Миллер отчитал Медведева за намерение демонтировать сцену на «Вираже» на игры Кубка – на главу «Газпрома» могли повлиять силовики. Менеджеры поссорились, сцена останется (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Александр Медведев Алексей Миллер Газпром Арена (Крестовский) Ландскрона Fan ID Футбол

Давление со стороны Алексея Миллера помешало фанатам «Зенита» собраться на «Вираже».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, председатель правления клуба Александр Медведев договорился с болельщиками о том, что на игры Фонбет Кубка России сцена, размещенная в зоне трибуны D, будет демонтироваться, на матчи Мир РПЛ – возвращаться.

Это позволило бы фанатам поддерживать команду на домашних играх, не требующих Fan ID. Начать действовать такая схема должна была с игры «Зенит» – «Ахмат».

За три дня до встречи петербуржцев с ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился с Медведевым и раскритиковал его за такое решение, настояв на том, что сцена должна остаться в любом случае.

Отмечается, что это могло быть сделано под влиянием силовых структур, недовольных поведением болельщиков.

Утверждается, что Медведев поссорился с Миллером и даже взял отпуск до 27 июля в знак протеста. Тем не менее сцену демонтировать клуб не будет.

«Ландскрона» о «Вираже»: «Договоренности с топ-менеджментом «Зенита» оказались пустыми словами. «Объективные причины» не отменяют скотского отношения к фанатам»

Сцена вместо «Виража» теперь даже в Кубке. «Зенит» не может провести демонтаж – возможно, из-за выкриков болельщиков против Fan ID

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105 комментариев

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JENNINGS
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impaled
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tommy_hell_trigger
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Аркадий Аркадич
"Взял отпуск в знак протеста". Русский бунт - бессмысленный и беспощадный.
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Любезный Коссутий
Ответ impaled
Разборки питерские.
жабогадюкинг
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Крыло советов
В тексте прекрасно всё
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eao79rus
Ответ JENNINGS
В этой новости омерзительно всё!
Особенно карп
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Gornostaev
"Повесть о том, как поссорился Алексей Борисович с Александром Ивановичем"...
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trav
Иван Карпов стоял рядом и лично всё то видел? какая же чушь
+31
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unreality
Ответ trav
Иван Карпов стоял рядом и лично всё то видел? какая же чушь
Кстати, да) Я даже не верю, что если бы этот разговор реально был, рядом бы были свидетели, которые тут же этому клоуну рассказали. Кстати, думаю этот Капр спортсу просто приплачивает - слишком много его бредней стало.
+15
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Faust Doc
В топях аспиды сцепились!
гы гы гы
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Garikus89
А Карпов в этот момент свечку держал или прослушку поставил? Всегда такие фантазии веселили)
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Savardus
Ух ты, соитие жабы и гадюки!
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Дмитрий9779
Ему об этом Медведев или Миллер рассказал🤔А вообще этому персонажу веры нет.
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Artem Ka
Карпов не в курсе, кто из силовиков может давить на Миллера? Таких людей по пальцам одной руки пересчитать))
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Мансур Абдрахимов
"Всех уволить и отправить на Колыму где птицы замерзают на лету" -Жириновский
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buFFon
А Медведев хотел, как лучше..
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Кирилл Папанов
Ответ bdh
Почему жабогадюкинг? Медведев умница в данной ситуации, он - о футболе, о поддержке, о людях.
Да, думаю ночами не спит, только об этом думает
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Мукунку хороший
Я на спектакль приглашаю,
Там будет множество затей,
Я этих кукол обожаю,
Как будто собственных детей.
Мы вам покажем представленье,
Ах, это просто загляденье,
Эх, это просто наслажденье,
Ух, это просто объеденье.

Да здравствует наш Карабас удалой,
Уютно нам жить под его бородой,
И он не какой не мучитель,
А просто наш добрый учитель
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sudoku
Ответ Егор Егор
Видимо, спортсу еще приплачивают всякие испанские, французские и аргентинские газетки, не с сильно-то и крепкой репутацией
карп вроде на ЦСКА паразитировал, там его прогнозы о трансферах сбывались процентов на 30, наверное. про остальные клубы - ну на 10 про все. видимо из-за больших чисел выезжал. а тут на Зенит перешел. карпомет - он такой, зае..
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Max Silitsky
что это за "влияние силовых структур"? у когот походу возлияние жидких структур;)
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Arti22
Ох уж этот бандитский Петербург
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Сергей Лепехин
Отпуск в знак протеста... Богатые тоже плачут
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analogia
Лучше бы они демонтировали зенит
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Кеша
Жду когда переругаются вдрызг между собой Миллер, Ротенберг и Медведев.
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