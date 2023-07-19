Малком будет получать 18 млн евро в год в случае перехода в «Аль-Хилаль». Контракт – до 2026-го (Николо Скира)

Хавбек «Зенита» Малком будет получать 18 млн евро в год в случае перехода в «Аль-Хилаль».

26-летний игрок близок к трансферу в саудовский клуб, для него подготовлен контракт до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что « » запрашивал за 50 млн евро.