Черчесов не подаст в отставку после вылета из ЛЧ от фарерцев: «Зачем бы мне это делать? Не сдался год назад и сейчас не сдамся»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА высшая лига Венгрия Ференцварош высшая лига Фарерские острова КИ Клаксвик Футбол

Станислав Черчесов не собирается увольняться из «Ференцвароша» после вылета из ЛЧ.

«Зачем бы мне это делать?» – сказал главный тренер после домашнего поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» со счетом 0:3.

«Когда команда играет так, как сегодня, тренер должен держать ответ. Я думаю об этом. Это моя вина.

Нам непросто, потому что у нас много новых футболистов. Но сегодня не было баланса. Сложности есть, но это не повод проводить такой матч. Могу злиться только на себя.

Нечто подобное происходит не в первый и не в последний раз в моей карьере и в карьере футболистов. Когда кто-то не сосредоточен на сто процентов, получаются плохие результаты.

На тренировках все было хорошо, но сегодня мы провели кошмарный матч, и теперь нужно вернуться на победный путь.

Я расстроен, у меня были такие же чувства после игры с «Карабахом» в прошлом году, но тогда мы сумели пройти до 1/8 финала Лиги Европы. Я не сдался тогда и не сдамся сейчас», – добавил Черчесов.

0:3 от клуба с Фарерских островов – так Черчесов вылетел из ЛЧ! Какой кошмар 😱

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67 комментариев

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Anthony Wrynn
это же гос должность, а с нее не уходят. или как там он говорил

на самом деле два раза не смочь обыграть команду из фарэр надо постараться
+93
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Theodor Herzl
Есть команды и пониже рейтингом чем Класвик. Надо попробовать вылететь и от них
+50
0
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T622222
А ха ха не вышел год назад, не выйду никогда 💦🤣🤣🤣
+37
0
+37
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dudufufu
«Русские(осетины, австрийцы) не сдаются!»
+25
0
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chugunok
Не вылет, а плановое отступление
+25
-3
+22
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artpal
Так просто от Саламыча не избавиться, уж мы-то знаем
+14
-2
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Spartakovec navsegda
ФУТБОЛ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 3-й отборочный раунд. Первый матч

СПАРТАК - ДИНАМО К - 1:4 (1:2)

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: "В ОТСТАВКУ НЕ СОБИРАЮСЬ"

Борис ЛЕВИН

из Лужников

Главный тренер "Спартака" на послематчевой пресс-конференции пытался выглядеть уверенным в себе...
_____________
Действительно не первый раз. Но команде с Фарерских островов... Все же, в чем-то, это в первый раз.
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S100 Winner
О каком вылете из ЛЧ вообще речь? Он не прошёл отборочную стадию - соответственно, на сам турнир не попал и просто был одним из неудачливых участников отборов. Никто же не называет команды, не прошедшие отборы на чемпионаты мира и Европы, участниками ЧМ и Евро. Тут то же самое.
+9
0
+9
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Mark Safa
Ответ dudufufu
«Русские(осетины, австрийцы) не сдаются!»
Австрийски осетин, звучит как тост
+10
-2
+8
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Alex0175
Ответ chugunok
Не вылет, а плановое отступление
Отрицательная победа , так сказать
+8
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Forte Live
Фарерам сгореть, это только очень опытный человек сделать может!
+6
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krealpmoney
Ответ Anthony Wrynn
это же гос должность, а с нее не уходят. или как там он говорил на самом деле два раза не смочь обыграть команду из фарэр надо постараться
да не то шо не обыграть, даже ворота не распечатали за два матча...
+4
0
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Bashibuzuck
РБК пишет что его уже напнули😃
+3
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Hitgoe Himgob
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Встретились как то два русских, осетин и шаман
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Фут.Боль
Это когда такое было, чтобы Стас уходил сам? Не дождетесь!
+3
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Yallonen
Ответ chugunok
Не вылет, а плановое отступление
Перегрупировка
+3
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luckdno
Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского клуба "Ференцварош". Причина — вылет клуба из Венгрии из Лиги чемпионов уже в первом квалификационном раунде из-за поражения от исландской команды.
Так его же уже уволили)), но пусть не сдаётся, конечно!
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Mark Safa
Ответ Stormbringer
Удаляй уже коммент, не зашел)
Удалил)))
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CriminalJoint62
Я до сих пор в шоке. Даже наши клубы так не обделывались
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Мукунку хороший
«Я на своих 16-ти квадратных аршин сидел и сидеть буду!»
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Максат Тобыш
Ответ luckdno
Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского клуба "Ференцварош". Причина — вылет клуба из Венгрии из Лиги чемпионов уже в первом квалификационном раунде из-за поражения от исландской команды. Так его же уже уволили)), но пусть не сдаётся, конечно!
Фарерской, исландской еще куда не шло
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Константин Эсперов
Он сказал же про Австро-Венгерскую империю ? Сказал ? ? Я уверен он это сказал. Он на службе у Империи , это долг , а там либо расстрел либо пока не скажут ,что он выполнил миссию .
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Stormbringer
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Удаляй уже коммент, не зашел)
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Константин Эсперов
Уже уволили . Блин
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Дмитрий Воронцов
Ференцварош его уволил после этого)) Венгры красавцы
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