Олег Матыцин: «Первая задача спорта – обороноспособность страны, ее граждане должны быть сильными, морально и физически подготовленными»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Олег Матыцин назвал обороноспособность страны первой задачей спорта.

«Сегодня спорт должен быть основой идеологии здорового стабильно развивающегося общества страны победителей.

Три основные задачи, которые должен решать спорт: первая – обороноспособность страны, ее граждане должны быть сильными, морально и физически подготовленными.

Вторая – трудоспособность граждан, которые в полной мере смогут реализовать интеллектуальные способности и профессиональные качества.

Третья – детоспособность: у здоровых людей рождаются здоровые дети. Наша работа как государственного органа управления способствует решению триединой задачи», – сказал министр спорта РФ.

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74 комментария

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Ебздрогыч
Во всем мире спорт - это развитие здоровья людей, у нас - подготовка к войне. Все как обычно
+135
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Охладите траханье
Тогда почему спортсмены не на фронте? почему вместо участника путинга большунова на передовой умирают те, кому эта война не нужна?
+92
0
+92
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Человек_Легенда
А я думал спорт, это прежде всего свое собственное здоровье, получение удовольствие от процесса и заряд положительных эмоций. А это оказывается прежде всего, чтобы страну оборонять.

Пойду лучше еще пивка куплю
+62
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SadButTrue
Йозеф Геббельс: «У нашего спорта есть только одна задача — укрепить характер немецкого народа, его боевой дух и чувство товарищества, необходимые для сражения за будущее Германии».
+48
0
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MaXoN91
Исинбаева чью оборону держит ?
+44
0
+44
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ТумбаЮмба
Ответ MaXoN91
Исинбаева чью оборону держит ?
Исинбаева открыла западный фронт !
+40
0
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DMBS
это прямо косплей одной страны образца 1930-х - начала 1940-х годов
+39
0
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Redmurza
К слову, количество извилин господина министра соответствует количеству задач
+29
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burefan
Ответ Александр Колосов
Походу скоро наступят темные времена, раз уже человек из госдумы так напрямую говорит
эти клоуны говорят то что пока в тренде, т.к. боятся потерять место и кормушку. увидишь, что когда все изменится эти флюгеры поменяют свою точку зрения, если их конечно раньше не посадят
+28
-1
+27
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Kostjke
Рожайте детей натуралов, следите за их здоровьем, отдайте в спорт, взамен груз 200 😮‍💨
+25
0
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Джанлука Нальюка
Ответ ТумбаЮмба
Исинбаева открыла западный фронт !
Высадилась на канарах
+19
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Александр Колосов
Походу скоро наступят темные времена, раз уже человек из госдумы так напрямую говорит
+17
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Ярик01
Ответ DMBS
это прямо косплей одной страны образца 1930-х - начала 1940-х годов
Да давно. Даже в обосновании "искусственного государства и нации" не стеснялись дословно списывать с речи Адольфа о Чехословакии, не говоря о плебисците в Австрии и многом другом.
+16
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Ирина Иванова
Прочитала заголовок и решила, в качестве шутки, в список приоритетных задач спорта добавить "фертильность". Оказалось, что министр всерьёз включил её в современную идеологическую триаду.
+15
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YOKODZUMA
Ответ Охладите траханье
Тогда почему спортсмены не на фронте? почему вместо участника путинга большунова на передовой умирают те, кому эта война не нужна?
Кому она вообще нужна то?
+14
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Адриана
Ужас, какой же бред он говорит, попахивает настоящим фашизмом. Всегда думала, что у спорта совсем другие задачи. С такими задачами Олимпиады в этом веке не видать.
+13
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Игорь М.
Сказочный #######!
+11
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rmn
Ответ Александр Колосов
Походу скоро наступят темные времена, раз уже человек из госдумы так напрямую говорит
Скоро наступят?)))
+12
-1
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marcusdi
Что то это отдаленно мне напоминает. Вот только на свою "Олимпию" нет ни ума, ни таланта.
+10
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maks44
Что на самом деле имел в виду Матыцин:
обороноспособность - агрессивность;
трудоспособность - покорность;
детоспособность - воспроизводство "мяса" для войны.
+10
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Владимир Данилов
У него все три пункта противоречат друг другу. Какие у "морально подготовленного" к обороне "страны победителей" могут быть интеллектуальные способности, а тем более - здоровые дети, если его воспитывают убивать и быть убитым?
+10
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Alexander2022
Психоз, которому нет конца и края
+9
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Владимир Данилов
Ответ Охладите траханье
Тогда почему спортсмены не на фронте? почему вместо участника путинга большунова на передовой умирают те, кому эта война не нужна?
А кто тогда на следующий путинг придёт, ты подумал? Так что всё верно: лояльных бюджетников держать в городах для картинки, а остальных можно и на "почётную службу по контракту". Их убыль по телевизору не заметна, в отличие от возможных проплешин на трибунах "Лужников".
+9
0
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Olga.t
По словам министра, граждане должны быть готовы воевать, не болеть и работать на обороноспособность государства и рожать как можно больше здоровых детей, желательно мальчиков.
А как будут жить граждане, их уровень жизни, их мечты и желания вообще государству неинтересны. Не думайте ни о чем, государство всё решит за вас.
Цинизм зашкаливает.
+8
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Nikolay Kozlov
Ответ MaXoN91
Исинбаева чью оборону держит ?
Уничтожает вкусные европейские продукты путем из съедения, чем ослабляет оборону НАТО. Каждый важен на своем месте!
+7
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