Менди перешел в «Лорьян». Экс-защитник «Ман Сити» не играл 2 года из-за обвинений в изнасилованиях
Бенжамен Менди подписал контракт с «Лорьяном».
28-летний защитник присоединился к «Лорьяну» на правах свободного агента после истечения контракта с «Манчестер Сити». Соглашение с французским клубом рассчитано на 2 года.
Стоит отметить, что после официального объявления о трансфере официальный сайт клуба перестал открываться, не справившись с нагрузкой.
Бенжамен Менди не выходил на поле с августа 2021 года. После предъявления защитнику обвинений в нескольких эпизодах сексуального насилия «Манчестер Сити» отстранил его. Менди был заключен под стражу и освобожден под залог в январе 2022 года, после чего провел полгода под домашним арестом. В июле 2023 года Менди были сняты все обвинения.
Ого, с Бенжамена Менди сняли все обвинения! Он не играл почти два года
сразу в Лигу 1
на былой уровень конечно вряд ли вернется,но думаю еще поможет