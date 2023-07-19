Вероника Степанова: «В метро или аэропорту у меня всегда шок – как много вокруг молодых людей с явными признаками ожирения»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ЗОЖ Матч ТВ Вероника Степанова Здоровье Питание Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова озаботилась проблемой ожирения в России..

«Мы, лыжники, живем значительную часть времени в своем тесном мирке. Либо сами по себе «в лесу», либо на сборах пересекаемся с другими спортсменами – с легкоатлетами в Кисловодске, с хоккеистами в Раубичах и т. д. 

От этого рождается чувство, что все такие, как мы – с упругими мышцами и спортивной походкой. Ложное чувство! Каждый раз, когда я оказываюсь в московском или питерском метро или даже в аэропорту, у меня культурный шок – как много вокруг молодых людей с явными признаками ожирения!

Похоже, что мне не одной кажется. «В Минздраве подсчитали, что за последние двадцать лет в России стало в шесть раз больше подростков с ожирением. Если в начале двухтысячных на 100 тысяч детей приходилось 150 человек с избыточным весом, то в последние годы – все 900… каждый год средний индекс массы тела у подростков прибавляет 1-2 процента».

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что среди ровесников (мне 22) дела еще хуже. Становясь совершеннолетними, уезжая от родителей, мы первым делом что делаем? Правильно – то, что мама пыталась запретить.

Сейчас уже десятилетний подросток (моя сестра, например) отлично знает, что основная причина ожирения – неправильное питание. Все эти лишние калории, получаемые с белым хлебом, булочками, бургерами, колбасой, конфетами, газировкой, чипсами…

А ведь помимо калорий, там есть такие «замечательные ингредиенты», как пищевые красители, ароматизаторы, консерванты, стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, антиокислители… Еще трансжиры и канцерогены. Ничего не забыла?

И все-таки мы продолжаем это есть. И толстеть. Просто некоторые это потом сгоняют тренировками, а другие нет.

Получается, кстати, не у всех», – написала Степанова.

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56 комментариев

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Prokuror Prokurorov
Когда натыкаюсь на очередной пост, связанный со Степановой, у меня шок - как один человек может быть настолько омерзительным и отвратительным?
+84
-14
+70
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XXXVI
Лучше уж с ожирением и мозгами, извините
+56
-12
+44
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Хаскерс
Конкретно наехала на тусовку спортса. Не простим! А хотя не, лень вставать…
+28
-5
+23
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Олег Акимов
Удобно, когда поддержание физической формы входит в твою работу. А когда нужно потратить 2 часа на дорогу на работу и обратно + 8 часов отработать, зачастую сидя за компом, то поддерживать форму сложно.
+20
-1
+19
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leikocyt
Ответ ubber
Это общее дело. Жирдяи часто болеют и увеличивают нагрузку на систему здравоохранения, из-за них могут не дождаться квалифицированной врачебной помощи нормальные люди.
А что это за нормальные люди, позвольте спросить?
+19
-2
+17
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Melnikov1968
Конечно, лучше быть стройным и умным, чем жирным и тупым.
+14
0
+14
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Вероника Терюшкова
Чужое тело - не твоё дело
+18
-6
+12
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Дмитрий Воронцов
Степанова нагло врет! Судя по статистике Росстата я регулярно занимаюсь спортом! Все мои 125 кг подтвердят это
+10
0
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Konstantin Meerov
жирным быть плохо
+8
-2
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Montenegro Serbian
В принципе она права.
Другое дело, что по своему опыту могу сказать: питаться правильно (мужчине) заметно дороже, чем быть на ПП и с готовкой больше заморочек.
Это не оправдание, канеш, но многие кушают более вредную еду, т.к не очень много зарабатывают и не так уж много времени на ПП
+11
-5
+6
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Назар Игорь
Ответ Montenegro Serbian
В принципе она права. Другое дело, что по своему опыту могу сказать: питаться правильно (мужчине) заметно дороже, чем быть на ПП и с готовкой больше заморочек. Это не оправдание, канеш, но многие кушают более вредную еду, т.к не очень много зарабатывают и не так уж много времени на ПП
Добавлю ещë - другой ритм жизни в больших городах. Вечная спешка, а правильное питание требует значительного времени на приготовления пищи. Гораздо проще и быстрее забежать в общепит и съесть фастфуд или бургер. Осознание придëт позже.
+7
-2
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Зубы Дзюбы
Ответ Олег Акимов
Удобно, когда поддержание физической формы входит в твою работу. А когда нужно потратить 2 часа на дорогу на работу и обратно + 8 часов отработать, зачастую сидя за компом, то поддерживать форму сложно.
А ещё дома семья, перед которой тоже есть обязательства ежедневные)
+5
-1
+4
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XXXVI
Ответ ubber
Нет, быть жиртрестом - позорно и вредно для здоровья.
Поверьте, тупость гораздо вреднее для здоровья, про стыд я вообще молчу, тут всё и так понятно.
+9
-5
+4
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Alexander2022
Ответ Александр Медведев
сейчас то что она не так написала? 🤦‍♂️ обозначила более чем известную проблему 🤷
Тем самым подтвердив, что цифры с отчётов Матыцина - сплошные фантазии))
+3
0
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Чиф
Вкусно и точка....
+2
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Валентин и ыч
Да чего уж там, всякий раз когда Вяльбе видит. Ещё и курит.
+3
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podkop09
так у нее мужик тоже с признаками ожирения
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OlegLawyer
Просто отвернись, идеальная ты наша
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R Air
Ответ Prokuror Prokurorov
Когда натыкаюсь на очередной пост, связанный со Степановой, у меня шок - как один человек может быть настолько омерзительным и отвратительным?
Она не одна такая. Тут ещё отсвечивают : свищев, роднина, терюшков, бывший биатлонист тихонов, матыцин и ещё по мелочи.
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R Air
Ответ Impeachman
Когда эта умственнно-отсталая уже имя себе сменит? Каждый раз когда вижу как она балаболит - перед глазами сразу же возникает её полная тёзка полоумная тётка с ютуба
а зачем ты её смотришь?
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DrDro
Ответ leikocyt
А что это за нормальные люди, позвольте спросить?
У них еще череп особенной формы.
Так один дядька 80 лет назад говорил...
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PolarBear
Поди Ваську Уткина встретила в метро где то
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Snow11
Да как она посмела !!! Это же все наши ( и ее в том числе) , родные, болельщики и любимые фан-клубы!!!))))))
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Великий Алонсо
Лучше быть холостяком, чем жить с такой бабищей как Степанова.
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PolarBear
Это она еще в американском метро не была
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