Экс-хоккеиста «Молота» Григорьева задержали за уклонение от армии. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Теги Молот-Прикамье происшествия КХЛ Молот МХК Молот Владислав Григорьев Хоккей

20-летнего российского хоккеиста задержали в Москве за уклонение от армии.

Как сообщает ИА Регнум, бывшего хоккеиста пермского «Молота» Владислава Григорьева задержали возле одной из башен «Москва-Сити», где он проживал, скрываясь от правоохранительных органов.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы за уклонение от военной службы. Полиция задержала спортсмена 17 июля. Григорьева доставили в отделение.

Еще в конце апреля 2023 года в отношении хоккеиста было возбуждено уголовное дело за уклонение от службы в армии. Он попал в осенний призыв, но после получения повестки скрылся. 11 июля Владислав был объявлен в федеральный розыск.

«Был задержан 20-летний подозреваемый по уголовному делу по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», – рассказал истоник.

Сообщается, что отец Григорьева – крупный бизнесмен в Перми. Владислав выступал за «Молот» на позиции нападающего, неоднократно становился лучшим бомбардиром молодежных турниров.

Несколько лет назад он закончил карьеру хоккеиста. В социальной сети Григорьев сообщал, что в июне 2023 года он уехал из России: «Не знаю, когда вернусь и вернусь ли вообще».

В настоящий момент Григорьев находится под подпиской о невыезде.

15 комментариев

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Юрий Безуглый
Скрывался, но при этом жил в Сити? У него явные проблемы с логикой)
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Адепт Суперлиги
Какое оставление части, если он только повестку получил и его ни к какой части ещё не прикрепили))
+18
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Мистер Уайт
20-летний хоккеист несколько лет назад завершил карьеру. В 15 лет что ли завершил?
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Atlichna
Ответ Alex_Loborev
Не очень понимаю избирательность правоприминения в отношении спортсменов. Это единичные случаи или, ВНЕЗАПНО, во всяких ведомствах осознали, что люди поколениями игнорили армию?
Да мажорные разборки просто, конфликт сынка бизнесмена и сынка силовика из-за какой-нибудь инстабимбы
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Иван Грозный
Ответ Адепт Суперлиги
Какое оставление части, если он только повестку получил и его ни к какой части ещё не прикрепили))
Он ее подписал, тем самым наложив на себя обязательства. Если бы не получил и "случайно" не замечал, то до 3 тысяч рублей штрафа.
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Alex_Loborev
Не очень понимаю избирательность правоприминения в отношении спортсменов. Это единичные случаи или, ВНЕЗАПНО, во всяких ведомствах осознали, что люди поколениями игнорили армию?
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Мыло "судейское"
пусть и дальше "гении мысли" стреляют себе в ногу)
гениальная мотивация для молодого поколения спортсменов оставаться в России, особенно на фоне отсутствия профессиональных перспектив. лицорука!
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Mikas7
вопрос,почему сын Медведева приехал со штатов в Россию и ещё не фронте ?
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Wolf1960
в 20 лет завершил карьеру????? автор бредит?
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Андрей Винтовой
Ответ Clever_mind
В СССР девку замуж за уклониста не выдавали. Ибо это позором считалось. Во времена настали
Во времена настали, девки сами решают!
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rude.
Ответ Clever_mind
В СССР девку замуж за уклониста не выдавали. Ибо это позором считалось. Во времена настали
Ну у вас в колхозе им.Мичурина может быть.
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Crazy Writer
Ответ Alex_Loborev
Не очень понимаю избирательность правоприминения в отношении спортсменов. Это единичные случаи или, ВНЕЗАПНО, во всяких ведомствах осознали, что люди поколениями игнорили армию?
"Сообщается, что отец Григорьева – крупный бизнесмен в Перми." - просто с кого-то из этих списков еще можно что-то спросить-получить. А кто-то уже и не в стране давно всей семьей и капиталом. Хоккеистов ща могут попресовать многих - родители с деньгами.
Да в ведомствах то в курсе все и всегда, просто когда и до народа дойдет чуть больше парочки прецедентов(Федотов - это 1) и вскроется весь масштаб, то мало не покажется. Вот и изображают видимость-деятельности. У нас же даже коррупция часто палится не из-за эффективной борьбы с ней, а от жадности и взаимомстительности коррупционеров(хапнул чуть больше, и не откатил сколько договорились)
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