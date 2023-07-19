Вероника Степанова: «В метро или аэропорту у меня всегда шок – как много вокруг молодых людей с явными признаками ожирения»

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова озаботилась проблемой ожирения в России..

«Мы, лыжники, живем значительную часть времени в своем тесном мирке. Либо сами по себе «в лесу», либо на сборах пересекаемся с другими спортсменами – с легкоатлетами в Кисловодске, с хоккеистами в Раубичах и т. д.

От этого рождается чувство, что все такие, как мы – с упругими мышцами и спортивной походкой. Ложное чувство! Каждый раз, когда я оказываюсь в московском или питерском метро или даже в аэропорту, у меня культурный шок – как много вокруг молодых людей с явными признаками ожирения!

Похоже, что мне не одной кажется. «В Минздраве подсчитали, что за последние двадцать лет в России стало в шесть раз больше подростков с ожирением. Если в начале двухтысячных на 100 тысяч детей приходилось 150 человек с избыточным весом, то в последние годы – все 900… каждый год средний индекс массы тела у подростков прибавляет 1-2 процента».

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что среди ровесников (мне 22) дела еще хуже. Становясь совершеннолетними, уезжая от родителей, мы первым делом что делаем? Правильно – то, что мама пыталась запретить.

Сейчас уже десятилетний подросток (моя сестра, например) отлично знает, что основная причина ожирения – неправильное питание. Все эти лишние калории, получаемые с белым хлебом, булочками, бургерами, колбасой, конфетами, газировкой, чипсами…

А ведь помимо калорий, там есть такие «замечательные ингредиенты», как пищевые красители, ароматизаторы, консерванты, стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, антиокислители… Еще трансжиры и канцерогены. Ничего не забыла?

И все-таки мы продолжаем это есть. И толстеть. Просто некоторые это потом сгоняют тренировками, а другие нет.

Получается, кстати, не у всех», – написала .