«Динамо» интересен вратарь «Сочи» Адамов. Московский клуб хочет перехватить его у «Зенита»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов интересен московскому «Динамо».

По данным «Чемпионата», « » хочет попытаться перехватить Адамова у « ».

Ранее сообщалось, что петербуржцы ведут переговоры по трансферу 25-летнего игрока. В случае успешных переговоров в « » перейдет Никита Гойло, выкупленный «Зенитом» у «Пари НН».

В Мир РПЛ-2022/23 провел за «Сочи» 17 матчей и пропустил 29 голов. Его статистика доступна здесь.