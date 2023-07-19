«Динамо» интересен вратарь «Сочи» Адамов. Московский клуб хочет перехватить его у «Зенита»
Вратарь «Сочи» Денис Адамов интересен московскому «Динамо».
По данным «Чемпионата», «Динамо» хочет попытаться перехватить Адамова у «Зенита».
Ранее сообщалось, что петербуржцы ведут переговоры по трансферу 25-летнего игрока. В случае успешных переговоров в «Сочи» перейдет Никита Гойло, выкупленный «Зенитом» у «Пари НН».
В Мир РПЛ-2022/23 Денис Адамов провел за «Сочи» 17 матчей и пропустил 29 голов. Его статистика доступна здесь.
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