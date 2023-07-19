Евгений Устюгов на заседании CAS о высоком гемоглобине: «Стоит мне постоять босиком, ноги выглядят как у инвалида или трупа, полностью синие»

Биатлонист Евгений Устюгов на заседании CAS объяснил, почему у него повышен гемоглобин.

Слушания по делу Устюгова против Международного союза биатлонистов (IBU) прошли 13 июля.

В 2020 году IBU дисквалифицировал Устюгова на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории.

«Сколько бы тестов я не сдавал, все они были отрицательные. Пересдавал несколько раз.

Не буду врать, я видел спортсменов с таким же высоким уровнем гемоглобина. Не буду называть страны и имена этих людей. Тем не менее они присутствуют, но почему то рассматривают только мое дело.

Я за ночь просыпаюсь минимум раз в час. Любой терапевт поймет, когда онемевают пальцы на ногах, на руках. Каждый раз приходится просыпаться и чувствовать эти боли. Стоит мне постоять на одном месте босиком на асфальте или на полу, у меня ноги выглядят как у инвалида или трупа, полностью синие, переполненные гемоглобином.

Крайний раз на ферритин, к сожалению, я сдавал в 2020 году. Три года назад он был свыше 250, сейчас он доходит до 499.

По правде говоря, я раньше был маленький, мне мама рассказывала. Дедушка умер, когда ему было 40 с небольшим, от тромба, который оторвался в ноге. Я считаю, что это не очень хорошая вещь, ее можно приравнивать к инвалидности. Мне всю жизнь с этим жить, не знаю сколько. Не знаю, какое лечение.

У меня есть трое детей, у которых, к сожалению, или, к счастью, также повышен гемоглобин. У нормального человека ферритин около 250, нужно объединяться и решать как-то эту проблему», – заявил Устюгов по видеосвязи на заседании суда.

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