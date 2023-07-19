Малком будет получать 18 млн евро в год в случае перехода в «Аль-Хилаль». Контракт – до 2026-го (Николо Скира)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

Хавбек «Зенита» Малком будет получать 18 млн евро в год в случае перехода в «Аль-Хилаль».

26-летний игрок близок к трансферу в саудовский клуб, для него подготовлен контракт до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что «Зенит» запрашивал за Малкома 50 млн евро.

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94 комментария

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Ответ Ivan Petrov
За 18 лямов Малком уже бежит сверкая пятками и футболку зенита в месте с паспортом Миллера в мусорный бак выкинул
да любой игрок из нашего чемпионата побежит на эту зарплату, но смешнее другое, ровно позавчера новости выходили о зенитовцах, как они счастливы в зените и готовы оставаться...
+105
-20
+85
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dr. cage
Может кто-то подтянет локализатора старого доброго ПЕСа, и всем этим Аль-Насрам, Хилалям, Иттихадам дадут удобные европейские названия?
По цветовому признаку например - Редс, Грин, Блу и т.д.
+84
-8
+76
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Ivan Petrov
За 18 лямов Малком уже бежит сверкая пятками и футболку зенита в месте с паспортом Миллера в мусорный бак выкинул
+75
-35
+40
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Владимир Самсонов
Вот саудовцы и обратили внимание на нашу лигу.
+30
-2
+28
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2vdhrvmmzf
Ответ Второй эксперт
Запасной Барселоны - лучший игрок ЧР - 18 млн в Аль-Хиляль. Карьера движется по нарастающей. Или нет?)
По финансовой нарастающей если только
+26
-6
+20
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Второй эксперт
Запасной Барселоны - лучший игрок ЧР - 18 млн в Аль-Хиляль. Карьера движется по нарастающей. Или нет?)
+21
-3
+18
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Kabardinka
Ответ Владимир Самсонов
Вот саудовцы и обратили внимание на нашу лигу.
Только главный актив пока не видят, Дзюбу .
+17
-2
+15
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Иван Дорн
ЦСКА просто необходимо сделать ответочку, и перехватить Малкома
+16
-2
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мистер бин
Рекорд для россиянина.
+17
-3
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Болельщик Биатлона
Ответ </c/>
да любой игрок из нашего чемпионата побежит на эту зарплату, но смешнее другое, ровно позавчера новости выходили о зенитовцах, как они счастливы в зените и готовы оставаться...
то ли дело Промес, ни за какие мильоны не покинет родимую Тарасовку
даже ради командных сборов
+17
-4
+13
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schwein
Я тут зашел в телегу Миши Карбонары, а там его одноклеточные подписчики реально планируют саблировать шампанское в честь продажи Малкома.
Это ж на сколько нужно упасть на дно, чтобы продажа лидера Зенита была главным трансферным успехом их любимого клуба в межсезонье.
+17
-6
+11
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kk.abb
Ответ Ivan Petrov
За 18 лямов Малком уже бежит сверкая пятками и футболку зенита в месте с паспортом Миллера в мусорный бак выкинул
Ты бы и за 18 лямов рублей побежал бы.
+11
-1
+10
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Slava Vestiaz
Рад за Малкома если так, он заслужил!

А клуб продолжает зарабатывать деньги, продавая своих звёзд дороже чем купили: начали с продажи Халка, потом Паредес, теперь Малком. Осталось научиться ещё средних игроков продавать дороже закупки)) мб благодаря бразильцам получится
+17
-10
+7
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schwein
Ответ FeNs
Очень смешная шутка - Зенит и зарабатывать) Помню был подробный текст на спортсе в каких минусах трансферный баланс Зенита. Если у кого под рукой подскажите. Нашел за 2020 https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2714644.html
Когда-нибудь у меня дойдут руки написать длинный длинный текст про трансферы и еврокубки. С пруфами, как я люблю.
А пока верьте на слово, за эти же 10 лет Зенит заработал от участия в ЛЧ и ЛЕ 215 млн евро.
И этот ваш минус схлопывается в 0.
+13
-8
+5
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Мельников Михаил
Все логично. Предыдущее поколение дорогих звёзд в Зените выбирали Китай из-за зарплат
+4
0
+4
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Jonny Babka
Ответ Александр Жердин
Комментарий удален модератором
за 18 лямов он не только залезет,но и съест все содержимое этого бака
+6
-2
+4
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Жорег Борщофф
Ответ 2vdhrvmmzf
По финансовой нарастающей если только
Как будто этого мало.
+7
-4
+3
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FNT
Болельщики Спартака: "Пф, то есть на понижение зарплаты пошел?".
+3
-1
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schwein
Ответ </c/>
да любой игрок из нашего чемпионата побежит на эту зарплату, но смешнее другое, ровно позавчера новости выходили о зенитовцах, как они счастливы в зените и готовы оставаться...
>как они счастливы в зените и готовы оставаться...
Не вижу ни одного противоречия.
Там же были слова о том, что готовы уйти если предложение устроит клуб.
+7
-5
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kk.abb
Ответ Злодей Спб
Зениту сложно будет перебить это предложение, если игроку личку 18 дают. Можем подарить ему пару газовых вышек, например :) Хотя трансфер странный. Обычно арабы покупают раскрученных звёзд, чтобы повысить престижность своей лиги. А Малком игрок хоть и добротный, но звёздным его назвать нельзя. Ну может только параметр "игрок сборной Бразилии" важен для арабов, а так просто забивной вингер европейского уровня.
Покупка Малкома идет в ряд с покупкой вингера из Селтика пару недель назад за 27млн, не помню в какой Аль. Они покупают ярких игроков атаки и звезд за 30.

Причем, заметь, саудиты сейчас берут Телеса из МЮ и Малкома, которые играли за Бразилию недавно. Не удивлюсь, если их в сборную для этого и вызвали пару недель назад.
+3
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Цирк с конями
Ответ Kabardinka
Только главный актив пока не видят, Дзюбу .
посмотрели, не возбудило
+1
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schwein
Ответ FeNs
Вся точная информация по зп футболистов Зенита у вас тоже в наличии?
А зачем вам точная ЗП, когда вы говорите о трансферах?
Ну есть она. Что-то в районе 7-9 млрд рублей.
Для выплаты ЗП есть Газпром.
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Доктор Верховцев
Ответ Собиратель хаоса
Самое смешное, что есть еще те, кто верит, что в РПЛ едут не из-за денег, а "развиваться".
Сидел бы Малком дальше на лавке Барсы — не было бы варианта с арабами. По-моему, развитие. Как минимум, в финансовом отношении.
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гилберт
Ответ Castor Troy
Не так уж и легко. У Газпрома очень серьёзные проблемы
Это у нас проблемы, а Газпрому всё как то фиолетово.
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Катя_СПб
Ответ schwein
Видимо спортивная направляющая это посидеть за борщ в Спартаке, да?
Не только. Еще спрятаться от правосудия
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