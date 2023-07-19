Фанаты «Ференцвароша» скандировали «Русские – домой!» после вылета команды Черчесова из ЛЧ
Болельщики «Ференцвароша» призывали уволить Станислава Черчесова.
Напомним, команда под руководством российского специалиста вылетела из Лиги чемпионов, проиграв дома фарерскому «КИ Клаксвик» в 1-м раунде квалификации (0:3, первый матч – 0:0).
После матча фанаты венгерского клуба скандировали «Auf Wiedersehen» (с нем. – «До свидания» – Sports.ru) и «Русские – домой!»
Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны.
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