  • Футболистка сборной России Куропаткина мало пользовалась интернетом в КНДР: «Понравился информационный детокс. Оказывается, если не сидишь в соцсетях – ничего критичного не происходит»
26

Футболистка сборной России Куропаткина мало пользовалась интернетом в КНДР: «Понравился информационный детокс. Оказывается, если не сидишь в соцсетях – ничего критичного не происходит»

Вероника Куропаткина: понравился информационный детокс в КНДР.

Футболистка сборной России и «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала, как пользовалась интернетом в КНДР.

Женская сборная России провела два товарищеских матча с северокорейской национальной командой (2:5, 1:1). 

«Мы жили в классическом отеле. Быт – как в любой другой командировке. Естественно, не было связи и интернета, однако это известный факт. В холле отеля можно было купить доступ к Wi-Fi: 10 минут – за 2 доллара. Первые несколько дней я вообще не пользовалась этой функцией, потом заходила на 10-20 минут в день – поддерживать связь с близкими.

Этот информационный детокс мне понравился. Оказывается, если ты не сидишь в социальных сетях – ничего критичного не происходит. За это время я успела прочитать книгу и разгрузить голову, а самое классное – мы очень много общались в команде.

Я знаю, что хоккеист Артемий Панарин уже два года пользуется кнопочным телефоном и решает все нужные вопросы (оплатить счета, командный чат, бытовые дела) по планшету. Давно задумывалась, не попробовать ли так же. После такого «безинтернетного» опыта в Корее желание увеличилось», – сказала Куропаткина.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
