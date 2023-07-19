Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
FIG допустила россиян до международных соревнований соревнований в нейтральном статусе.
«Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Беларуси в мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с РФ или Беларусью, национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», – говорится в заявлении организации.
Спортсмен, желающий получить статус индивидуального нейтрального атлета, должен подать в FIG заявку в соответствии со специальными правилами.
Если статус будет одобрен, спортсмен сможет выступать на соревнованиях под эгидой FIG с 1 января 2024 года.
Решение о допуске на Олимпийские игры будет принимать Международный олимпийский комитет, сообщает пресс-служба FIG.
Это как вообще?
В FIG помимо спортивной гимнастики входят ещё и художественная, и акробатика, и паркур, и аэробика, и прыжки на батуте, двойном минитрампе, акробатической дорожке.