  • Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз»
Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз»

Жоан Лапорта: президенты могут занимать свой пост два срока подряд, не более.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не будет баллотироваться на третий срок подряд. 

Лапорта занимает свой пост с 2021 года. Следующие выборы пройдут в 2026-м.

«Когда мы проведем выборы? Когда придет время, в период с 15 марта по 15 июня. В конце января мы выберем наилучшую дату для клуба. Сейчас мы сосредоточены на повседневном управлении клубом, мы прежде всего думаем о команде.

Мы пока не знаем [дату выборов]. Нам нужно посмотреть, как команда выступит в Кубке и Ла Лиге. Избирательный процесс создает для клуба некоторый стресс. Мы не хотим навредить команде.

Я не буду таким, как Путин или Мадуро. Президенты могут занимать свой пост два срока подряд, но не более. Я мог бы баллотироваться еще раз, но не планирую этого делать. Это было бы неприемлемо», – сказал Лапорта. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
