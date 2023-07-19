«Зенит» хочет получить больше 50 млн евро за Малкома, чтобы отбить все траты за 4 года («Чемпионат»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Чемпионат.com Футбол

«Зенит» хочет получить больше 50 миллионов евро за трансфер Малкома.

Ранее сообщалось, что в трансфере полузащитника петербуржского клуба заинтересован «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. 

«Сумма отступных в контракте бразильца больше 50 млн евро, а клуб хочет отбить все траты на игрока за четыре года.

Так что продавать хотят дороже 50 миллионов», – заявил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией. 

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40 комментариев

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Дмитрий
А кто Зареме вернет ее слезы?
+94
-19
+75
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Damien King
Стоимость еды посчитали, которую он на базе и сборах ел?
+39
-8
+31
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Caniball
Ответ Дмитрий
А кто Зареме вернет ее слезы?
Так Федун, сколько бабок в нее влил.
Всем бы так плакать.
+17
-3
+14
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EVERGREEN
если продадут, то не рассказывайте этого московским бабушкам со спортса
+39
-28
+11
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Дмитрий9779
Ох уж эти источники знакомые с ситуацией😁.
Отступные 60,как здесь писали.
+11
-5
+6
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MAXIMum1
Вполне здравый подход. Правильно Зенит делает.
+7
-1
+6
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Алексей Гусев
Ответ EVERGREEN
если продадут, то не рассказывайте этого московским бабушкам со спортса
а дедушкам можно?)))
+8
-5
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Злодей Спб
Надо еще аренду жилья компенсировать и коммунальные услуги - он мылся в душе по часу.
+3
0
+3
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Dimario
Арабам можно и за 60 толкнуть.
там горшочек совсем не варит.
+4
-2
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Дмитрий
Ответ Caniball
Так Федун, сколько бабок в нее влил. Всем бы так плакать.
Этого мало. Ее душа бездонная вселенная!
+3
-1
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Ivchev
Это будет, супер сделка. Столько пользы принёс, и вернет все деньги.
+4
-3
+1
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Dmitry10
Ответ EVERGREEN
если продадут, то не рассказывайте этого московским бабушкам со спортса
Рад за Зенит, если удасться сделку осуществить, но «московским бабушкам со спортса» наверное лучше рассказать, как на каждый такой единичный трансфер, клуб дико минусует из сезона в сезон - так, что чемпионство ежегодное, это минимум того, что они должны само собой забирать постоянно. Помню смотрел на трансфермаркте историю баланса за каждый сезон (это ещё без агентских и зп, которые тоже сказочных масштабах распределяются) - Зенит на уверенном первом месте по минусам идёт, поэтому подобные трансферы не особо меняют положение дел. Хотя и лишними конечно не будут при всей неоднозначности растрат.
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kokakoka
Ответ Artur Pokachevski
вроде новость про Зенит, а комменты о Спартаке. Почему так?
Вроде новость про Зенит, а пришёл комментировать болельщик Спартака. Почему так?
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Алексей Гусев
Ответ Caniball
Так Федун, сколько бабок в нее влил. Всем бы так плакать.
...в смысле в интервью.
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Spiker1606
Просто меня удивляют люди, которые думают, что продажа Малкома за 50 это круто.
Повтори это ещё пять раз.
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Spiker1606
Малком в Барселоне получал 8 млн евро, а в Зените 11 млн евро. Или ты веришь сказкам, что он в Зените получал 6 млн евро? Его купили за 40 млн, 44 млн зарплата за 4 года. Так в чём зачёт?
Пластинку заело?
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Deca
Ответ Злодей Спб
Надо еще аренду жилья компенсировать и коммунальные услуги - он мылся в душе по часу.
ну ты и Злодей )
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Kit244098
Я же говорил год назад, что игроки, способные попадать по мячу, из первенства нашей водокачки, скоро разбегутся. Так оно и выходит. Останутся лишь братушки да нунеймные латиносы. И ещё Промес с Влутом. Которым просто бежать некуда))
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Andrey Yaroslavtsev
Отбить можно,наверное, почки (кому-нибудь) или мясо. А тут компенсировать?
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Анна Балабанова
ну че,давайте предположения свои?купят не купят???
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al
Съесть то он съест, да кто ж ему даст?..
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.ru
Зенит хочет чтобы Малком ушёл к арабам совсем отбитым...
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Казанский парень
Уже можно его в фэнтези менять?
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z3yjyzh29x
Зачет, если так и выйдет
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Зелёный гопник
Надо просить 150 мультов.
Так как за Нереса хотят 100 😅
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