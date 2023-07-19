Чернышенко заявил, что Fan ID не отменят: «Результаты хорошие, почти полное отсутствие инцидентов. В хоккее другая культура посещения»

Дмитрий Чернышенко ответил на вопрос о будущем Fan ID в футболе и хоккее.

«[Отменять Fan ID] не планируется. Причин для этого мы не видим», – заявил Чернышенко.

Вице-премьер РФ добавил, что в хоккее систему вводить не планировалось, поскольку там «совершено другая культура посещения матчей».

«Там [в футболе] вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», – сказал .