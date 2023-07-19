«Динамо» интересен вратарь «Сочи» Адамов. Московский клуб хочет перехватить его у «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Денис Адамов Чемпионат.com Сочи Футбол

Вратарь «Сочи» Денис Адамов интересен московскому «Динамо».

По данным «Чемпионата», «Динамо» хочет попытаться перехватить Адамова у «Зенита».

Ранее сообщалось, что петербуржцы ведут переговоры по трансферу 25-летнего игрока. В случае успешных переговоров в «Сочи» перейдет Никита Гойло, выкупленный «Зенитом» у «Пари НН».

В Мир РПЛ-2022/23 Денис Адамов провел за «Сочи» 17 матчей и пропустил 29 голов. Его статистика доступна здесь.

64 комментария

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Зелёный гопник
Перехватят так, что лишаться Тюкавина😁
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+36
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Рагнар Лодброк
Динамо у Зенита перехватить? это что то на сказочном
+22
-4
+18
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DNMboom
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
а когда с ними что-то было «так»?
+17
-1
+16
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Ganibale
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Шунин вообще дно, а Лещук с головой не дружит. Только перехватить игрока Сочи у Зенита невозможно
+16
-3
+13
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Владимир Никаноров
Это вряд ли...
+12
-2
+10
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Владимир Самсонов
Если Зенит его захочет, то он туда перейдёт.
+7
-1
+6
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Viktor Martunov
Ответ Владимир Никаноров
Это вряд ли...
Эта новость про Адамова и второго( забыл) уже 1,5ры недели назад была Володя, и вот опять, надо же чем то вакуум заполнять.
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Spartakus1984
Одни перехваты в РПЛ
+3
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+3
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Viktor Martunov
Ответ Красная стрела
Сколько интересных противостояний в ТО в этот раз.😁
Да, пора спаринги один на один открывать( бокс).
+3
0
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Andrey Yaroslavtsev
Волков бояться- в лес не ходить... Вперёд Динамо!
+5
-2
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Давид Agabekyan
Зачем Зениту четвёртый вратарь, при том что Одоевский ещё я аренде в Волгаре. Какой гений эти новости придумывает?
+3
-1
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Константин Эсперов
Вряд ли он вообще нужен Зениту .
+2
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densmit
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Шунин уже вот вот закончит, а Лещ не тащит, нет смены
+2
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Николай Овечкин
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Они не вратари
+2
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Viktor Martunov
Ответ Николай Овечкин
Они не вратари
Просто высокие ребята?
+2
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Viktor Martunov
Ответ densmit
Шунин уже вот вот закончит, а Лещ не тащит, нет смены
Хоть он мне никогда не нравился, он так просто не сдвинется, у него как бабы в 45 ть ягодка опять.
+2
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Viktor Martunov
Ответ Bartez1986
100500-й пост за неделю про Спартак и Жиго. Давайте уже что-то новое
Предъява редактору Спортс сру?
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Viktor Martunov
Ответ Snoopy747
Опять про варварство со стороны Зенита будут писать? А, точно, ещё про то, что Сочи фарм Зенита Не забывайте азы и тезисы, пожалуйста
А о чëм ещё писать, кинь тему, расмотрим.
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Макс Фет
Ответ Ganibale
Шунин вообще дно, а Лещук с головой не дружит. Только перехватить игрока Сочи у Зенита невозможно
Ротенберги имели отношение к Динамо помнится
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Красная стрела
Сколько интересных противостояний в ТО в этот раз.😁
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Анастасия Громова
Ответ Тралл из Питера
Самим нужна эта корова. Вряд ли у Динамо это получится. У меня оффтоп вопрос, вроде приложение спортс вернули в App Store, а уведомления мне не приходят по поводу матча, с чем это может быть связано?
Уведомления пока не вернулись, нужно еще немного подождать.
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Viktor Martunov
Ответ Дани Алисса
отличный трансфер будет для Динамо,но кажется нужен вратарь посильнее,по типу помазуна
Да не, бери выше, Буффон или Доннарумма.
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Viktor Martunov
Ответ Давид Agabekyan
Зачем Зениту четвёртый вратарь, при том что Одоевский ещё я аренде в Волгаре. Какой гений эти новости придумывает?
У нас у Русских говорят а чтобы было.
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Трент Резнор
Перехватить у фарм-клуба?) Да они волшебники
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Viktor Martunov
Ответ traglo
У Москвы там челендж пошёл что-ли?) Всё же и так понятно, что будет. Динамо себе в ногу стреляет. Будет потом плакать, что Зенит у них увёл кого-то)
За полтишок как у Рубина?
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