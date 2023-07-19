Менди перешел в «Лорьян». Экс-защитник «Ман Сити» не играл 2 года из-за обвинений в изнасилованиях

Бенжамен Менди подписал контракт с «Лорьяном».

28-летний защитник присоединился к « » на правах свободного агента после истечения контракта с « ». Соглашение с французским клубом рассчитано на 2 года.

Стоит отметить, что после официального объявления о трансфере официальный сайт клуба перестал открываться, не справившись с нагрузкой.

Бенжамен Менди не выходил на поле с августа 2021 года. После предъявления защитнику обвинений в нескольких эпизодах сексуального насилия «Манчестер Сити» отстранил его. Менди был заключен под стражу и освобожден под залог в январе 2022 года, после чего провел полгода под домашним арестом. В июле 2023 года Менди были сняты все обвинения.

Ого, с Бенжамена Менди сняли все обвинения! Он не играл почти два года