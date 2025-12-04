«Краснодар» встретится с ЦСКА. Быки, ждем всех на домашнем матче против красно-синих!

В 18-м туре Мир РПЛ «Краснодар» сыграет с ЦСКА.

Матч пройдет в воскресенье, 7 декабря, в 19:00 на стадионе «Ozon Арена».

После 17 туров быки расположились на первой строчке турнирной таблицы, обладая 37-ю очками. Армейцы же находятся на втором месте, набрав на одно очко меньше. Приходите поддержать «Краснодар» в матче против ЦСКА!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .