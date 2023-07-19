Миллер отчитал Медведева за намерение демонтировать сцену на «Вираже» на игры Кубка – на главу «Газпрома» могли повлиять силовики. Менеджеры поссорились, сцена останется (Иван Карпов)

Давление со стороны Алексея Миллера помешало фанатам «Зенита» собраться на «Вираже».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, председатель правления клуба договорился с болельщиками о том, что на игры Фонбет Кубка России сцена, размещенная в зоне трибуны D, будет демонтироваться, на матчи Мир – возвращаться.

Это позволило бы фанатам поддерживать команду на домашних играх, не требующих Fan ID. Начать действовать такая схема должна была с игры «Зенит» – «Ахмат».

За три дня до встречи петербуржцев с ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России председатель правления «Газпрома» встретился с Медведевым и раскритиковал его за такое решение, настояв на том, что сцена должна остаться в любом случае.

Отмечается, что это могло быть сделано под влиянием силовых структур, недовольных поведением болельщиков.

Утверждается, что Медведев поссорился с Миллером и даже взял отпуск до 27 июля в знак протеста. Тем не менее сцену демонтировать клуб не будет.

«Ландскрона» о «Вираже»: «Договоренности с топ-менеджментом «Зенита» оказались пустыми словами. «Объективные причины» не отменяют скотского отношения к фанатам»

Сцена вместо «Виража» теперь даже в Кубке. «Зенит» не может провести демонтаж – возможно, из-за выкриков болельщиков против Fan ID