Черчесов не подаст в отставку после вылета из ЛЧ от фарерцев: «Зачем бы мне это делать? Не сдался год назад и сейчас не сдамся»
Станислав Черчесов не собирается увольняться из «Ференцвароша» после вылета из ЛЧ.
«Зачем бы мне это делать?» – сказал главный тренер после домашнего поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» со счетом 0:3.
«Когда команда играет так, как сегодня, тренер должен держать ответ. Я думаю об этом. Это моя вина.
Нам непросто, потому что у нас много новых футболистов. Но сегодня не было баланса. Сложности есть, но это не повод проводить такой матч. Могу злиться только на себя.
Нечто подобное происходит не в первый и не в последний раз в моей карьере и в карьере футболистов. Когда кто-то не сосредоточен на сто процентов, получаются плохие результаты.
На тренировках все было хорошо, но сегодня мы провели кошмарный матч, и теперь нужно вернуться на победный путь.
Я расстроен, у меня были такие же чувства после игры с «Карабахом» в прошлом году, но тогда мы сумели пройти до 1/8 финала Лиги Европы. Я не сдался тогда и не сдамся сейчас», – добавил Черчесов.
0:3 от клуба с Фарерских островов – так Черчесов вылетел из ЛЧ! Какой кошмар 😱
на самом деле два раза не смочь обыграть команду из фарэр надо постараться
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 3-й отборочный раунд. Первый матч
СПАРТАК - ДИНАМО К - 1:4 (1:2)
Станислав ЧЕРЧЕСОВ: "В ОТСТАВКУ НЕ СОБИРАЮСЬ"
Борис ЛЕВИН
из Лужников
Главный тренер "Спартака" на послематчевой пресс-конференции пытался выглядеть уверенным в себе...
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Действительно не первый раз. Но команде с Фарерских островов... Все же, в чем-то, это в первый раз.
Так его же уже уволили)), но пусть не сдаётся, конечно!