Малком будет получать 18 млн евро в год в случае перехода в «Аль-Хилаль». Контракт – до 2026-го (Николо Скира)
Хавбек «Зенита» Малком будет получать 18 млн евро в год в случае перехода в «Аль-Хилаль».
26-летний игрок близок к трансферу в саудовский клуб, для него подготовлен контракт до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.
Ранее стало известно, что «Зенит» запрашивал за Малкома 50 млн евро.
По цветовому признаку например - Редс, Грин, Блу и т.д.
даже ради командных сборов
Это ж на сколько нужно упасть на дно, чтобы продажа лидера Зенита была главным трансферным успехом их любимого клуба в межсезонье.
А клуб продолжает зарабатывать деньги, продавая своих звёзд дороже чем купили: начали с продажи Халка, потом Паредес, теперь Малком. Осталось научиться ещё средних игроков продавать дороже закупки)) мб благодаря бразильцам получится
А пока верьте на слово, за эти же 10 лет Зенит заработал от участия в ЛЧ и ЛЕ 215 млн евро.
И этот ваш минус схлопывается в 0.
Не вижу ни одного противоречия.
Там же были слова о том, что готовы уйти если предложение устроит клуб.
Причем, заметь, саудиты сейчас берут Телеса из МЮ и Малкома, которые играли за Бразилию недавно. Не удивлюсь, если их в сборную для этого и вызвали пару недель назад.
Ну есть она. Что-то в районе 7-9 млрд рублей.
Для выплаты ЗП есть Газпром.