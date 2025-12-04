  • Спортс
  • Мостовой о Кордобе: «Иметь в команде такого нападающего – привилегия. Он на себя отводит внимание трех игроков и еще умудряется забивать. «Краснодар» поэтому и стал чемпионом»
17

Александр Мостовой: «Краснодар» стал чемпионом, потому что там был Кордоба.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил вклад нападающего Джона Кордобы в результаты «Краснодара». 

В 18-м туре Мир РПЛ «быки» встретятся с ЦСКА. Матч состоится 7 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени. 

– Какие ожидания от матча «Краснодара» с ЦСКА? Кто фаворит?

– Интересный матч. «Краснодар» играет дома все‑таки, поэтому они фавориты. Плюс они в хорошей форме, была крупная победа в прошлом туре [над «Крыльями»]. Плюс у них есть Кордоба, который на себя отводит внимание трех футболистов и еще умудряется забивать. Иметь в команде такого нападающего, как Кордоба – привилегия. «Краснодар» поэтому и стал чемпионом в прошлом году.

– Кордоба – лучший легионер РПЛ за последние годы?

– Один из лучших однозначно, да, – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
