Менди перешел в «Лорьян». Экс-защитник «Ман Сити» не играл 2 года из-за обвинений в изнасилованиях

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Лорьян Бенжамен Менди Футбол

Бенжамен Менди подписал контракт с «Лорьяном».

28-летний защитник присоединился к «Лорьяну» на правах свободного агента после истечения контракта с «Манчестер Сити». Соглашение с французским клубом рассчитано на 2 года. 

Стоит отметить, что после официального объявления о трансфере официальный сайт клуба перестал открываться, не справившись с нагрузкой.

Бенжамен Менди не выходил на поле с августа 2021 года. После предъявления защитнику обвинений в нескольких эпизодах сексуального насилия «Манчестер Сити» отстранил его. Менди был заключен под стражу и освобожден под залог в январе 2022 года, после чего провел полгода под домашним арестом. В июле 2023 года Менди были сняты все обвинения.

Ого, с Бенжамена Менди сняли все обвинения! Он не играл почти два года

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31 комментарий

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madaev
Телки лишили мужика требла, но заменили тройничком
+32
-2
+30
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ulanov.vladislav95@list.ru
неплохо
сразу в Лигу 1
на былой уровень конечно вряд ли вернется,но думаю еще поможет
+17
-1
+16
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Marcus-light
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
неплохо сразу в Лигу 1 на былой уровень конечно вряд ли вернется,но думаю еще поможет
Кокорин даже лучше заиграл
+15
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+15
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Александр Колосов
Эпичный слив карьеры. Вместо требла и огромной зп игра во второсортном чемпионате за слабую команду. Будет примером для молодняка, не надо связываться со шкурами, если не женат и хочешь секса, закажи эскортницу из элитного агентства, деньги позволяют.
+10
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Александр Колосов
Ответ riverman1980
что мешает эскортнице написать заявление, что ее изнасиловали?
Я уточнил, что из элитного агентства. А такие компании дорожат репутацией и гарантируют конфиденциальность. Если эскортница взбрыкнет, агенство само порешает вопросы, не доводя дело до суда
+6
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Игровой канал Вулкан
Ответ riverman1980
что мешает эскортнице написать заявление, что ее изнасиловали?
В том, что она эскортница
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Егор Егор
Ответ pulyalke
не играл 2 года из-за СНЯТЫХ обвинений в изнасилованиях)) анна угомонись))
По-моему вы докапываетесь до мышей. Не вижу никакой разницы, из-за обвинений или из-за снятых обвинений, тем более что про снятые есть в тексте.
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Islam Gasanov
Все девушки из Лорьяна начинают сезон охоты)
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Лёха Жданчик
Ответ riverman1980
что мешает эскортнице написать заявление, что ее изнасиловали?
договор на оказание услуг!
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riverman1980
Ответ Александр Колосов
Эпичный слив карьеры. Вместо требла и огромной зп игра во второсортном чемпионате за слабую команду. Будет примером для молодняка, не надо связываться со шкурами, если не женат и хочешь секса, закажи эскортницу из элитного агентства, деньги позволяют.
что мешает эскортнице написать заявление, что ее изнасиловали?
+4
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Трент Резнор
С возвращением, Бен. К шкурам теперь ходи с камерой и проси чек.
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pulyalke
не играл 2 года из-за СНЯТЫХ обвинений в изнасилованиях)) анна угомонись))
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nikitosdaipoltos
Ответ Marcus-light
Кокорин даже лучше заиграл
Где он лучше заиграл?) В чемпионате Кипра?)
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che kaif
Ответ Александр Колосов
Эпичный слив карьеры. Вместо требла и огромной зп игра во второсортном чемпионате за слабую команду. Будет примером для молодняка, не надо связываться со шкурами, если не женат и хочешь секса, закажи эскортницу из элитного агентства, деньги позволяют.
Второсортный чемпионат?! Закусывайте там
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Алексей Куликов
Ответ Александр Колосов
Эпичный слив карьеры. Вместо требла и огромной зп игра во второсортном чемпионате за слабую команду. Будет примером для молодняка, не надо связываться со шкурами, если не женат и хочешь секса, закажи эскортницу из элитного агентства, деньги позволяют.
как будто с сотрудницей из элитного агенства всё безопасно.
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Любезный Коссутий
Ответ Дядя ТУРА
народ, а сити эти 2 года ему платил ЗП или нет?
скорее всего нет.
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Mr. Voronoi
Ман Сити не хотят выпустить заявление с извининениями и намерениями помочь засудить всех, кто ложно обвинял его?
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Seoul Candy
Ответ pulyalke
не играл 2 года из-за СНЯТЫХ обвинений в изнасилованиях)) анна угомонись))
Женская солидарность))
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Жирный Лукаку
Ответ nikitosdaipoltos
Где он лучше заиграл?) В чемпионате Кипра?)
После АПЛ Лига1 как чемпионат Кипра
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Юрий Поляков
Ещё покажет себя ! 28 лет для лиги 1 топ 🔝
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abrusevshii chechen
Об похождениях Менди, будут снимать комедии
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Islam Gasanov
А так не плохой вариант реанимировать свою карьеру в клубе середняке можно восстанавливать постепенно свою форму
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Евгений Вырныгаев
Просто желаю парню снова получать удовольствие от футбола. А то как-то непривычно, что в Европе почти не осталось Менди. Эдуар - в СА, Ферлан - хандрит в Реале. Удачи, Бенджамин!
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Стэн Смит
Мог бы в Спартак перейти, чтобы больше проблем не было))
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Destro7451
удачи, Бенджамен!
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