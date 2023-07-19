«Барселона» объявила о переходе хавбека «Жироны» Ориоля Ромеу.

Каталонцы подписали с 31-летним испанцем 3-летний контракт, отступные – 400 млн евро.

Ромеу – воспитанник «Барселоны», также выступал за «Валенсию», «Штутгарт», «Саутгемптон», в составе «Челси» в 2012 году стал победителем чемпионов.

Сообщалось, что «блауграна» заплатит за Ромеу 5-6 млн евро и бонусы. В рамках сделки в «Жирону» перейдет Пабло Торре, его аренда будет рассчитана на один сезон.

Изображение: fcbarcelona.com