«Краснодар» встретится с ЦСКА. Быки, ждем всех на домашнем матче против красно-синих!
В 18-м туре Мир РПЛ «Краснодар» сыграет с ЦСКА.
Матч пройдет в воскресенье, 7 декабря, в 19:00 на стадионе «Ozon Арена».
После 17 туров быки расположились на первой строчке турнирной таблицы, обладая 37-ю очками. Армейцы же находятся на втором месте, набрав на одно очко меньше. Приходите поддержать «Краснодар» в матче против ЦСКА!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
