в командировки с Фабричновой)
+2
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Rashit
Ловко Алексей маскировался, Наталье на вы обращался в трансляциях.
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Заблудившийся
Служебный ...роман :)))
+2
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5hxrb7mywu
Это уже давно было понятно ,еще с прошлого века что они в гражданском браке!
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dudkinrs82
Совет да любовь!!!
Сегодня огни пусть не гаснут!!!!
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rtr_return
Долго они однако собирались))
+1
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ЭЮЯ
Так и знал, что он её прёт после эфиров
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