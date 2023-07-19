Ян Непомнящий провел шахматную партию на глубине 700 метров в руднике в Заполярье

Теги рекорды Ян Непомнящий ТАСС Шахматы

Ян Непомнящий и писатель Александр Цыпкин сыграли на глубине 700 м в руднике в Заполярье.

Игра проходила в действующем руднике «Октябрьский» заполярного филиала «Норникеля». Партнерами шахматиста и писателя выступили токарь Алексей Шнайдер и маркировщик Дмитрий Соколов.

Непомнящий играл белыми фигурами, партия продлилась 41 ход и завершилась победой гроссмейстера. 

«В шахте впервые побывал вчера, а на такую глубину я никогда не спускался. Перенес погружение хорошо, но сейчас подумал о том, что был в метро, и это тоже в известном смысле «под землей».

Конечно, не так глубоко, спуститься на 700 метров вниз – это новый опыт в моей жизни, и то, что мы сегодня увидели – максимально не похоже на мои представления о том, как устроена работа в забое.

Думал, здесь будет в 100 раз темнее и все ходят в респираторах, вокруг дым, но здесь все очень красиво и светло. 

Уровень шахматистов, которые работают в компании «Норникель» и играли с нами сегодня, оказался приличным. И Алексей, и Дмитрий, думаю, показали уровень хороших кандидатов в мастера спорта, а что касается формата, то мы периодически так играем, развлекаемся.

Это называется «hand and brain», когда один человек просто называет фигуру, а второй должен сделать ход именно этой фигурой. Весь смысл подобной игры состоит в том, что игроки должны скооперироваться и действовать в одной струе, быть одной командой», – рассказал Непомнящий. 

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6 комментариев

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Beloded2007
Путина встретил там или он глубже сидит?
+23
-8
+15
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Atsuktuvas
Ответ Beloded2007
Путина встретил там или он глубже сидит?
Он находится везде и сразу в четырех агрегатных состояниях.
+8
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Alex Zzz
Главное варежки надеть, чтобы пальцы не отмерзли
0
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