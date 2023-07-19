«Барса» подписала хавбека «Жироны» Ромеу на 3 года. Отступные – 400 млн евро

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«Барселона» объявила о переходе хавбека «Жироны» Ориоля Ромеу.

Каталонцы подписали с 31-летним испанцем 3-летний контракт, отступные – 400 млн евро.

Ромеу – воспитанник «Барселоны», также выступал за «Валенсию», «Штутгарт», «Саутгемптон», в составе «Челси» в 2012 году стал победителем Лиги чемпионов.

Сообщалось, что «блауграна» заплатит за Ромеу 5-6 млн евро и бонусы. В рамках сделки в «Жирону» перейдет Пабло Торре, его аренда будет рассчитана на один сезон.

Изображение: fcbarcelona.com

67 комментариев

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Strawberry Dictator
1. Барсе необходим опорник, сейчас в составе их нет.
2. У Барсы специфические требования к опорникам.
3. Нико условно можно считать опорником, но даже если он никуда не уйдёт, то оставаться на весь сезон с одним Нико крайне опасно и безрассудно.
4. В условиях ограниченных финансов и сложностей с регистрацией (в совокупности с вышеперечисленными факторами) это неплохое подписание для глубины состава.

Все остальное лирика.
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+29
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blaugrano
Ответ Alexander Baranov
Ужас, подписали бревно
Ну а что делать? Крутятся как могут.
+32
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2vdhrvmmzf
Через полгода-год будут не знать куда его деть
+24
-6
+18
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Alexander Baranov
Ужас, подписали бревно
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hiper26
Госпади, какие отступные!?:)))
+11
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Денис Давыдов
Ответ Donald Subanov
Запомните мои слова, этот парень удивит всех. Как в свое время Паулиньо
Паулиньо не был бревном 😆
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Денис Давыдов
Да могли и 10 прописать, все равно никто не забрал и за эту сумму 🤣
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Eziiko
Ответ flowhal
Если заиграет, будет супер. Если не заиграет, то не страшно, потеряли немного и контракт не долгий
Да не долгий,всего лишь 3 года
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паяльная лампа
Ответ Donald Subanov
Запомните мои слова, этот парень удивит всех. Как в свое время Паулиньо
уверен, что не провалится, но прям чтобы удивил, как паулиньо, думаю вряд ли, все таки он не прошел даже в нынешнюю сборную
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Strawberry Dictator
Ответ Mayer
В опорной зоне будут играть Френки и Илкай, второй глубже. Не знаю, что ему там обещал Хави, но это единственная зона, где он необходим кровь из носу. Ромеу для очень глубокой ротации и потенциальных трофеев в копилку. Вопрос с вингерами... кого-то уже надо было слить, иначе при двух "опорниках", Гааи и Педри на поле не сильно умещаются, разве что кто-то из них идёт на фланг.
Гави половину сезона отыграл на фланге, он там слабее, но играть может. Игроков сейчас слишком много конечно, как минимум Кессье и кого-то ид пары Фати/Ферран нужно продавать. И шлак в защите - Лангле, Дест, и пр.
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NartApsua
Мда, вот тебе и Субименди с Киммихом(
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AlistarOvereem
Ответ Donald Subanov
Запомните мои слова, этот парень удивит всех. Как в свое время Паулиньо
Странное сравнение, Паулиньо покупали за 40 млн. У него был один полный хороший сезон в Тоттенхеме, до перехода в Китай. Это солидная сумма в 17 году.
Конечно, Паулиньо удивил на фоне трансферов Дембеле и Коутиньо. Но сравнивать с Ромеу…
И чем он должен удивить? Паулиньо знали, что может играть на самом высоком уровне по АПЛ. Ромеу во всех командах делал черновую работу на очень среднем уровне. Очевидно, что покупка для ротации, если Барса планирует бороться за трофеи, нужна скамейка.
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Strawberry Dictator
Ответ Russian Horse
Кессье покупался для чего?
Взяли свободным агентом. Думаю чтобы перепродать потом, он неплохой игрок, но вообще не вписывается.
+1
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Абдулов Алексей
Ответ Eziiko
Сейчас умники начнут писать про отступные,неужели они до сих пор не поняли?:)
Писать ничего не буду. Скорее вызову пояснительную бригаду.
+1
0
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fellx
Ответ Eziiko
Сейчас умники начнут писать про отступные,неужели они до сих пор не поняли?:)
Пролистал комменты, про отступные написал только один "умник" и причем первым. И это ты
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Russian Horse
Ответ Strawberry Dictator
1. Барсе необходим опорник, сейчас в составе их нет. 2. У Барсы специфические требования к опорникам. 3. Нико условно можно считать опорником, но даже если он никуда не уйдёт, то оставаться на весь сезон с одним Нико крайне опасно и безрассудно. 4. В условиях ограниченных финансов и сложностей с регистрацией (в совокупности с вышеперечисленными факторами) это неплохое подписание для глубины состава. Все остальное лирика.
Кессье покупался для чего?
+1
0
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Eziiko
Ответ flowhal
думаю это будет дешевле, чем 2 месяца контракта Де Йонга
Трансфер скорее такой нейтральный,для ротации пойдёт
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Адилет Асанкожоев
Ответ Eden Hazard
400 млн отступных за Ромеу - это тоже чтоб никто не посягнул и как не заплатил лямов 200 нежданом?)
Придумали как легализовать 400 миллионов просто
+1
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ответ GuruFutbola
Перепись васянов началась Первый пошел)
Ты главный васян на спортсе
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Ничего Смешного
Брейтуэйт часть вторая
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Mayer
Ответ Russian Horse
Кессье покупался для чего?
Кессье бокс, он не опорник и не обладает таким виденьем поля, как нужный Барсе на этой позиции игрок. Гюндоган обладает
+1
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Vladislav Asadullin
Не уровень вылетевшего Саутгемптона, но уровень победителя Ла Лиги. Ок.
+1
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Тони Каскарино
🤣🤣🤣400 млн отступные, за Ромеу?
Феерично!
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Jonny Babka
Ахаха зачем нужно это днище,отступные улыбнули,400 млн евро за игрока который и 10 не стоит
+3
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Serdida Orayew
отступные всего то 400??? та его блин за 10 лямов никто не купит
+2
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