Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Прыжки на батуте FIG сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

FIG допустила россиян до международных соревнований соревнований в нейтральном статусе.

«Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Беларуси в мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с РФ или Беларусью, национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», – говорится в заявлении организации. 

Спортсмен, желающий получить статус индивидуального нейтрального атлета, должен подать в FIG заявку в соответствии со специальными правилами. 

Если статус будет одобрен, спортсмен сможет выступать на соревнованиях под эгидой FIG с 1 января 2024 года. 

Решение о допуске на Олимпийские игры будет принимать Международный олимпийский комитет, сообщает пресс-служба FIG. 

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25 комментариев

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Линолеум
Ща от полтавы до львива зарево будет
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justbored
"без какой-либо связи с РФ или Беларусью"

Это как вообще?
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HaLaVa666
Думаете наше руководство Юнармии допустят до соревнований?) ну-ну
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Savardus
Время только июль, а тут уже подарки на новый год раздают
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serginn
Надо ехать.
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Ярик01
Ответ serginn
Надо ехать.
Куда. С января допуск )
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Михаил Пригода
Нагорного не будет, да он сейчас и не лучший гимнаст в России, ушёл в свою политику, да и Даша недавно родила, сейчас должен уже начинать править в российской гимнастике Даниел Маринов, но и тот отличился с поддержкой Куляка, а мог бы выступать на международных соревнованиях в будущем, да он и так мог, болгарское гражданство есть, мог бы туда перейти, тем более молод
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justbored
Ответ WERT1985
Как беженец)
лучше поделитесь секретом как по триста лайков за коммент срубать. киевская прописка обязательна? ))
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Денис Давыдов
Ответ Линолеум
Ща от полтавы до львива зарево будет
С чего вдруг, если из России никого не отпустят
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serginn
Ответ Ярик01
Куда. С января допуск )
В Париж!
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WERT1985
Ответ Линолеум
Ща от полтавы до львива зарево будет
Могло бы быть зарево, если б всез сильнейшие россиян допустили. А так Нагорного и всех кто хочет иметь доступ к кормушке не будет скорее всего. Тут же все зависит от нюансов. Одно дело просто нейтральный статус, другое дело не иметь никакого отношения к Федерации или как там прописано. Так что новость пока ни о чем. Вот с января и будет видно
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justbored
Ответ brig_Mercury
И как они это видят в реальном мире, а не на бумаге?
никак. поэтому и предлагают.
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viewerigo
Ответ WERT1985
Могло бы быть зарево, если б всез сильнейшие россиян допустили. А так Нагорного и всех кто хочет иметь доступ к кормушке не будет скорее всего. Тут же все зависит от нюансов. Одно дело просто нейтральный статус, другое дело не иметь никакого отношения к Федерации или как там прописано. Так что новость пока ни о чем. Вот с января и будет видно
На Нагорном свет клином не сошёлся.
В FIG помимо спортивной гимнастики входят ещё и художественная, и акробатика, и паркур, и аэробика, и прыжки на батуте, двойном минитрампе, акробатической дорожке.
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Ярик01
Ответ serginn
В Париж!
В Париж в любой месяц надо ехать) если деньги есть)
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Гусеконь
Европейцев тоже допустили в нейтральном статусе?
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den70
А когда отбор на ОИ заканчивается, в октябре?
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Георгий Михеев
О у меня коменты заработали -) А так вряд ли кого допустят в итоге они все в динаме и конине числятся.
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Atsuktuvas
Комментарий удален пользователем
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