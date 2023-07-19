«Зенит» хочет получить больше 50 млн евро за Малкома, чтобы отбить все траты за 4 года («Чемпионат»)

«Зенит» хочет получить больше 50 миллионов евро за трансфер Малкома.

Ранее сообщалось, что в трансфере полузащитника петербуржского клуба заинтересован «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.

«Сумма отступных в контракте бразильца больше 50 млн евро, а клуб хочет отбить все траты на игрока за четыре года.

Так что продавать хотят дороже 50 миллионов», – заявил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

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