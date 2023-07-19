«Барса» подписала хавбека «Жироны» Ромеу на 3 года. Отступные – 400 млн евро
«Барселона» объявила о переходе хавбека «Жироны» Ориоля Ромеу.
Каталонцы подписали с 31-летним испанцем 3-летний контракт, отступные – 400 млн евро.
Ромеу – воспитанник «Барселоны», также выступал за «Валенсию», «Штутгарт», «Саутгемптон», в составе «Челси» в 2012 году стал победителем Лиги чемпионов.
Сообщалось, что «блауграна» заплатит за Ромеу 5-6 млн евро и бонусы. В рамках сделки в «Жирону» перейдет Пабло Торре, его аренда будет рассчитана на один сезон.
Изображение: fcbarcelona.com
2. У Барсы специфические требования к опорникам.
3. Нико условно можно считать опорником, но даже если он никуда не уйдёт, то оставаться на весь сезон с одним Нико крайне опасно и безрассудно.
4. В условиях ограниченных финансов и сложностей с регистрацией (в совокупности с вышеперечисленными факторами) это неплохое подписание для глубины состава.
Все остальное лирика.
Конечно, Паулиньо удивил на фоне трансферов Дембеле и Коутиньо. Но сравнивать с Ромеу…
И чем он должен удивить? Паулиньо знали, что может играть на самом высоком уровне по АПЛ. Ромеу во всех командах делал черновую работу на очень среднем уровне. Очевидно, что покупка для ротации, если Барса планирует бороться за трофеи, нужна скамейка.
Феерично!