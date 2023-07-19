Федотов считает подготовку в российской армии серьезнее, чем у «морских котиков» США: «Трудно представить, как ежедневно работать на таком уровне»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов сравнил подготовку «морских котиков» и русских моряков.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем.

– В 2016 году вы в НХЛ, в «Филадельфии» были в тренировочном лагере «морских котиков». Сейчас прошли год в российской армии. Чья подготовка опаснее и серьезнее – элиты спецназа США или русского моряка?

– Российской армии. В «Филадельфии» я был короткий период, ну, презентацию сделали. У «котиков» больше акцент был сделан на физическую нагрузку и волевые качества, а в армии – физическая нагрузка, волевые качества, они немножко по-другому выстраиваются, как-то более в долгую.

Там [у «морских котиков»] ты пробежал кросс, триатлон какой-нибудь, еще пронес кого-то – и ты уже изможденный, уставший. За эти 5 часов тебя выбивает так, что ты думаешь, что хуже не бывает.

А в российской армии… Мне повезло, я познакомился с разными людьми, которые меня посвятили в нашу систему подготовки. Это совсем другое, и трудно представить, как ежедневно работать на таком уровне, – сказал Федотов.

«Морскими котиками» называют тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США.

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65 комментариев

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Александр Кузичкин
подготовка в спортротах жестче подготовки в спецвойсках?)))
И кто в этот бред поверит
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Херанука Помячука
Ответ Александр Кузичкин
подготовка в спортротах жестче подготовки в спецвойсках?))) И кто в этот бред поверит
Это как в том анекдоте: "А еще у них есть войска - стройбат, эти вообще звери, им даже оружие не выдают."
+92
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Лев Попов
🤡🤡🤡подготовки в нашей так называемой армии нет от слова совсем.
те, кто служил, не дадут соврать, какое там **ядство процветает)
+79
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+75
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Bartez1986
судя по всему, Федотову текст для интервью Конашенков писал
+52
-4
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CoMoBo3
Видели, ага. Как говорится, подготовка на лицо 😎
+36
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Павел Романов
Не каждый "морской котик" знает как довезти офицера до дома. Это факт!
+34
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Andrewxyz
Сломали чувака.
+29
-4
+25
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Abdul Suleymanov
ну так куле вы хотите? за три дня Киев взяли. это уровень!
+27
-4
+23
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Alexey Drugov
Система подготовки это офицеров на машине развозить?)))
+21
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Ashot Kafka
Когда в армии был писарем на срочке очень хорошо наблюдал за этой системой подготовки. Суть была такова, что половина контрактников были бойцами невидимого фронта - видел я их только во время проверок, хотя каждый день собственноручно писал, что они проходят занятия, выполняют нормативы и тд. В это же время, эти контрактники работали на гражданке водителями/строителями/электриками/сварщиками и тд (был даже один инфоцыган, продающий успешный успех), получая при этом полноценную зарплату как военнослужающие. Так что тут Федотов прав, и думаю даже суперэлитные американские котики быть в двух местах одновременно неспособны.
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Bashibuzuck
Если где то убыло, значит где то прибыло. Исинбаева по сути отказалась от звания и всех наград, и тут же на авансцену вышел Федотов😁
+13
-1
+12
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WatrikVLZ
Кто был в армии сейчас ржут с этих слов))) там из подготовки только строевая, снег убирать и листву, ВСЕ!
+14
-2
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Фоксвольф3399
Ответ Лев Попов
🤡🤡🤡подготовки в нашей так называемой армии нет от слова совсем. те, кто служил, не дадут соврать, какое там **ядство процветает)
есть там у прапорщиков тест на выносливость, кто больше коробок тушенки, упаковка по 20 банок, из котла до коптерки унесет, я видел 4
+10
0
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DenSpM
Ггггг))) Федотов, это мы прочитаем, а не американцы. Мы-то были в нашей армии)))
+10
0
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Egg
Ответ Александр Кузичкин
подготовка в спортротах жестче подготовки в спецвойсках?))) И кто в этот бред поверит
К сожалению, большая часть нашей страны.
+11
-1
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Фут.Боль
Все так. У морских котиков нет Шматко. А если Вакутагина увидят, так разбегутся. Про Папазогло и Цлава и говорить не стоит.
+10
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Melnikov1968
Если ты не был в армии US, как ты можешь судить? По спортивному лагерю Филадельфии? Иван, играй в воротах, остальное не твоё. Несёшь дешёвую пургу, как чайник. Смешно читать.
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Ashot Kafka
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Интересные у тебя фантазии, но все мимо к сожалению
+7
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Damien King
Это он сразу после дембеля такое рассказывает. На пенсии вообще будет чесать, что морских котиков голыми руками душил.
+7
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Сергей Орлов
Ответ Andrewxyz
Сломали чувака.
И это всего лишь спортрота.
+7
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Фоксвольф3399
иван федотов собрание сочинений в трех томах, эпилог, служил я как то на флоте...
пс художественная литература, все персонажи вымышленные, включая автора
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FNT
Он правда считает, что потешный курс для спортсменов соответствует реальной подготовке спецназовцев?
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Матрос Кот
Не знаю,что показывали Федотову, но по независимым оценкам элитный спецназ РФ, США, Великобритании и Израиля ппремерно равен по своим возможностям,он потому элитный,что их очень немного. А еще есть технические возможности, так тут мы отстаем по понятным причинам. А задача спецназа элитного,не кирпичи лбом ломать,а проникнуть незаметно,выполнить задачу,и уйти желательно без потерь.
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Mbest77
Откуда он знает какие тренировки у морских котиков? 🤔
+4
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Олег Милославский
Федотов,а тебе разрешили посмотреть как морские котики
тренируются ?? Откуда ты знаешь что они делают ??
+4
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