Алексей Батраков: подписал бы в «Локомотив» Месси и Педри.

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков рассказал, каких звездных игроков пригласил бы в московский клуб.

– Кого из звезд вы бы подписали в «Локомотив»?

– Назову Месси, из нынешних молодых – Педри . Вместе с ним в полузащите поиграть было бы приятно, – сказал Батраков.