Экс-хоккеиста «Молота» Григорьева задержали за уклонение от армии. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

20-летнего российского хоккеиста задержали в Москве за уклонение от армии.

Как сообщает ИА Регнум, бывшего хоккеиста пермского «Молота» Владислава Григорьева задержали возле одной из башен «Москва-Сити», где он проживал, скрываясь от правоохранительных органов.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы за уклонение от военной службы. Полиция задержала спортсмена 17 июля. Григорьева доставили в отделение.

Еще в конце апреля 2023 года в отношении хоккеиста было возбуждено уголовное дело за уклонение от службы в армии. Он попал в осенний призыв, но после получения повестки скрылся. 11 июля Владислав был объявлен в федеральный розыск.

«Был задержан 20-летний подозреваемый по уголовному делу по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», – рассказал истоник.

Сообщается, что отец Григорьева – крупный бизнесмен в Перми. Владислав выступал за «Молот» на позиции нападающего, неоднократно становился лучшим бомбардиром молодежных турниров.

Несколько лет назад он закончил карьеру хоккеиста. В социальной сети Григорьев сообщал, что в июне 2023 года он уехал из России: «Не знаю, когда вернусь и вернусь ли вообще».

В настоящий момент Григорьев находится под подпиской о невыезде.