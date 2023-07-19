Черчесов не подаст в отставку после вылета из ЛЧ от фарерцев: «Зачем бы мне это делать? Не сдался год назад и сейчас не сдамся»

Станислав Черчесов не собирается увольняться из «Ференцвароша» после вылета из ЛЧ.

«Зачем бы мне это делать?» – сказал главный тренер после домашнего поражения от фарерского клуба « » со счетом 0:3.

«Когда команда играет так, как сегодня, тренер должен держать ответ. Я думаю об этом. Это моя вина.

Нам непросто, потому что у нас много новых футболистов. Но сегодня не было баланса. Сложности есть, но это не повод проводить такой матч. Могу злиться только на себя.

Нечто подобное происходит не в первый и не в последний раз в моей карьере и в карьере футболистов. Когда кто-то не сосредоточен на сто процентов, получаются плохие результаты.

На тренировках все было хорошо, но сегодня мы провели кошмарный матч, и теперь нужно вернуться на победный путь.

Я расстроен, у меня были такие же чувства после игры с «Карабахом» в прошлом году, но тогда мы сумели пройти до 1/8 финала . Я не сдался тогда и не сдамся сейчас», – добавил .

0:3 от клуба с Фарерских островов – так Черчесов вылетел из ЛЧ! Какой кошмар 😱