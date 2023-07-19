Федотов считает подготовку в российской армии серьезнее, чем у «морских котиков» США: «Трудно представить, как ежедневно работать на таком уровне»

Иван Федотов сравнил подготовку «морских котиков» и русских моряков.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем.

– В 2016 году вы в , в «Филадельфии» были в тренировочном лагере «морских котиков». Сейчас прошли год в российской армии. Чья подготовка опаснее и серьезнее – элиты спецназа США или русского моряка?

– Российской армии. В «Филадельфии» я был короткий период, ну, презентацию сделали. У «котиков» больше акцент был сделан на физическую нагрузку и волевые качества, а в армии – физическая нагрузка, волевые качества, они немножко по-другому выстраиваются, как-то более в долгую.

Там [у «морских котиков»] ты пробежал кросс, триатлон какой-нибудь, еще пронес кого-то – и ты уже изможденный, уставший. За эти 5 часов тебя выбивает так, что ты думаешь, что хуже не бывает.

А в российской армии… Мне повезло, я познакомился с разными людьми, которые меня посвятили в нашу систему подготовки. Это совсем другое, и трудно представить, как ежедневно работать на таком уровне, – сказал .

«Морскими котиками» называют тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США.