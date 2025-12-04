Батраков о том, каких звезд подписал бы в «Локомотив»: «Месси, из нынешних молодых – Педри. Было бы приятно поиграть с ним в полузащите»
Алексей Батраков: подписал бы в «Локомотив» Месси и Педри.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, каких звездных игроков пригласил бы в московский клуб.
– Кого из звезд вы бы подписали в «Локомотив»?
– Назову Месси, из нынешних молодых – Педри. Вместе с ним в полузащите поиграть было бы приятно, – сказал Батраков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
