Олег Матыцин: «Первая задача спорта – обороноспособность страны, ее граждане должны быть сильными, морально и физически подготовленными»
Олег Матыцин назвал обороноспособность страны первой задачей спорта.
«Сегодня спорт должен быть основой идеологии здорового стабильно развивающегося общества страны победителей.
Три основные задачи, которые должен решать спорт: первая – обороноспособность страны, ее граждане должны быть сильными, морально и физически подготовленными.
Вторая – трудоспособность граждан, которые в полной мере смогут реализовать интеллектуальные способности и профессиональные качества.
Третья – детоспособность: у здоровых людей рождаются здоровые дети. Наша работа как государственного органа управления способствует решению триединой задачи», – сказал министр спорта РФ.
Пойду лучше еще пивка куплю
обороноспособность - агрессивность;
трудоспособность - покорность;
детоспособность - воспроизводство "мяса" для войны.
А как будут жить граждане, их уровень жизни, их мечты и желания вообще государству неинтересны. Не думайте ни о чем, государство всё решит за вас.
Цинизм зашкаливает.