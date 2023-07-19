Чернышенко заявил, что Fan ID не отменят: «Результаты хорошие, почти полное отсутствие инцидентов. В хоккее другая культура посещения»
Дмитрий Чернышенко ответил на вопрос о будущем Fan ID в футболе и хоккее.
«[Отменять Fan ID] не планируется. Причин для этого мы не видим», – заявил Чернышенко.
Вице-премьер РФ добавил, что в хоккее систему вводить не планировалось, поскольку там «совершено другая культура посещения матчей».
«Там [в футболе] вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», – сказал Чернышенко.
Практически полное отсутствие людей = практически полное отсутствие инцидентов)
Закон работает!)
Как и зрителей на трибунах
"Нет человека - нет проблемы" (с)
На футбол им глубоко наплевать, пусть хоть никто не ходит, ГЛАВНОЕ ИНЦИДЕНТОВ НЕТ!
И это только начало. Очень скоро совок во всей красе вернется с запретом на выезд, цензурой любой негативной информации и вытиранием задницы газетой.