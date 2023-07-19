Фанаты «Ференцвароша» скандировали «Русские – домой!» после вылета команды Черчесова из ЛЧ

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Венгрия болельщики Ференцварош КИ Клаксвик Футбол

Болельщики «Ференцвароша» призывали уволить Станислава Черчесова.

Напомним, команда под руководством российского специалиста вылетела из Лиги чемпионов, проиграв дома фарерскому «КИ Клаксвик» в 1-м раунде квалификации (0:3, первый матч – 0:0). 

После матча фанаты венгерского клуба скандировали «Auf Wiedersehen» (с нем. – «До свидания» – Sports.ru) и «Русские – домой!»

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны. 

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69 комментариев

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Нежный Джохар
Так Стас австриец,какие проблемы?
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+89
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fc_champion
Не, ну так бездарно проSрать полу-любителям из 5й сотни рейтинга УЕФА - тоже надо умудриться.
+66
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+63
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Felp
Ответ Нежный Джохар
Так Стас австриец,какие проблемы?
скандировали «Auf Wiedersehen»😀
+49
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Кузбасс
Во-первых, не домой, а в родную служебную часть.
+31
-2
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unreality
У Стаса талант заставлять себя любить)
+24
-1
+23
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Криштиану Роналду
Опытный полевой командир Черчесов нанёс превентивный удар и первым отправил венгров домой.
+21
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Spaten
Тирольские напевы были?
+13
0
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Pucheslav
Ответ unreality
У Стаса талант заставлять себя любить)
К сожалению все фанаты кричавшие гадости про Стаса не влезут в душевую. Придётся полевому командиру предпринять отход на заранее запланированные позиции в РПЛ
+12
0
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Helge
Ответ Футбол, хоккей итд
А на что рассчитывали фанаты Ференцвароша, что их любимый клуб выиграет ЛЧ?!)) Пусть встают в очередь, сразу за ПСЖ....)
рассчитывали, что не вылетят от полупрофессионального клуба с острова в Северном море
+11
0
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Фарид Алекперов
Ответ fc_champion
Не, ну так бездарно проSрать полу-любителям из 5й сотни рейтинга УЕФА - тоже надо умудриться.
я не смотрел, но у меня есть подозрение, что футбол Черчесова столкнулся со своей ещё более силовой и простой -эффективной копией)
+11
0
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Helge
Ответ Ярик01
Поддерживаю и понимаю. Как человек с честью сам должен уйти в отставку
значит усатый не уйдет
+9
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azar800@mail.ru
Стас снова обделался
+10
-1
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Niels
Ответ Саша Stenilovski
что за уровень чемпионата Венгрии если чемпион от клуба с фарерских островов вылетает?
Там нормальный чемпионат,просто Стас поплыл. Пушкаш Академия спокойно бы прошел бы Клаксвик
+8
0
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Men77
"Я не русский" - Черчесов/Клаудиньо.
+10
-2
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Трент Резнор
Прогоняют Лысого
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Саша Stenilovski
что за уровень чемпионата Венгрии если чемпион от клуба с фарерских островов вылетает?
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SergggB
Ответ Алексей Ненахов
А русские домой , они по русски скандировали ?
По-русски
+7
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fbd
ВСЕГО ХОРОШЕГО! РУССКИЕ ИДУТ ДОМОЙ!
+6
-2
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Ярик01
Поддерживаю и понимаю.
Как человек с честью сам должен уйти в отставку
+3
0
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Сергей Сурков
Ответ Helge
Очередной позорный провал усатого тренеришки, кто-то ожидал другого? В любой команде, где бы он ни работал, всё заканчивалось одинаково
очередной провал? много их было ? напомни
+3
0
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f0mk4
Не вылетели из ЛЧ, а прошли в Лигу Конференций (вроде туда, да?)
+2
0
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Egg
Ответ Кузбасс
Во-первых, не домой, а в родную служебную часть.
Это во-вторых. Во-первых, нужно сказать "Здравствуйте".
+2
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Седьмой лепесток
Был на матче. Такого не слышал. Только «Auf Wiedersehen»
+2
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Writer 1
Ответ Фёдор Кузнецов
Под руководством Черчесова Ференцварош выиграл группу ЛЕ, взял золотой дубль, и вот так после первого провала гонят?
Так предыдущего уволили за небольшой спад вроде, не говоря уже о Реброве, который до группы ЛЧ, Штогер правда не вышел из группы ЛЕ, но она ещё сильнее была, чем у прошлой у Стаса была. А по качеству игру точно хуже, чем у обоих
+1
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Helge
Очередной позорный провал усатого тренеришки, кто-то ожидал другого? В любой команде, где бы он ни работал, всё заканчивалось одинаково
+5
-4
+1
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