Чернышенко заявил, что Fan ID не отменят: «Результаты хорошие, почти полное отсутствие инцидентов. В хоккее другая культура посещения»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Дмитрий Чернышенко КХЛ Краснодар Р-Спорт Fan ID Футбол

Дмитрий Чернышенко ответил на вопрос о будущем Fan ID в футболе и хоккее.

«[Отменять Fan ID] не планируется. Причин для этого мы не видим», – заявил Чернышенко.

Вице-премьер РФ добавил, что в хоккее систему вводить не планировалось, поскольку там «совершено другая культура посещения матчей».

«Там [в футболе] вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», – сказал Чернышенко

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86 комментариев

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Старый Волк
Мрази
+164
-6
+158
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Ничего Смешного
Пожалуйста , выдайте статистику где был нанесен кому-то урон с фан айди и без
+104
-2
+102
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Казанский парень
Говорящая голова, не более
+60
-3
+57
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Всё знаю
Ну всё правильно говорит.
Практически полное отсутствие людей = практически полное отсутствие инцидентов)
Закон работает!)
+43
-2
+41
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TowelieRU
Ну значит мы будем ходить на ФНЛ и Вторую Лигу. Смотрите РПЛ на стадионах сами
+46
-5
+41
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Roman Araslanov
«Почти полное отсутствие инцидентов»
Как и зрителей на трибунах
+34
-3
+31
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Sobachkin
Ответ Сергей Васильев
Решение в целом не радует, но положительные аспекты у него тоже есть, а именно - будет понятно кто: 1. Ходил на сектор ради себя любимого, а не ради команды. Т.е. эгоист. 2. Думает, что "паспорт + прописка + сим-карта + FanID" это "большой брат следит за тобой", а всё то же самое, только без FanID - нет. Т.е. идиот.
Сколько за пиар платят щас?
+26
-3
+23
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T622222
Ага помните Красноярск -30 хоккей с мячом все сидят на трибунах просто открыто водку пьют из стаканчиков пластиковых )
+20
0
+20
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Pasha0403
Ответ Ничего Смешного
Пожалуйста , выдайте статистику где был нанесен кому-то урон с фан айди и без
к памфиловой
+18
0
+18
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Михаил1970
Нет болельщиков - нет инцидентов!
+16
-1
+15
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Sicherheitsdienst
Ответ Ничего Смешного
Пожалуйста , выдайте статистику где был нанесен кому-то урон с фан айди и без
Посещаемость с фан айди 146%
+12
0
+12
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UNAFFECTED
🤡 а какие инциденты были последние 10 лет? Довольствуйтесь теперь вербованными бюджетниками которым футбол совсем неинтересен, забудьте о перфомансов и шумовой поддержки от фанатов всех клубов. Позаботьтесь только о том, чтобы беременной мамочки хот доженька бесплатная досталась, и да не забудьте покачественнее интершум трибун вставлять, а то некоторых матчах халтурили, позорники)
+16
-4
+12
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Lordk
Нет болельщиков – нет проблем
+11
-1
+10
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Spartakus1984
Там [в футболе] вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков.(с) Безопасность от кого? Вы же говорили,что это именно для ЧМ делалось,что бы без виз иностранцев пускать в страну.До фан айди какие инциденты происходили небезопасные?Вы атмосферу на футбольном матче с фан айди превратили в театр.
+12
-2
+10
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Egor Aleksandrovich
"вы не понимаете, это другое", добавил вице-премьер.
+8
-2
+6
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Ivan Balashov
>И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов

"Нет человека - нет проблемы" (с)
+7
-2
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Vadoniy
Вообще, зачем вам выходить из дома? доставки есть, развлечения транслируются, работа удалённая, голосуете удалённо, чего вам надо? Пора ввести запрет самостоятельной установки входных дверей, все двери государственные, ключи - по запросу с обоснованием в течение трёх дней на время, заявленное в обосновании. Показатели будут замечательные, уличной преступности не останется, в дтп помирать никто не будет, можно и орден какой-нибудь получить.
+5
0
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rdyabin@icloud.com
Да вы не поняли чтоль? Дед боится любых скоплений людей. Вдруг 50 тыщ фанатов пойдут в сторону Кремля?
На футбол им глубоко наплевать, пусть хоть никто не ходит, ГЛАВНОЕ ИНЦИДЕНТОВ НЕТ!
И это только начало. Очень скоро совок во всей красе вернется с запретом на выезд, цензурой любой негативной информации и вытиранием задницы газетой.
+7
-3
+4
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Melnikov1968
А планируется использование париков в ГД? Напрягает количество лысых.
+3
0
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Илья Ворошилов
Пора бы чиновников и их хозяев отменять
+4
-1
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Pasha0403
ничтожество
+3
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Александр Жердин
"Есть рост посещаемости! Он - отрицательный, но он - есть"(С) Чуть перефразировал,прошу прощения.
+3
-1
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falkao2013
Полное отсутствие болельщиков эта статистика показывает.
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-1
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Hitgoe Himgob
Ответ T622222
Ага помните Красноярск -30 хоккей с мячом все сидят на трибунах просто открыто водку пьют из стаканчиков пластиковых )
И Архангельск, Ульяновск, Хабара, Кемерово, Нижний, Красногорск тоже самое. Абсолютно все пили, я 10 лет в конце 90х начале 00х ходил на хсм, вообще инцидентов не помню кроме бросания снежков. Да и ментов на стадионе почти не было, хотя по 10к людей набивалось из которых добрая половина были прям хорошие ко второму тайму
+2
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дитя лимита
газпромовское чмо!
+2
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